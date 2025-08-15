Crimen y Justicia

Quién era la mujer que asesinaron frente a su hijo de 15 años durante un asalto en La Matanza

La mujer se convirtió en víctima de un nuevo hecho de inseguridad en el conurbano bonaerense. Tenía 47 años, era preceptora y tenía un emprendimiento de bordado

La víctima era preceptora y
La víctima era preceptora y emprendedora vinculada al rock nacional

Rita Mabel Suárez, de 47 años, fue asesinada en las últimas horas durante un brutal intento de robo en la localidad de Villa Luzuriaga, La Matanza. Todo ocurrió frente a los ojos de su hijo de 15 años, quien estaba con su madre cuando tres delincuentes los asaltaron y le dispararon a la mujer, provocándole la muerte inmediata. Por el hecho hay un sospechoso de 19 años detenido y la Justicia busca a dos menores que siguen prófugos.

El crimen generó conmoción en el barrio de Rita, quien este viernes fue despedida por sus familiares y seres queridos en una casa velatoria de Isidro Casanova.

La mujer era madre y trabajadora. Sus días se dividían entre dos ocupaciones: por un lado, trabajaba en el ámbito educativo, mientras que por el otro llevaba adelante un emprendimiento en el que mezclaba sus pasiones por el rock nacional y la banda La Renga.

Uno de sus lugares de trabajo estaba en González Catán. Era la Escuela de Educación Secundaria N° 142, ubicada en Céspedes al 2800, entre Alagon y Lavalleja.

Rita Suárez en el recital
Rita Suárez en el recital de La Renga en Santa Fe con su emprendimiento

El otro era el propio taller que se había montado en la zona, donde encaraba su emprendimiento “Bordando Rock 73″ dedicado a bordar camperas y chalecos, vinculado directamente con el rock nacional.

Comenzó con su banda favorita, de la cual era fanática: La Renga. Sin embargo, con el correr del tiempo amplió su catálogo y empezó a realizar bordados de otros grupos musicales e imágenes.

Sin embargo, su fuerte siguió siendo el mundo de la música. De hecho, en este tiempo ya había conseguido cierto reconocimiento entre los fans de La Renga y hasta llegó a vender sus prendas en un recital de la banda en Santa Fe.

En redes sociales, varios amigos y fanáticos del rock que la conocían la despidieron en las redes sociales con mensajes sentidos.

“Una noticia que nos parte el alma. Cuando el grupo de amigos es tan grande y tan unido, que nos saquen a uno de nosotros es un dolor inmenso. Te vamos a extrañar y recordar siempre mi amiga Rita, no esperábamos que te nos vayas y menos de esta manera. Te llevaremos en nuestro corazón por siempre y brindaremos por vos en cada banquete...”, escribió uno de ellos.

Un adulto detenido y dos menores prófugos por el crimen de Villa Luzuriaga

“Que triste noticia, cómo unas ratas le quitan la vida a la gente buena siempre. Q.D.E.P Rita, amiga rockera. Se te va a extrañar una banda. Mi más sentido pésame y fuerzas para toda la familia”, publicó otro en recuerdo a la víctima.

“En shock... no caigo. Amiga del alma, querida negra, nos quedó ese encuentro pendiente. Ese gorrito que me trajiste cuando pasaste para Santa Fe... no llegué al encuentro y lamento más que nunca no haber llegado. Descansa en paz Rita. Jamás te olvidaré, amiga”, contó otro de ellos en Facebook.

La última despedida de Suárez se realizará en la casa velatorio Cohelo-Martins, en Isidro Casanova.

El crimen

El asesinato de Rita sucedió en la intersección de Miró y Florio, donde llegaron agentes de la Policía Bonaerense que fueron alertados por el hijo de la víctima. Según fuentes policiales, tres delincuentes dispararon contra su madre con la intención de robarle el Renault Sandero, sin pronunciar ninguna palabra.

La mujer fue trasladada rápidamente a la clínica Cruz Celeste, en San Justo, y allí perdió la vida. A raíz de esto, los agentes de la Bonaerense, bajo las instrucciones del fiscal Arribas, quien estuvo presente en el lugar en primera instancia, arrancaron con las tareas investigativas.

Los responsables de la investigación reconstruyeron el trayecto con las cámaras de seguridad. Accedieron a la grabación de la huida de los agresores, y también pudieron identificar sus movimientos posteriores y el momento en el que llegaron a un supermercado chino, donde compraron una botella de agua. Terminada la compra, los tres abordaron un remise desde una agencia cercana para continuar escapando.

Al llegar al supermercado, las autoridades comprobaron que uno de los implicados, un menor de 17 años, había usado su billetera virtual para pagar el agua.

Dicha billetera tenía vinculada una dirección localizada en la calle Vernet de Rafael Castillo, donde se gestionó un allanamiento en el que un menor se escapó mientras que otro de 19 años fue detenido. Se trata de Alex Muñoz, quien llevaba puesta la misma indumentaria que al momento del hecho. También le encontraron una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador junto a cincuenta municiones marca Magtech en una caja.

Respecto al menor que efectuó la compra del agua, su identidad fue confirmada mediante registros del RENAPER, lo que permitió identificar el rostro de uno de los tres acusados y verificar que tenía 17 años. Tras establecer su edad, Arribas giró las actuaciones a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Matanza. Se aguarda la indagatoria de Muñoz en las próximas horas.

