Crimen y Justicia

Tienen 11, 14 y 16 años, asaltaron una casa en San Isidro y fueron detenidos tras una persecución de película

Uno de los adolescentes participó en un homicidio y otros seis robos en el último año. Fue detenido varias veces por la policía municipal, pero se fugó del instituto de menores. El video

Guardar
Cinco sospechosos, cuatro de ellos menores, fueron detenidos tras asaltar una casa en San Isidro y protagonizar una persecución policial

Cinco sospechosos acusados de un robo en una vivienda vacía de San Isidro fueron detenidos en las últimas horas tras una persecución policial de película. El dato descubierto durante el operativo, y que encendió las alertas, es que cuatro de los involucrados eran menores de edad: uno tiene 11, otro 14 y dos de ellos 16 años. Uno de los más grandes contaba con varios antecedentes de delitos en la zona, acumulados en los últimos ocho meses. Entre ellos, varios robos hasta un homicidio.

La secuencia que terminó con su captura comenzó con la identificación de un Chevrolet Agile color bordo que los menores utilizaron para huir tras cometer el ilícito junto a un joven de 25 años. El vehículo fue registrado por una de las cámaras lectoras de patentes instaladas en el distrito y detectado en la intersección de Avenida Rolón y Jacinto Díaz.

En las imágenes del video que encabeza esta nota, se puede ver cómo los acusados maniobraban entre los vehículos para poder escapar. La fuga culminó cuando se quedaron sin espacio para avanzar y chocaron contra un auto de frente al intentar esquivar un patrullero.

Esa alerta disparó una persecución que culminó con el secuestro del automóvil y la detención de cuatro ocupantes: un chico de 14 años, otro de 11, una chica de 16 y un mayor de edad de 25, de acuerdo con información oficial.

En el interior del rodado se hallaron joyas, teléfonos celulares, parlantes, joysticks y otros dispositivos electrónicos, los cuales presuntamente habían sido robados de la casa que asaltaron.

La investigación quedó bajo la órbita de la UFI N°1 de San Isidro y la UFI de menores, con cargos por robo agravado por efracción, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y resistencia a la autoridad. La fiscal a cargo es Cecilia Chaieb.

Mientras tanto, las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) aportaron un registro clave: un quinto sospechoso que corría hacia un colectivo de línea, que hasta entonces no se sabía que estaba involucrado en el robo de la casa.

Los agentes enviaron un móvil y lograron interceptarlo minutos después. Se trataba de otro menor de 16 años, quien no solo estaba vinculado con el hecho, sino que también tenía un pedido de captura vigente por escaparse de un instituto de menores y por evasión de dinero.

El grupo utilizó un Chevrolet
El grupo utilizó un Chevrolet Agile con patente adulterada, detectado por cámaras de seguridad, para huir del lugar del robo

De acuerdo con los registros policiales, había sido detenido en otras oportunidades por la policía municipal tras cometer reiterados robos en el distrito. Recientemente, lo habían derivado a un instituto de menores, del cual se fugó.

El Chevrolet utilizado en el robo también presentó irregularidades. En un principio circulaba con una patente, pero se constató que en realidad correspondía a otro dominio, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor emitido por la UFI 7 de Moreno desde el 30 de julio de 2025.

La edad de la totalidad de los involucrados es lo que llama la atención. De los cinco aprehendidos, cuatro eran menores: un niño de 11 años, un adolescente de 14 y dos jóvenes de 16. El mayor, de 25, habría participado como parte del grupo que ingresó a la vivienda bajo la modalidad conocida como “escruche”.

El extenso prontuario del adolescente de 16 años

El menor acumula una serie de detenciones en San Isidro y localidades vecinas por distintos episodios delictivos registrados a lo largo de 2025. A pesar de haber sido aprehendido en varias oportunidades, las autoridades lo derivaron a institutos de menores, de los cuales consiguió fugarse en reiteradas ocasiones.

Según supo Infobae, hasta 2023 vivía con su abuela paterna y luego pasó a residir con su madre, abuelos maternos y hermanos. Su padre cumple condena en prisión.

Su prontuario comienza el 16 de febrero de este año, cuando el menor fue detenido dentro de una casa en la localidad de Beccar. Al día siguiente, la Policía fue notificada por un enfrentamiento armado. En el lugar, los agentes encontraron a un muerto, junto a una pistola Bersa con cargador de 20 municiones. Las averiguaciones señalaron que había mantenido un intercambio de disparos con el adolescente, en ese entonces, de 15 años.

El 25 de febrero, durante un allanamiento en el Barrio Hípico, fue nuevamente detenido por un pedido vigente por robo agravado por su comisión en poblado y en banda. Posteriormente, el 18 de mayo, un llamado al 911 en Tigre alertó sobre un robo en una finca. Allí, el adolescente fue apresado, junto a otros cuatro, a bordo de un Ford Fiesta con patente adulterada, quienes portaban herramientas de forzamiento.

Meses más tarde, el 30 de junio, fue atrapado cuando intentaba ingresar a una vivienda junto con otro menor. En ese momento pesaba sobre él un pedido de captura activo del Juzgado de Garantías del Joven N.º 3 por robo triplemente agravado por uso de armas, en poblado, en banda y por escalamiento.

La seguidilla de episodios continuó en julio y agosto. El 20 de julio se denunció el robo de perfumes y nueve monedas de oro de colección, y la investigación lo señaló como partícipe.

El 3 de agosto, cámaras de seguridad de un domicilio lo registraron entre cinco jóvenes que sustrajeron 400 dólares y una consola de juego. Días después, el hecho principal de esta nota.

En lo que va del año, se le atribuye participación en siete hechos delictivos y fue detenido en cinco oportunidades.

Temas Relacionados

San IsidroInseguridadMenoresPersecución policialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fue preso por matar a un niño y en su placard hallaron el cadáver de una joven: el oscuro prontuario del excomisario Horacio Grasso

El sospechoso vivía en el departamento de la ciudad de Córdoba donde encontraron el cuerpo de Milagros Micaela Basto, de 22 años. Qué se sabe del caso hasta ahora

Fue preso por matar a

Denunció a su hermana por venta de drogas, la policía le incautó 43 kilos de marihuana y él también quedó detenido

Ocurrió en el barrio Zavaleta. El joven de 21 años dijo que ella lo había amenazado y temía por su vida

Denunció a su hermana por

Asesino serial en Jujuy: un entomólogo forense analizará los “bichos” hallados en la casa del horror

La tarea estará a cargo de un especialista de Gendarmería en la materia. Qué puede determinar la disciplina sobre los crímenes adjudicados a Matías Jurado y en qué caso fue determinante

Asesino serial en Jujuy: un

Quién era Micaela Basto, la joven de 22 años hallada muerta dentro del placard de un expolicía en un departamento de Córdoba

“Pitu”, como la apodaban sus allegados, tenía un hijo de 6 años y padecía problemas de adicción. Por el hecho, hay dos detenidos

Quién era Micaela Basto, la

Crimen en La Matanza: declaró el único detenido y acusó a uno de los menores prófugos de asesinar a la mujer frente a su hijo

Alex Muñoz, de 19 años, declaró ante el fiscal de menores, Pablo Insúa, y responsabilizó a uno sus cómplices por el homicidio a Rita Mabel Suárez, baleada en un intento de robo. El sospechoso tiene 17 y es buscado por la Justicia

Crimen en La Matanza: declaró
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo cerró lista de

El peronismo cerró lista de unidad: Itai Hagman será primer candidato a diputado en CABA y Jorge Taiana en Provincia

Fue preso por matar a un niño y en su placard hallaron el cadáver de una joven: el oscuro prontuario del excomisario Horacio Grasso

Plazos fijos: cuáles son los bancos que pagan tasas de más del 40 por ciento

El glaciar Perito Moreno vive un retroceso sin precedentes y enciende alertas sobre el cambio climático

El Gobierno define la lista en CABA: los confirmados, las figuras que suenan y los casilleros sin nombre

INFOBAE AMÉRICA
EEUU suspendió los visados humanitarios

EEUU suspendió los visados humanitarios para refugiados de Gaza por una revisión de seguridad

Macron, Merz y Starmer convocaron una nueva reunión de la coalición de socios de Ucrania tras la cumbre entre Trump y Putin

Descubrieron en Australia un fósil de ballena prehistórica con dientes afilados

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia llamó a los ciudadanos a votar sin celulares en medio de denuncias de coacción

Cómo la psicología explica la obsesión de Van Gogh por el color amarillo

TELESHOW
Ale Sergi de Miranda!, separado

Ale Sergi de Miranda!, separado de su novia Cinthia Bustamante después de 10 años: su romance y la canción que le dedicó

Quiénes son las actrices que reemplazarán a Marixa Balli en LAM

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei