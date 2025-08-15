Detuvieron a dos miembros de una banda por un robo millonario en San Nicolás y otros tres continúan prófugos

La investigación permitió capturar a dos sospechosos y recuperar una parte de los bienes sustraídos

Importante avance en la causa que investiga una violenta entradera en San Nicolás de los Arroyos, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, en la que un hombre de 55 años fue sorprendido en la madrugada por un grupo de al menos cinco personas, quienes se llevaron 5 millones de pesos y 4.800 dólares, además de otros objetos de valor. A 10 días del episodio, los agentes lograron detener a dos sospechosos y secuestraron armas, drogas y vehículos presuntamente utilizados en el hecho.

El asalto ocurrió el 4 de agosto a las 03:00, cuando la víctima dormía en su casa de la calle Juan B. Justo al 300. Un hombre ingresó a su habitación, lo inmovilizó colocándole precintos en la mano y le cubrió el rostro, mientras otros tres o cuatro individuos revisaban la vivienda.

Tras unos minutos de silencio, la víctima logró liberarse y constató el robo de dos notebooks, una freidora, una cafetera, una caja fuerte de madera con llave, un arma de fuego calibré 22 mm, dos escrituras de departamentos y el duplicado de la llave de una camioneta Fiat Toro 2019 gris.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas a la investigación, la víctima aseguró que dentro de la caja fuerte había 5 millones de pesos y 4.800 dólares.

La investigación, coordinada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 14, se apoyó en el análisis de cámaras de seguridad tanto privadas como municipales.

Cinco hombres irrumpieron en la vivienda de un hombre, al que lo redujeron y le robaron dinero, objetos de valor y documentos

Estas imágenes permitieron identificar a cinco presuntos autores del robo. Con la identidad de los sospechosos confirmada, la Fiscalía solicitó y obtuvo siete órdenes de allanamiento, que se ejecutaron en distintos domicilios de la ciudad.

En el primer objetivo, ubicado en la calle Perazzo al 1200, los agentes secuestraron cuatro cartuchos de escopeta, cuatro municiones de arma corta, 15,82 gramos de marihuana, una balanza pequeña, un arma a resorte similar a una pistola 9 mm con funda interna, un teléfono celular iPhone, un par de zapatillas, una campera negra y una gorra tipo visera. En ese lugar fue aprehendido C. J. A., de 20 años.

Cayeron dos integrantes de una banda que cometió un robo millonario en San Nicolás

Durante el segundo allanamiento, realizado en la calle Pringres al 900, se incautó una motocicleta Honda Wave con pedido de secuestro activo desde el 2 de agosto, 7,54 gramos de cocaína, un teléfono celular y un automóvil Chevrolet Prisma blanco, señalado como el vehículo utilizado para la comisión del delito. Allí, fue detenido E. G. M., de 34 años.

Cayeron dos integrantes de una banda que cometió un robo millonario en San Nicolás

Entre los elementos incautados figuran también anotaciones manuscritas, que podrían aportar información relevante para la causa, y prendas de vestir que coincidirían con las descripciones aportadas por la víctima.

Los elementos secuestrados por la DDI San Nicolás

La causa fue caratulada como robo calificado en poblado y en banda, con agravantes por la presencia de moradores en la vivienda, infracción a la Ley 23.737 por tenencia de estupefacientes y encubrimiento.

El resto de los allanamientos no arrojaron resultados positivos, por lo que la investigación continúa su curso para dar con el resto de los implicados y recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.

La Honda Wave con pedido de secuestro y el Chevrolet Prisma blanco, señalado como el vehículo utilizado para en el delito

Violenta entradera a una empleada pública en City Bell

En la madrugada de este miércoles, un violento robo se produjo en el barrio El Rincón III de City Bell, cuando cuatro personas armadas ingresaron a una vivienda, amenazaron a sus ocupantes y huyeron con dinero en efectivo y distintos objetos de valor. Una de las víctimas es empleada del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

A la medianoche, en una casa ubicada en la intersección de las calles 444 y 31, una pareja fue sorprendida mientras descansaban en su vivienda.

Los asaltantes lograron forzar una ventana ubicada en el piso superior de la propiedad y, una vez dentro, se toparon con la mujer de 42 años, quien ya se encontraba recostada en su habitación.

La redujeron de inmediato y comenzaron a amenazarla y maltratarla, mientras los demás recorrían el resto del domicilio en busca de dinero.

En una habitación contigua, su pareja fue agredida con un golpe en la cabeza, presuntamente con la culata de un arma de fuego, lo que le provocó una herida cortante.

Los asaltantes escaparon con un teléfono celular, una cámara digital con accesorios y una consola de videojuegos. También se llevaron una suma de dinero en efectivo no precisada.

La instrucción del caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 del Departamento Judicial de La Plata, bajo la carátula de “robo agravado” y con la participación de efectivos de la comisaría Décima.

Hasta el momento, no se reportaron detenciones, y los investigadores intentan identificar a los responsables del hecho.