Crimen y Justicia

Contrató a dos escorts y eran ladronas: le abrieron la puerta a tres cómplices y se llevaron una cifra millonaria

Son cuatro los detenidos, entre ellos las dos mujeres que actuaron como anzuelo. La última, de 18 años, fue atrapada en Pinamar

Guardar
Sharon, la chica de 18
Sharon, la chica de 18 años detenida por el robo

Este jueves personal de la DDI San Martín concretó en la localidad de Pinamar la detención de Sharon, de 18 años, en el marco de una investigación por un robo doblemente agravado bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N°1 a solicitud de la UFI N°5 de San Martín, se llevó a cabo alrededor de las 11:50 en inmediaciones de Bartolomé Mitre y Almirante Brown. En su poder se secuestró un teléfono iPhone 11 Pro destinado a peritajes.

La causa se inició el 23 de junio de 2025, cuando un hombre de 44 años, denunció que tres sospechosos armados y con el rostro cubierto lo interceptaron y forzaron a entrar en su domicilio ubicado en Cerrito al 2200, en el partido de San Martín.

Según el testimonio de la víctima, los asaltantes sustrajeron 11.000 dólares, 400.000 pesos, diversas joyas, prendas de vestir, un teléfono celular y su vehículo Peugeot 408.

Además, realizaron transferencias desde su cuenta de Mercado Pago por un monto de 17.500.000 pesos a una mujer identificada como Martina M..

Las primeras tareas investigativas revelaron que, antes del asalto, la víctima había contratado los servicios de dos mujeres como acompañantes. Ambas habrían permitido el ingreso de los delincuentes al domicilio.

Los detenidos

El pasado 21 de julio fue detenida Martina M., de 24 años, señalada como la persona que recibió las transferencias desde la cuenta de la víctima el mismo día del hecho.

El avance de la investigación derivó, el 5 de agosto, en un allanamiento que permitió la detención de Sofía, una de las acompañantes contratadas por la víctima, a quien se le atribuye haber facilitado el acceso de los agresores a la vivienda.

En el mismo procedimiento fue arrestada su hermana, Diara (20), imputada por encubrimiento agravado con ánimo de lucro, ya que en su poder se hallaron pertenencias sustraídas a la víctima.

Las pesquisas identificaron a la segunda mujer que estuvo con la víctima la noche del hecho como Sharon, pareja de Thiago R., apuntado como uno de los autores materiales del robo y por quien se pidió el arresto.

Agentes de investigación lograron ubicarla en la ciudad de Villa Gesell, por lo que se dispuso una comisión policial para proceder inicialmente a la captura de la mujer. El operativo se concretó en Pinamar.

Con esta detención, la causa cuenta con cuatro sospechosos detenidos.

Según la hipótesis, las mujeres involucradas habrían actuado en connivencia con los ladrones para despojar a la víctima de dinero en efectivo, transferencias electrónicas, bienes de valor y su auto, empleando un ardid previo que posibilitó el ingreso de los agresores.

Temas Relacionados

inseguridadrobosSan Martínúltimas noticias

Últimas Noticias

Confirmaron la identidad del cadáver encontrado en el ropero en Córdoba

Se trata de Milagros Micaela Basto, una joven de 22 años que había sido denunciada como desaparecida por su familia entre noviembre y diciembre de 2024

Confirmaron la identidad del cadáver

“Ese bananero no lo toquen”: el testimonio clave en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima

El encargado de Seguridad e Higiene de la obra de la casa de Coghlan que había habitado Gustavo Cerati fue quien sembró dudas sobre Cristian Graf. Por eso, el pedido de indagatoria del fiscal Martín López Perrando al ex compañero de la víctima por encubrir el hallazgo de los huesos

“Ese bananero no lo toquen”:

Cayó una líder narco peruana que operaba en Buenos Aires y distribuía droga desde CABA y Mar del Plata

La sospechosa fue detenida por la Policía Federal Argentina. Según la investigación, era jefa de una banda compuesta por al menos diez integrantes

Cayó una líder narco peruana

Aislado y sin visitas: cómo pasa sus días en prisión Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Está en el penal de Gorriti, controlado por una cámara de seguridad. Hace 24 horas pudieron identificar los restos de dos de las víctimas

Aislado y sin visitas: cómo

Mató a su cómplice tras cometer un asalto y arrojó el cuerpo a un basural: cayó luego de tres años prófugo

El sospechoso fue identificado como Mario Avelino Velázquez, alias “Marito”. Lo intentaban localizar desde 2021 y lo detuvieron esta semana en Almirante Brown

Mató a su cómplice tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo: “El mercado ve un

Caputo: “El mercado ve un riesgo electoral porque está el fantasma de que vuelva el mal y el caos”

Confirmaron la identidad del cadáver encontrado en el ropero en Córdoba

Una mujer canadiense recuperó la visión tras una innovadora cirugía que integró fragmentos de diente y hueso

Receta de buñuelos de espinaca sin harina ni frituras, rápida y fácil

En un mercado volátil y con tasas que rondan el 75%, el dólar bajó a $1.310 y las acciones perdieron hasta 9% en Wall Street

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump aseguró que no

Donald Trump aseguró que no le preocupa un acercamiento comercial entre Latinoamérica y China

Los aranceles que estableció Estados Unidos no afectaron el tránsito por el canal de Panamá

Haití recurre a una empresa de seguridad privada para enfrentar a las bandas armadas

Israel anunció un proyecto de asentamiento que, según los críticos, dividirá Cisjordania en dos

El Museo Whitney nombra al biógrafo de Robert Crumb como curador de dibujos y grabados

TELESHOW
La discusión de La Joaqui

La discusión de La Joaqui y Luck Ra al recordar cómo se conocieron: “Me plantaste, no me dabas bola”

La tarde de verano de Luisana Lopilato en Canadá: asado, música y costumbres argentinas

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah luego de tres años de relación: “Sentimos que el amor mutó”

Tras el juicio a Claudio Contardi, Julieta Prandi recordó las palabras de Locomotora Oliveras: “Hay que hacerlo con miedo y todo”

El drama de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético: “Se deformó la cara”