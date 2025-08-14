Contrató a dos escorts y eran ladronas: le abrieron la puerta a tres cómplices y se llevaron una cifra millonaria

Sharon, la chica de 18 años detenida por el robo

Este jueves personal de la DDI San Martín concretó en la localidad de Pinamar la detención de Sharon, de 18 años, en el marco de una investigación por un robo doblemente agravado bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N°1 a solicitud de la UFI N°5 de San Martín, se llevó a cabo alrededor de las 11:50 en inmediaciones de Bartolomé Mitre y Almirante Brown. En su poder se secuestró un teléfono iPhone 11 Pro destinado a peritajes.

La causa se inició el 23 de junio de 2025, cuando un hombre de 44 años, denunció que tres sospechosos armados y con el rostro cubierto lo interceptaron y forzaron a entrar en su domicilio ubicado en Cerrito al 2200, en el partido de San Martín.

Según el testimonio de la víctima, los asaltantes sustrajeron 11.000 dólares, 400.000 pesos, diversas joyas, prendas de vestir, un teléfono celular y su vehículo Peugeot 408.

Además, realizaron transferencias desde su cuenta de Mercado Pago por un monto de 17.500.000 pesos a una mujer identificada como Martina M..

Las primeras tareas investigativas revelaron que, antes del asalto, la víctima había contratado los servicios de dos mujeres como acompañantes. Ambas habrían permitido el ingreso de los delincuentes al domicilio.

Los detenidos

El pasado 21 de julio fue detenida Martina M., de 24 años, señalada como la persona que recibió las transferencias desde la cuenta de la víctima el mismo día del hecho.

El avance de la investigación derivó, el 5 de agosto, en un allanamiento que permitió la detención de Sofía, una de las acompañantes contratadas por la víctima, a quien se le atribuye haber facilitado el acceso de los agresores a la vivienda.

En el mismo procedimiento fue arrestada su hermana, Diara (20), imputada por encubrimiento agravado con ánimo de lucro, ya que en su poder se hallaron pertenencias sustraídas a la víctima.

Las pesquisas identificaron a la segunda mujer que estuvo con la víctima la noche del hecho como Sharon, pareja de Thiago R., apuntado como uno de los autores materiales del robo y por quien se pidió el arresto.

Agentes de investigación lograron ubicarla en la ciudad de Villa Gesell, por lo que se dispuso una comisión policial para proceder inicialmente a la captura de la mujer. El operativo se concretó en Pinamar.

Con esta detención, la causa cuenta con cuatro sospechosos detenidos.

Según la hipótesis, las mujeres involucradas habrían actuado en connivencia con los ladrones para despojar a la víctima de dinero en efectivo, transferencias electrónicas, bienes de valor y su auto, empleando un ardid previo que posibilitó el ingreso de los agresores.