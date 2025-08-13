Crimen y Justicia

Morir desnudo y maniatado: el ataque fatal de Iara Grisel, la viuda negra de Flores

La joven fue detenida por el asesinato de Miguel Di Goia, un hombre de 62 años, ocurrido en Villa Domínico en marzo último. Fue capturada tras una investigación conjunta de la Bonaerense y la PFA

Federico Fahsbender

Federico Fahsbender

Iara Grisel, la acusada
Iara Grisel, la acusada

El cuerpo de Miguel Oscar Di Gioia fue descubierto en su casa de la calle Centenario Uruguayo, en Villa Dominico, a principios de marzo pasado. Su vivienda estaba visiblemente revuelta. La mujer que realizaba la limpieza en el lugar una vez por semana declaró ante los policías que llegaron a la escena del crimen que el desorden no la sorprendía, que Miguel, básicamente, era así, desordenado.

El cadáver estaba descompuesto. Al inspeccionarlo, los forenses de la Policía Científica determinaron que Carlos había muerto hace días, en medio del calor.

El olor había atraído a los vecinos de la cuadra, que llamaron al 911. También, notaron que el cuerpo del hombre que se dedicaba al negocio de la pesca estaba desnudo junto a su cama, maniatado con una corbata. No era un simple robo, razonaron los policías. Para empezar, los accesos a la casa no habían sido violentados.

“Viudas negras”, dijeron de inmediato.

Centenario Uruguayo al 1300, donde
Centenario Uruguayo al 1300, donde ocurrió el hecho

Esta semana, finalmente, una sospechosa fue detenida por el crimen. Iara Grisel L., de 20 años, fue arrestada por detectives de elite de la División Homicidios de la Policía Federal -que depende de la nueva DFI-.

Fue hallada en un departamento de un monoblock del Bajo Flores, a pocas cuadras del cementerio, tras una investigación de la DDI de Avellaneda de la Policía Bonaerense, que logró la identidad de la acusada a través de un seguimiento de cámaras y la toma de testimonios, con un expediente a cargo de la UFI N°4 de la jurisdicción.

Cuando la PFA derribó su puerta, vestía apenas su ropa interior y una camiseta de River Plate. El celular de la acusada fue secuestrado en el allanamiento y podrá ser peritado en busca de nuevas pruebas.

Así, será trasladada a una celda bonaerense, a la espera de su indagatoria. La joven no parece una reincidente, al menos en territorio porteño: su nombre no figura en condenas de primera o segunda instancia del fuero de instrucción de CABA.

Iara será trasladada a una
Iara será trasladada a una celda bonaerense, a la espera de su indagatoria

Más viudas negras asesinas

Iara no fue la única presunta viuda negra detenida este miércoles en una colaboración entre la Bonaerense y la PFA.

Eugenia Mendoza, también de 20 años, está acusada del crimen de Williams Quispe Quenta, un joven de nacionalidad boliviana, cometido a mediados de julio en Ciudadela.

Mendoza fue hallada por la División Homicidios de la Federal y la DDI de San Martín una casa de la calle Carlos Berg, en la zona del Bajo Flores, a pocas cuadras del estadio de San Lorenzo. En la requisa al domicilio, los detectives encontraron tusi y pastillas de clonazepam. También, tenía un celular de la víctima, junto a otros cuatro teléfonos.

Mendoza fue la segunda sospechosa del caso en caer. Williams y sus amigos, que sobrevivieron al ataque, fueron víctimas de un equipo de viudas negras que había conocido en la disco Equinoxio de Liniers, frecuentada por miembros de la comunidad boliviana.

La autopsia reveló que la causa de muerte fue un edema agudo de pulmón y una congestión visceral generalizada. El estudio toxicológico detectó clonazepam en su cadáver.

