Las escuchas a la banda de “La Gorda Laura”, la nueva jefa narco de San Martín: “Te bajan dos palos ahora”

El negocio multimillonario de la droga en San Martín siempre fue una historia de hombres, con capos despiadados como “Mameluco” Villalba y su enemigo, “Alicho” Alegre. Ahora, se trata de una mujer.

Laura Manuela Gómez, alias “La Gorda Laura”, se convirtió en la nueva figura del narcotráfico bonaerense cuando este último fin de semana, la jueza federal Alicia Vence ordenó una redada de 20 allanamientos contra su banda, que operaba en la zona de Villa Curita, en José León Suárez. La redada, que fue realizada por la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales de la Policía Bonaerense, terminó con ocho detenciones pedidas expresamente por la Justicia federal, incluida la de Laura mismo. Otros 20 sospechosos fueron aprehendidos en los bunkers de la banda y en otros puntos.

Laura Manuela Gómez, alias "La Gorda Laura"

La mujer de 44 años, beneficiaria de una Asignación Universal por Hijo, ex monotributista, cayó en un domicilio de la calle José Ingenieros al 3700, zona de José León Suárez. Allí, le encontraron 13 teléfonos y cuarenta gramos de cocaína, tras un año de investigación en su contra. Las escuchas contra su banda, que son parte de esta nota, que revelaron una serie de compras y tramoyas dealer fueron clave para la imputación de la Justicia federal.

“Hola, Laura, escuchame, ahí anduve por el fondo (...) El tema es que yo los tengo vendidos, pero me bajan dos palos ahora, dos millones ahora. Y un palo me dan mañana”, dice uno de los integrantes de la organización a la jefa. “Te dejo la célula de la camioneta, no hay problema. Para que veas que no es mentira. Te dejo documento, cualquier que cosa, no hay problema”, continúa para evitar que la mujer desconfié.

Gómez, en sí, no inventó nada nuevo. Replicó el mismo modelo de negocios que los narcotraficantes que operan en villas porteñas y bonaerenses aplican hace casi 30 años, según un informe policial que detalla la acusación en su contra. En su investigación, la Policía provincial encontró tres kioscos de droga, que operaban con horarios rotativos, regenteados por bolseros, custodiados por soldadito y satélites.

También, investigaron una planta recicladora de residuos, supuestamente empleada por la banda como una pantalla para ocultarse. El lugar también fue allanado, de acuerdo a fuentes policiales: allí, se encontraron 90 gramos de cocaína.

“Mameluco” Villalba involucró a sus hijos en su esquema. Con los años, terminaron presos junto a él. “La Gorda Laura” hizo lo mismo: su hija Thalia Jacqueline cayó junto a ella en el operativo.

Thalia, hija de "La Gorda Laura"

Otro de los aprehendidos, detenido en un monoblock, tenía una historia particular. Gastón Ezequiel González, de 2 años, fue capturado junto a otro cómplice. Cuando chequearon su identidad, descubrieron que tenía un pedido de captura pendiente por el delito de tentativa de homicidio, ordenado en marzo de 2017 por el Juzgado de Garantías N°7 de San Martín. Les encontraron cinco celulares, así como medio kilo de cocaína.

El operativo terminó con la incautación de dos pistolas calibre 9 milímetros, un revolver calibre .38, 115 balas, 25 teléfonos, 1,2 kilos de polvo, 20 autos y tres motos, así como varias autopartes con pedido de secuestro activo por robo.