Crimen y Justicia

Fueron a la cancha en Chaco y terminaron detenidos: eran buscados por causas de violencia de género

La implementación de controles biométricos previos al encuentro entre Chaco For Ever y Gimnasia de Mendoza permitió la aprehensión de tres sospechosos

Dos de los detenidos en
Dos de los detenidos en la previa del partido entre Chaco For Ever y Gimnasia de Mendoza que estaban prófugos de la Justicia en causas por violencia de género (Diario Chaco)

El uso del Sistema de Gestión Biométrica (SI.GE.BI.) le permitió a la Policía del Chaco identificar y detener a tres personas con pedidos de captura por delitos relacionados con violencia de género, justo antes del partido entre Chaco For Ever y Gimnasia de Mendoza en la ciudad de Resistencia. Esta intervención, que se realizó en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y el personal de seguridad del club, evitó que los acusados accedieran al estadio y garantizó la seguridad de los asistentes

Según informó el portal del Diario Chaco, el operativo preventivo, desplegado en el marco de las medidas habituales para eventos deportivos de alta convocatoria, incorporó controles reforzados y la validación de identidades en tiempo real mediante el sistema biométrico.

La primera detención correspondió a D.D.S., de 46 años, sobre quien pesaba un pedido de detención por una causa caratulada como “supuestas lesiones calificadas por el vínculo”. El procedimiento se realizó sin incidentes y el acusado fue trasladado a la comisaría correspondiente.

En un segundo procedimiento, los efectivos identificaron a P.R.E., de 34 años. La consulta al sistema SI.GE.BI. reveló que existía un pedido de captura por “supuestas amenazas con armas, violación de domicilio en contexto de violencia de género”. Tras la confirmación, se procedió a su aprehensión y posterior remisión a la sede policial y judicial encargada de la investigación.

La tercera detención involucró a D.H.F., de 44 años, quien registraba un pedido de detención activa por la imputación de “supuestas amenazas simples en el contexto de violencia de género”. Este procedimiento se realizó en coordinación con el personal de seguridad del club y el equipo policial encargado del control de accesos.

El tercero de los apresados
El tercero de los apresados en en estadio de Chaco For Ever (Diario Chaco)

Según voceros de la investigación, tras la demora, los acusados fueron puestos a disposición de los magistrados competentes y derivados a las dependencias encargadas de cada caso.

El partido, en el que el equipo Gimnasia de Mendoza superó a Chaco For Ever por 2 a 0 con goles de Matías Muñoz a los 20 y Fermín Antonini a los 39 minutos del primer tiempo, se desarrolló con normalidad y sin reportes de otros incidentes en el contexto del operativo implementado.

Gimnesia de Mendoza superó a
Gimnasia de Mendoza superó a Chaco For Ever por 2 a 0 (Foto: @GimnasiaMendoza)

Estos tres hinchas de Chaco For Ever no son los primeros que caen por su fanatismo. A finales de julio, otros cuatro prófugos fueron a ver a sus equipos de fútbol y fueron detenidos.

Aquellas detenciones fueron realizadas por la Policía de la Ciudad durante los controles del Sistema Tribuna Segura, con motivo de los partidos de fútbol que se jugaron durante ese fin de semana en los estadios de Barracas Central, Defensores de Belgrano y River Plate.

El primer prófugo fue descubierto el sábado por la tarde en Núñez, durante del amistoso “Choque de Leyendas” que disputaron glorias de River y el Barcelona en el estadio Más Monumental. En ese contexto, la fuerza de seguridad porteña detectó a un hombre de 45 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente del 4 de abril de 2025 por rebeldía en una causa por “hurto agravado”.

Al mismo tiempo, otro fanático fue detenido y trasladado a la Comisaría Vecinal 13A debido a que al ser compulsados sus datos surgió que era buscado por abuso sexual, en una causa iniciada en 2020, precisaron las fuentes a este medio.

Por otra parte, en el otro extremo del territorio porteño, en uno de los controles previos al encuentro entre Barracas Central e Independiente Rivadavia de Mendoza por el Torneo Clausura, el sistema SISEF, perteneciente al programa Tribuna Segura, arrojó que un ciudadano paraguayo de 31 años poseía requerimiento del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. El fanático está imputado en el marco de una causa por “Comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción” y “tenencia con fines de comercialización”.

Por último, un hombre de 29 años fue detenido durante el operativo por el partido que disputaron Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto, en la cancha ubicada en Comodoro Martín Rivadavia y avenida Libertador, en Núñez. Los agentes, al chequear sus datos, notaron que el simpatizante poseía un pedido de captura a solicitud del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, por un hurto cometido en Miramar el pasado 26 de abril.

