Crimen y Justicia

Cayó una banda dedicada al desguace y venta ilegal de autopartes en Lomas de Zamora: hay cinco detenidos

Por medio de escuchas y una investigación encubierta, se descubrieron los puntos en donde funcionaba la organización criminal

Guardar
En la causa hay cinco detenidos y otras seis personas imputadas

Luego de que el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora realizara un total de nueve allanamientos simultáneos, cinco personas quedaron detenidas en el marco de una causa que investigaba el robo de automotores y la venta ilegal de autopartes en la región.

El operativo fue ordenado por el fiscal Fernando Semisa, titular de la UFI 4 de Esteban Echeverría, después de que se investigara el caso a lo largo de un año. Tras obtenerse la prueba de que había una organización criminal en la región, se solicitó la autorización para requisar los domicilios.

De esta manera, el procedimiento derivó en la detención de tres hombres y dos mujeres. Los detenidos fueron identificados como J. L. G. (34), K. E. C. (31), L. A. R. O. (36), H. D. D. (42) y Y. L. R. B. (31), según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

En la causa también resultaron imputadas otras seis personas por los delitos de encubrimiento agravado, tenencia ilegal de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad y asociación ilícita, entre ellas O. T. D. (70), J. C. G. (37), N. C. G. (65), M. J. R. O. (31), H. D. D. (42) y U. N. C. (20).

Los detenidos acusados de formar
Los detenidos acusados de formar parte de la organización criminal

Según la investigación, la organización operaba desde hace aproximadamente un año. Asimismo, se estableció que el grupo se dedicaba al robo, desguace y comercialización de autopartes y vehículos denunciados como robados.

Por medio de testimonios, tareas de inteligencia y más de 5.000 horas de escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia, se determinó que los vehículos sustraídos se trasladaban a domicilios ubicados en las localidades de Luis Guillón, 9 de Abril y Monte Grande.

En esos lugares funcionaban talleres clandestinos donde los automóviles eran desarmados y las autopartes, distribuidas y ofrecidas a la venta a través de perfiles falsos en redes sociales. Fue así que los investigadores planificaron múltiples allanamientos en simultáneos, para poder desbaratar a la banda.

Las autopartes que fueron incautadas
Las autopartes que fueron incautadas durante los allanamientos

Para la causa fueron claves las conversaciones entre los sospechosos, ya que estas permitieron confirmar las actividades ilícitas. De acuerdo con los audios a los que accedió este medio, en uno de los intercambios se escuchó a uno de los acusados decir: “Ahí estamos, ya saqué el techo. Me falta sacar las puertas y ya corté al medio el chasis”.

En medio de su relato criminal, la voz masculina continuó: “Estoy sacando lo que me faltó, que me está trabando, el escape. Estoy sacando el porta ruedas, lo doy vuelta y ya saco todo el tren delantero y trasero”. Al finalizar la llamada, su interlocutor contestó: “Mándale cumbia ”Tiki", porque ya son las dos".

Gran parte de los elementos secuestrados estaban vinculados a vehículos robados

De la misma manera, varios agentes encubiertos fingieron ser potenciales clientes, que se mostraban interesados en adquirir alguna de las piezas que anunciaban en redes sociales. De hecho, en una de las conversaciones se identificó uno de los puntos de venta y la preferencia de la banda por recibir pagos en efectivo. Aunque, en ocasiones, también habrían aceptado dinero a través de aplicaciones digitales.

Como resultado del procedimiento, los efectivos policiales se secuestró un fusil calibre 7.65 con numeración suprimida, municiones de distintos calibres, herramientas de corte, teléfonos celulares, un Renault Kangoo con numeración suprimida, llantas, dos motores sin número y documentación vehicular.

Además, se detectaron una gran cantidad de autopartes, de las cuales muchas estaban vinculadas con vehículos con pedidos de secuestro activos en diferentes unidades fiscales de los distritos de Lomas de Zamora, La Matanza y la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, el fiscal Semisa convalidó las acciones de la policía, dispuso las aprehensiones y ordenó el traslado de los detenidos a primera audiencia.

Temas Relacionados

Lomas de ZamoraAutopartesVenta ilegalRobo de autosÚltimas noticias

Últimas Noticias

“No habla con nadie”: revelaron cómo pasa los días en la cárcel el presunto asesino serial de Jujuy

Se trata de Matías Jurado, un hombre de 37 años, de quien sospechan que podrían haber asesinado a varias personas en situación de vulnerabilidad. La Fiscalía planteó que las habría engañado con bebidas alcohólicas y supuestas ofertas laborales

“No habla con nadie”: revelaron

La Justicia de Santa Fe ordenó congelar cuentas millonarias acusadas de estar vinculadas al juego clandestino online

De acuerdo a la investigación, las cuentas contarían con un aproximado de 1,3 millones de dólares, que habría sido fruto del ilícito

La Justicia de Santa Fe

Filicidio en Río Cuarto: la autopsia reveló que el adolescente de 14 años tenía más de diez puñaladas

Aaron Benjamín Alaniz vivía con su mamá y presunta asesina, para cuidarla y evitar que pudiera lesionarse. La acusada había sido diagnosticada con esquizofrenia

Filicidio en Río Cuarto: la

“Mi mamá lo esperaba todo el día hasta la semana pasada”: la búsqueda de 41 años que terminó con el hallazgo del cadáver en Coghlan

El cuerpo de Diego Fernández Lima fue hallado al lado de una casa de Cerati tras cuatro décadas de misterio. Su hermano Javier habló con Infobae, contó que su mamá todavía aguardaba noticias de él y reveló la hipótesis que investigó su padre hasta que murió

“Mi mamá lo esperaba todo

Detuvieron a un joven que realizó tres amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza

El hombre, aprehendido en La Falda, Córdoba, es el autor de 35 llamados de emergencias en los que también fingía tiroteos y pedidos de auxilio. Fue imputado por intimidación pública

Detuvieron a un joven que
ÚLTIMAS NOTICIAS
“No habla con nadie”: revelaron

“No habla con nadie”: revelaron cómo pasa los días en la cárcel el presunto asesino serial de Jujuy

La Justicia de Santa Fe ordenó congelar cuentas millonarias acusadas de estar vinculadas al juego clandestino online

Filicidio en Río Cuarto: la autopsia reveló que el adolescente de 14 años tenía más de diez puñaladas

Así fue la reacción del arco político al discurso de Javier Milei: el equilibrio fiscal y jubilaciones como foco

Francisco Adorni: “El huracán kirchnerista arrasó todo y la forma de transformarlo es con las ideas de Milei”

INFOBAE AMÉRICA
El régimen chino utiliza el

El régimen chino utiliza el aumento de su poderío militar para desafiar el orden mundial

De la inversión a la ruina: los once negocios que terminaron en grandes pérdidas para los ahorristas uruguayos

Coliseo Romano: la historia menos conocida sobre la desaparición de parte de su estructura a lo largo de los siglos

Buscaba orquídeas y terminó secuestrado: la historia del británico que pasó nueve meses cautivo en Colombia

Una investigación responsabiliza al Ejército de Daniel Ortega por el crimen del ex militar nicaragüense Roberto Samcam en Costa Rica

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”