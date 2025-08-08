Tras la pelea entre alumnas en la escuela de Entre Ríos, secuestraron armas y se registraron amenazas por redes sociales

Luego de una violenta pelea en una escuela de Paraná, la Policía secuestró armas de fuego (Policía de Entre Ríos)

Una pelea entre dos alumnas de la Escuela Secundaria Nº15 “De la Baxada del Paraná”, ubicada en calle Larramendi de Paraná, se transformó en una grave situación de violencia escolar. El conflicto, que comenzó dentro del edificio educativo, se intensificó con la irrupción de personas ajenas a la institución y terminó con una serie de allanamientos, en los que se secuestraron armas de fuego. También se registraron amenazas en las redes sociales.

El episodio empezó en horario de clases y rápidamente se propagó por los pasillos del colegio. Docentes y preceptores intentaron contener el enfrentamiento inicial y separar a las alumnas involucradas. Sin embargo, la situación se desbordó cuando ingresaron jóvenes y adultos que nada tenían que ver con la institución, lo que hizo que la violencia escale. Como resultado del enfrentamiento, varias chicas quedaron golpeadas y cuatro profesores resultaron heridos.

Pocos minutos después y según informó el portal El Once, la presencia de personas armadas obligó a la escuela a pedir auxilio a la Policía. Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar para dispersar a los participantes, proteger a los estudiantes y restablecer el orden, mientras un grupo de personas rodeaba el establecimiento.

Una vez controlado el episodio en el colegio, la tensión se trasladó a las redes sociales. Alumnos y personas involucradas comenzaron a difundir amenazas y fotos portando armas de fuego. Estas publicaciones se propagaron por distintos estados y plataformas, incrementando la preocupación de los padres y generando nuevas denuncias que fueron recibidas por las autoridades educativas y judiciales.

Ante la gravedad de la situación, la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes intervino de inmediato, fundamentando su accionar en la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429. La Fiscalía inició una investigación para esclarecer cómo los adolescentes obtuvieron armas y si existen responsabilidades penales de mayores involucrados. La División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos fue designada para llevar adelante las diligencias.

La pelea ocurrió en la Escuela Secundaria Nº15 “De la Baxada del Paraná”, ubicada en calle Larramendi de la capital provincial (Google Maps)

El trabajo de los investigadores permitió identificar rápidamente a dos adolescentes de 15 años, domiciliados en Barrio Cáritas. Se realizaron dos allanamientos en sus viviendas, aunque los primeros operativos resultaron negativos y no se encontraron armas en los domicilios.

Con información sumada por testigos y fuentes reservadas, los investigadores se trasladaron a un descampado próximo al barrio donde residen las jóvenes señalados. Durante un rastrillaje, personal policial localizó tierra removida y, al excavar, halló dos armas enterradas: una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa Thunder 9, con dos cargadores y 12 cartuchos, y una pistola calibre .22 marca Bersa, modelo 64, con un cargador y siete cartuchos.

La Fiscalía de Paraná ordenó su secuestro inmediato y la intervención de la Dirección General de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Los peritos trabajarán para establecer la trazabilidad de las armas y determinar si fueron utilizadas en otros hechos delictivos en la ciudad.

Voceros de la justicia local confirmaron el seguimiento de la causa y la búsqueda de responsables mayores. Al mismo tiempo, desde la Fiscalía de Niños y Adolescentes remarcaron que se deben extremar las medidas preventivas y de acompañamiento emocional para los alumnos afectados.