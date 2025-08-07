Crimen y Justicia

Detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito

Se trata de un hombre de 74 años a quien le secuestraron celulares en su casa. El acusado habría declarado que efectuó el llamado al 911

El show en San Juan
El show en San Juan fue demorado a causa de la amenaza de una presunta bomba dentro del estadio Aldo Cantoni (Crédito: RS Fotos)

El pasado 1 de agosto, el show de Lali Espósito en San Juan se vio demorado debido a una amenaza de bomba. A cinco días del hecho, personal policial detuvo a un hombre de 74 años a quien se identificó como el presunto autor del delito. En el allanamiento no solo se secuestró un teléfono celular sino también un arma calibre 22.

Luego del trabajo de investigación por parte del personal de la UFI Genérica en San Juan, se procedió a un allanamiento y detención. El acusado fue fue identificado como Juan Carlos Salem de 74 años, quien habría admitido haber realizado la llamada al 911 el viernes 1 de agosto, con el objetivo de sembrar temor entre los asistentes al evento.

El operativo policial, ordenado por los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem, incluyó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicado en el barrio La Bebida, en el departamento de Rivadavia, donde las autoridades también incautaron un arma de fuego calibre 22.

Según la información publicada por el portal del Diario de Cuyo, durante el procedimiento se halló el arma mencionada, lo que podría sumar un elemento agravante a la causa en caso de no contar con la documentación que respalde su tenencia. Salem fue trasladado a la Seccional 34°, donde quedó a disposición de la justicia bajo cargos de intimidación pública.

Operativo de detención del acusado
Operativo de detención del acusado de amenazar a Lali Espósito (Foto: Diario Huarte)

Al momento de la detención, se vivió un momento de tensión con el acusado. “A estos que sacan fotos hacelos cagar”, reclamó Juan Carlos Salem mientras las cámaras registraban su traslado esposado al patrullero. El hombre no solo insultó y amenazó a la prensa, sino que también realizó gestos obscenos desde el interior del móvil policial.

Como parte del operativo, personal de Criminalística intervino para secuestrar el arma, mientras que los bomberos participaron ante la posibilidad de hallar explosivos en el domicilio, aunque finalmente no se detectaron artefactos peligrosos en el lugar.

De acuerdo a lo informado por el medio el Tiempo de San Juan, el propio detenido admitió ante las autoridades que, tras efectuar la llamada, destruyó el teléfono celular utilizado para concretar la intimidación. Esta confesión, sumada al hallazgo del arma, complica el panorama procesal del acusado, quien quedó a disposición de la justicia bajo la supervisión de los fiscales Ignacio Achem y Alejandro Mattar.

El contenido de la llamada, que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad, fue especialmente grave. El hombre manifestó: “Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada”.

Lali Espósito habló de la amenaza de bomba antes de su show en San Juan

Esta frase, además de la amenaza explícita, incluyó insultos de carácter racista y político, lo que intensificó la preocupación de las autoridades y de la opinión pública. Tras la verificación de la amenaza se procedió a una evacuación parcial del público, y una vez descartado cualquier peligro real para los espectadores, el espectáculo pudo comenzar a las 22.30.

De esa manera, la ex Casi Ángeles brindó su concierto al publico cuyano y sobre el final del evento hizo referencia a la amenaza recibida. “No iba a decir nada porque me parece al pedo, pero esto que sucedió hoy es por lo cual hace un tiempo me expresé públicamente y dije ‘qué peligroso, qué triste’ la violencia, qué peligroso es el odio al otro, qué peligroso que es y te lleva al peor lugar posible”, expresó la cantante y haciendo referencia a tuit que escribió en agosto de 2023 luego de que Javier Milei se impusiera en las elecciones primarias y que no tardó en viralizarse.

Entre sus palabras, Lali Espósito destacó que “por suerte, la música y el amor se imponen”. Y agradeció a todas las personas que asistieron al concierto y en especial “por el esfuerzo de pagar su entrada, gracias a las familias, veo muchos niños, es hermoso. Unos locos, unas locas acá. Me han dado todo, lo han dado todo”.

