Lali Espósito habló de la amenaza de bomba que casi suspende su show en San Juan: “Qué peligroso es el odio al otro”

Lali Espósito habló de la amenaza de bomba antes de su show en San Juan (Instagram: El Ejército de LAM)

La gira en la que Lali Espósito está presentando su álbum No vayas a atender cuando el demonio llame tuvo una fecha accidentada. La noche del viernes, la artista tenía pautado un show en San Juan que corrió riesgo por una amenaza de bomba en el estadio Aldo Cantoni donde debía desarrollarse el concierto.

El episodio generó momentos de preocupación entre los asistentes y el equipo de producción, que emitió un comunicado informando lo sucedido: “Al público de San Juan. Por motivos de seguridad y que nos excede, el show de hoy se encuentra demorado. Esperamos se resuelva lo antes posible, vamos a mantenerlos informados. Gracias por la paciencia y el amor de siempre”, escribió la cantante, mientras los bomberos realizaban una evacuación parcial del lugar.

La rápida intervención de la policía y de los fiscales logró controlar la situación y finalmente la ex Casi Ángeles tuvo el esperado encuentro con la audiencia cuyana que cantó y bailó cada una de sus canciones.

Llegando al final del recital, Lali hizo referencia al incidente que puso en jaque su concierto. “No iba a decir nada porque me parece al pedo, pero esto que sucedió hoy es por lo cual hace un tiempo me expresé públicamente y dije ‘qué peligroso, qué triste’ la violencia, qué peligroso es el odio al otro, qué peligroso que es y te lleva al peor lugar posible”. La referencia es al tuit que escribió en agosto de 2023 luego de que Javier Milei se impusiera en las elecciones primarias y que no tardó en viralizarse.

Así inició Lali Espósito su recital en San Juan después de la falsa amenaza de bomba

“Por suerte, la música y el amor se imponen”, retomó Lali entre la ovación del público. “Gracias a todos por estar hoy acá. Por el esfuerzo de pagar su entrada, gracias a las familias, veo muchos niños, es hermoso. Unos locos, unas locas acá. Me han dado todo, lo han dado todo”, señaló conmovida. Y tuvo unas palabras especiales a la provincia que la albergó y que estuvo en vilo hasta el momento de comienzo del show.

“Muchas gracias, San Juan. Fue un hermoso show. Me hicieron acordar por qué hago esto y para qué lo hago. Espero de corazón que nos veamos pronto. Antes de irme, quisiera pedirles un aplauso para todo este equipo que estamos terminando nuestra primera etapa de la gira”, concluyó.

El recordado tuit de Lali sobe el triunfo de Milei en las PASO

La referencia que hizo Lali a “qué peligroso, qué triste” se vincula al mensaje que escribió en Twitter cuando el actual presidente Javier Milei se impuso en las elecciones primarias de agosto de 2023 y que volvió a replicar en junio pasado, luego de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción.

La repercusión del tuit original había sido notoria desde su primera publicación. En ese contexto, Lali, que se encontraba en España por compromisos laborales, seguía de cerca el desarrollo electoral argentino. La repercusión del tuit original había sido notoria desde su primera publicación. El breve, pero categórico tuit de la cantante intensificó el intercambio y derivó en un tenso ida y vuelta que involucró incluso al Presidente.

En su último disco, Lali registró el tema “Fanático” con referencias veladas y no tanto a la figura de Milei. Por su parte, el mandatario la descalificó en varias oportunidades con el mote “Lali Depósito”, con el fin de insinuar que es alguien que vive de “fondos del Estado”, por haber participado de recitales organizados por gobiernos provinciales y municipales. La frase en San Juan, vinculada directamente con el inicio de la polémica, suma un nuevo capítulo en este enfrentamiento.