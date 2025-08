Amenaza de bomba en el recital de Lali Espósito en San Juan: el comunicado de la cantante

Evacuaron el recital de Lali en San Juan por amenaza de bomba (Video: América TV)

El viernes por la noche Lali Espósito tenía pautado presentarse en San Juan con su gira Lali Tour 2025; sin embargo, la noche se vio en peligro luego de que una mujer llamara la 911 y asegurara que había una bomba dentro del estadio. En LAM (América TV) dieron detalles de lo que sucedió en el lugar.

“Se acaba de suspender un recital de Lali Espósito en San Juan por una amenaza de bomba en el estadio”, comenzó diciendo Ángel de Brito quien contó que cientos de fanáticos ya se encontraban en sus lugares a la espera de que inicie el recital. “Por ahora hay poca información, pero varios colegas de allá están contando lo que pasa”; siguió diciendo el presentador.

“No pasó absolutamente nada, pero hubo un llamado amenazando que había una bomba y tomaron las precauciones”, detalló el periodista. Y continuó: “Desde la policía afirmaron que fue una mujer la que llamó al 911 alertando de esta situación y a pedido del fiscal de turno, bomberos y brigada ante explosivos llegaron rápidamente y evacuaron la popular norte”.

El comunicado de la producción de Lali Espósito

Fefe Bongiorno, uno de los panelistas del programa, se comunicó en vivo con personas que se encontraban allí y dio detalles de lo que estaba sucediendo puertas adentro. “Me dicen ‘Creemos que era falso todo, estamos todos bien, empezaron la evacuación de ciertos sectores de la platea’”, contó Fefe.

Lali no tardó en pronunciarse al respecto de la situación. Esto lo hizo por medio de sus historias y con el objetivo de llevar tranquilidad a todos: “Al público de San Juan. Por motivos de seguridad y que nos excede, el show de hoy se encuentra demorado. Esperamos se resuelva lo antes posible, vamos a mantenerlos informados. Gracias por la paciencia y el amor de siempre”.

Amenaza de bomba en el recital de Lali Espósito en San Juan: el momento de la evacuación

El público presente, lejos de tomarse la amenaza con seriedad, decidieron cantarle a los encargados de la evacuación uno de los grandes clásicos: “No nos vamos nada, que nos saquen a patadas”. Finalmente y luego de minutos de incertidumbre, medios locales como el Diario Tiempo de San Juan confirmó que durante la búsqueda que se llevó adelante no encontraron ningún dispositivo y que el concierto no sera cancelado.

Noticia en desarrollo