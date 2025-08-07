Crimen y Justicia

Detectaron a dos mulas en un micro que había salido de Salta: estaban ingestadas con 197 cápsulas de cocaína

Los pasajeros de nacionalidad boliviana fueron detectados en un control en la provincia de Tucumán de la Gendarmería

Guardar
Las 197 cápsulas con más
Las 197 cápsulas con más de 2,4 kilos de droga

No es el control, sino el ojo y el entrenamiento, aunque en este caso no había que tener mucha experiencia para detectar actitudes sospechosas: eran evasivos y se tocaban la zona abdominal. Así, dos pasajeros que viajaban desde la ciudad salteña de Orán en un micro que fue parado por la Gendarmería Nacional a la altura de la provincia de Tucumán fueron detenidos: eran mulas y estaban ingestadas con 197 cápsulas de cocaína.

Los sospechosos apresados en el marco de la causa que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Fernando Luis Poviña, son de nacionalidad boliviana.

Todo sucedió este lunes, mientras gendarmes del Puesto Control Fijo “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 Tucumán, se encontraban desplegados sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N°9, en Peaje Molle Yaco.

Fue en ese contexto que detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros que circulaba desde la ciudad salteña de Orán.

El testeo que dio positivo
El testeo que dio positivo de cocaína

“Al llevar a cabo el registro correspondiente, los uniformados observaron que dos pasajeros, de nacionalidad boliviana, presentaban conductas sospechosas, sujetándose la zona abdominal”, explicaron fuentes del caso.

Asimismo, según la información oficial, los gendarmes detectaron que los pasajeros solo llevaban equipaje de mano y no contaban con la constancia de ingreso al país. Una de las sospechas es que podía tratarse mulas, o capsuleros.

Ante esto, los gendarmes solicitaron al Juzgado Federal N°2 de Tucumán la intervención y asistencia del Sistema de Emergencia para el traslado de los dos al hospital local.

Los gendarmes con parte de
Los gendarmes con parte de las capsulas secuestradas

Fue en ese centro de salud que “se efectuaron las placas radiográficas, las cuales arrojaron resultado positivo para cuerpos extraños”, completaron las fuentes.

El Juzgado Federal N°2 de Tucumán del juez Poviña dispuso el traslado de los sospechosos hacia el Centro de Salud Zenón J. Santillán a fin de que logren una evacuación controlada de los elementos ingeridos.

Este martes, en horas de la noche, ambos detenidos finalizaron la evacuación de un total de 197 cápsulas con cocaína, arrojando un peso total de 2 kilos 244 gramos. Ambos quedaron detenidos.

Kiosco narco

Los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a una mujer en San Juan que había montado en su vivienda un local para la venta ilegal de drogas.

En el operativo dirigido por el Ministerio de Seguridad Nacional, encontraron cocaína, marihuana, dinero y celulares.

El caso se registró bajo la actividad conocida como narcomenudeo en la localidad de Chimbas, al norte de la provincia. Las actuaciones se iniciaron a fines de abril, a partir de la detección de actividades vinculadas a la distribución de estupefacientes en la región.

Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan comenzó las tareas de investigación e inteligencia que permitieron detectar un domicilio situado sobre la calle Rivadavia desde donde se llevaba a cabo la comercialización.

Con el avance, la Unidad Fiscal Federal provincial, bajo la conducción de Francisco Maldonado, solicitó al Juzgado Federal de Garantías la habilitación de un allanamiento en el inmueble señalado. La orden fue concedida tras analizar los elementos aportados por los agentes policiales, quienes coordinaron la intervención con personal de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo.

Temas Relacionados

narcotráficococaínaSaltaOránTucumánúltimas noticias

Últimas Noticias

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

El club emitió un comunicado lamentando la confirmación de que los restos eran de Diego Fernández, quien fuera futbolista de ese club. Estaba desaparecido en 1984

El mensaje de Excursionistas al

Diez segundos para robar un auto y una pareja detenida por cinco asaltos similares: el video

Cuando los arrestaron hallaron un coche que había sido sustraído el día anterior en Mar del Plata. Las imágenes del golpe en el que se llevaron una Toyota Hilux

Diez segundos para robar un

Habló el hermano del joven enterrado al lado de la casa donde vivió Cerati: “Necesitamos saber por qué”

Javier Fernández, menor que Diego, dijo que los primeros en considerar que se podría tratar de su pariente desaparecido fueron su cuñado y su sobrino. Y pide Justicia. Lo buscaban desde 1984

Habló el hermano del joven

La peor sospecha sobre por qué un hombre mató a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora

Los investigadores creen que fue en venganza porque su mujer había decidido separarse. Alejandro Ruffo sigue internado en terapia intensiva y detenido por filicidio

La peor sospecha sobre por

Femicidio en La Matanza: búsqueda contrarreloj de un adolescente por el crimen de su pareja

Tiene 16 años y lo acusan de haber asesinado a Priscila Tatiana Maidana (19) en la habitación que compartían junto a su bebé de seis meses. La madre del sospechoso fue clave

Femicidio en La Matanza: búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la crisis

En medio de la crisis en el Garrahan, la oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
Fabián Cubero habría denunciado a

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”

Homero Pettinato reaccionó a una sesión de fotos sensual de Sofía Gonet

Yanina Latorre contó la razón por la que Diego Latorre no quiso festejar su cumpleaños: “No es su estilo”

Alberto Cormillot reveló las claves para mantenerse vigente a los 86 años