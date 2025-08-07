Detectaron a dos mulas en un micro que había salido de Salta: estaban ingestadas con 197 cápsulas de cocaína

Las 197 cápsulas con más de 2,4 kilos de droga

No es el control, sino el ojo y el entrenamiento, aunque en este caso no había que tener mucha experiencia para detectar actitudes sospechosas: eran evasivos y se tocaban la zona abdominal. Así, dos pasajeros que viajaban desde la ciudad salteña de Orán en un micro que fue parado por la Gendarmería Nacional a la altura de la provincia de Tucumán fueron detenidos: eran mulas y estaban ingestadas con 197 cápsulas de cocaína.

Los sospechosos apresados en el marco de la causa que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Fernando Luis Poviña, son de nacionalidad boliviana.

Todo sucedió este lunes, mientras gendarmes del Puesto Control Fijo “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 Tucumán, se encontraban desplegados sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N°9, en Peaje Molle Yaco.

Fue en ese contexto que detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros que circulaba desde la ciudad salteña de Orán.

El testeo que dio positivo de cocaína

“Al llevar a cabo el registro correspondiente, los uniformados observaron que dos pasajeros, de nacionalidad boliviana, presentaban conductas sospechosas, sujetándose la zona abdominal”, explicaron fuentes del caso.

Asimismo, según la información oficial, los gendarmes detectaron que los pasajeros solo llevaban equipaje de mano y no contaban con la constancia de ingreso al país. Una de las sospechas es que podía tratarse mulas, o capsuleros.

Ante esto, los gendarmes solicitaron al Juzgado Federal N°2 de Tucumán la intervención y asistencia del Sistema de Emergencia para el traslado de los dos al hospital local.

Los gendarmes con parte de las capsulas secuestradas

Fue en ese centro de salud que “se efectuaron las placas radiográficas, las cuales arrojaron resultado positivo para cuerpos extraños”, completaron las fuentes.

El Juzgado Federal N°2 de Tucumán del juez Poviña dispuso el traslado de los sospechosos hacia el Centro de Salud Zenón J. Santillán a fin de que logren una evacuación controlada de los elementos ingeridos.

Este martes, en horas de la noche, ambos detenidos finalizaron la evacuación de un total de 197 cápsulas con cocaína, arrojando un peso total de 2 kilos 244 gramos. Ambos quedaron detenidos.

Kiosco narco

Los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a una mujer en San Juan que había montado en su vivienda un local para la venta ilegal de drogas.

En el operativo dirigido por el Ministerio de Seguridad Nacional, encontraron cocaína, marihuana, dinero y celulares.

El caso se registró bajo la actividad conocida como narcomenudeo en la localidad de Chimbas, al norte de la provincia. Las actuaciones se iniciaron a fines de abril, a partir de la detección de actividades vinculadas a la distribución de estupefacientes en la región.

Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan comenzó las tareas de investigación e inteligencia que permitieron detectar un domicilio situado sobre la calle Rivadavia desde donde se llevaba a cabo la comercialización.

Con el avance, la Unidad Fiscal Federal provincial, bajo la conducción de Francisco Maldonado, solicitó al Juzgado Federal de Garantías la habilitación de un allanamiento en el inmueble señalado. La orden fue concedida tras analizar los elementos aportados por los agentes policiales, quienes coordinaron la intervención con personal de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo.