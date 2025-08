Video: la campeona argentina de mountain bike sufrió el robo de su bicicleta y filmó a los motochorros que la asaltaron

Le robaron la bicicleta a la campeona argentina de mountain bike, filmó a los ladrones y la recuperó horas después

Carolina Pérez, campeona argentina de ciclismo en la modalidad Mountain Bike, fue asaltada este domingo por la mañana en la ciudad de Mar del Plata, donde fue interceptada por dos motochorros armados que la abordaron mientras entrenaba y le sustrajeron su herramienta de trabajo. Tras sufrir el robo, la deportista logró filmar a los delincuentes y subió las imágenes a sus redes sociales. Después de varias horas de búsqueda, agentes de la Policía Bonaerense lograron recuperar la bicicleta de la víctima.

Según consignan medios marplatenses, el hecho ocurrió cerca de las 9.15 y sobre la ruta nacional 226, a la altura de la rotonda del Hipódromo, camino a Sierra de los Padres.

“Me acaban de robar la bici, ahí van... Puta madre, no pasa nadie. ¡Hijos de puta! Van por Luro, van por Luro, ahí pararon. Ahí están entrando al coso... ahí están entrando al hipódromo, hijos de puta", relató con la voz entrecortada Carolina, mientras filmaba la huida de los motochorros que segundos antes la habían atacado a plena luz del día.

Carolina Pérez es campeona argentina de ciclismo en la modalidad mountain bike.

Referente del ciclismo nacional y ganadora en cuatro ocasiones del Desafío Río Pinto, una de las carreras más exigentes del país, Pérez, de 44 años, contó que el violento robo “pasó en un minuto”.

“Una mañana de mierda, una impotencia... Si alguien de Mar del Plata tiene algún conocido acá adentro de La Herradura o del Hipódromo que me hable. La bici está acá adentro”, aseguró la ciclista, visiblemente afectada por el robo, en un segundo video que compartió en su cuenta de la red social Instagram.

En diálogo con el diario marplatense La Capital, Pérez brindó más detalles del hecho: “Iba por el kilómetro 5 y escuché el ruido de una moto… Me di vuelta y vi a dos pendejos en una moto. Uno me pateó y me tiró al piso. Forcejeamos, me mostraron un arma, se cargaron la bici al hombro y se fueron para el barrio San Jorge

Luego, agregó: “Filmé el video que publiqué después en mis redes a las 9.16 con mi teléfono, que por suerte no se lo llevaron, y después llamé al 911 y a un amigo, que me acompañó al barrio a ver si podía recuperarla, pero nada. También vino la policía y fuimos a la comisaría sexta a hacer la denuncia”, explicó.

Valuado en aproximadamente 15.000 dólares, el modelo de bicicleta que suele utilizar Carolina para la alta competencia, de color negro y marca Trek, es uno de los pocos que existen en su ciudad. “Sinceramente corro en bici representando al país, a Mar del Plata. Fui campeona de ruta… Ganar carreras es mi trabajo, no es algo recreativo ni una distracción, por más que sea muy lindo. A mí me pagan por ganar. Esto es como que te quiten algo que vos te ganaste. Da mucha bronca y mucha impotencia. Me rompo el lomo por esto”, lamentó.

Personal de las comisarías 6a y 12a de Mar del Plata lograron recuperar la bicicleta tras varias horas de investigación.

Después de varias horas de desesperación e incertidumbre, personal de las comisarías 6a y 12a de la ciudad balnearia lograron recuperar la bicicleta de competición de Pérez, quien agradeció la labor de los uniformados y de los que la ayudaron a reencontrarse con su rodado. “Gracias a todos por compartir los videos y foto. Gracias por los mensajes y la preocupación. La bici fue recuperada. Gracias a todos de corazón”, escribió la deportista, junto a una imagen de su vehículo.

Carolina Pérez es una referente del ciclismo nacional, ganadora en cuatro ocasiones del Desafío Río Pinto, realizada en La Cumbre, Córdoba, en los años 2013, 2017, 2018 y 2024.