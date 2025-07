Ofrecía vuelos baratos y dejó a familias sin viaje y sin reembolso: la investigan por una megaestafa

La mujer decía que tenía contactos en Iberia

Decenas de personas fueron víctimas de una presunta estafa montada por una mujer identificada como Karina, y madre de un exalumno de un tradicional colegio de Recoleta, quien ofrecía vuelos a España a precios rebajados y que, de un día para el otro, dejó de responder las llamadas y los mensajes de sus clientes.

Felices por estar a minutos de emprender su viaje, y confiados de que habían ahorrado una importante suma de dinero en pasajes con esta promoción, los compradores iban al aeropuerto y recién ahí se enteraban de que sus reservas, en realidad, no existían. Ante las múltiples denuncias, ahora la Justicia se encuentra tras los pasos de la principal señalada como responsable de la maniobra, que al momento se encuentra prófuga.

El caso fue visibilizado este martes por la cuenta @elguisodebagre, un reconocido usuario de la red social X, donde acumula más de 61 mil seguidores. “Me acabo de enterar de un Ponzi que acaba de explotar y clavó a mucha gente cheta y de plata. Confirmada la historia por tres lugares distintos”, publicó en un primer tuit.

Mediante un hilo, Huberto Bourlon “el Guiso” explicó que la mencionada Karina es una madre del colegio El Salvador, quien supuestamente tenía contactos con pilotos y azafatas de la aerolínea Iberia y ella se encargaba de revender los pasajes que les daban a los empleados. “Por ejemplo, un pasaje de USD 1500 te lo dejaba en USD 900, todo en negro, obvio”, ejemplificó.

La presunta estafadora ofrecía vuelos a precios promocionales de la aerolínea Iberia, aunque no se descarta que también haya comercializado pasajes de otras líneas aéreas. (EFE)

De acuerdo a los damnificados, los interesados en comprar vuelos a España a precios promocionales debían realizar los pagos en un departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta, o bien mandaban a una mujer a retirar el dinero a domicilio. Una vez realizado el pago, el comprador recién recibía el ticket físico unos pocos días antes de viajar. “Mucha gente los sacó y viajó sin problema”, aclaró, sin embargo, el usuario de X.

Sin embargo, la maniobra de la estafadora sufrió complicaciones en las últimas semanas. “Hace un mes por la alta demanda, según la vendedora, Iberia dio de baja el código que usaba ella y se puso más difícil. Un par de personas les dieron pasajes, pero desde Brasil, y ellos teniendo que pagar el aéreo hasta allá. Según ella, esto se iba a regularizar ahora en agosto”, explicó el denunciante.

El usuario @elguisodebagre de la red social X visibilizó el caso.

Frente a la ola de reclamos en su contra, @elguisodebagre contó que Karina, la presunta estafadora, habría sufrido un pico de estrés, por el cual debió ser internada en un sanatorio de CABA.

Al presentarse en el departamento donde se solían realizar los pagos, muchos clientes se encontraron con los hijos de Karina y una supuesta niñera, según detalla el usuario de la red social X.

La ayudante de la supuesta estafadora, también encargada de los cobros en distintos lugares, notó que los reclamos eran cada vez más, y decidió enviar mensajes para aclarar su rol y contar su experiencia. “Por favor, yo trabajé un mes con Karina DNI XXX, me limitaba a mandar lo que ella me pedía. Mi madre, supuesta “amiga“ de Karina, también fue estafada, yo también, al igual que cientos de personas. Lamentablemente, yo tuve que comprar mi pasaje pese a habérselo pagado a ella. El sábado 19 de julio, Karina tuvo un intento de suicidio. Está internada en este momento en el Sanatorio de la Providencia de Caba. Está inconsciente por el momento y no tengo más datos. Yo estoy de vacaciones por dos meses, lo cual estaba planeado desde hace un año. Por favor no se comuniquen conmigo porque no tengo nada que ver. No obstante estoy a disposición de todos los que me deban citar a declarar, en caso de iniciar acciones judiciales. Muchas gracias. Luz, Dni XXX”, relató a las víctimas.

Mientras la maniobra funcionaba a la perfección, Karina le enviaba mensajes informativos a sus clientes con las condiciones de la oferta, que incluía vuelos directos desde Buenos Aires a Madrid, equipaje de bodega de 23 kilos y la posibilidad de usar los pasajes hasta febrero de 2026. Si bien era “muy importante” informar la fecha de viaje con hasta 50 días de antelación, los precios eran fijos: 1100 dólares en clase turista y 2500 en business.

Inicialmente, la causa por la supuesta megaestafa, que tramita en el expediente N° 36862/2025, quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, a cargo de la jueza María Fabiana Galletti, quien delegó la investigación a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del fiscal Jorge González.

Ante la consulta de Infobae, desde la Fiscalía evitaron hacer comentarios al respecto de la investigación, pero sí confirmaron que la causa fue iniciada a partir de la denuncia de una mujer llamada Agustina, quien que mandaba a su hijo al mismo colegio del barrio porteño.