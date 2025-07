Otro ataque de viudas negras: durmió con dos mujeres en un hotel de Mar del Plata y le robaron su camioneta

La camioneta fue recuperada

Un hombre de 52 años fue víctima de un ataque de viudas negras en un hotel del centro de Mar del Plata, donde luego de dormir con dos mujeres, le robaron su camioneta 4x4. El vehículo fue recuperado en las últimas horas en un taller de Villa Gesell.

El hecho ocurrió a mediados de abril en un hotel ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen al 1700, aunque trascendió en las últimas horas después de que la camioneta fuera encontrada.

De acuerdo con la investigación, reseñada por medios locales marplatenses, la víctima primero durmió con una mujer en el hotel y al día siguiente con la otra. Esa mañana desayunó con ambas. Y eso es lo último que pudo recordar el hombre al hacer la denuncia. Según indicó, a partir de entonces entró en un profundo sueño y perdió el conocimiento.

Al despertar -declaró- sintió confusión y se dio cuenta de que sus acompañantes ya no estaban en la habitación. Lo peor de todo: su camioneta Hilux de color gris había desaparecido del lugar donde la había estacionado.

Finalmente, tras los datos aportados y a tres meses del hecho, el Gabinete Técnico Operativo perteneciente a Comisaría 1a de Mar del Plata logró determinar que la Hilux robada se encontraba en un taller ubicado en la avenida 8 al 2400, en la ciudad de Villa Gesell. Allí se procedió al secuestro.

Según el diario La Capital de Mar del Plata, la denuncia de la víctima fue hecha recién esta semana, lo que explicaría por qué se encontró el vehículo hace unos pocos días. El motivo de por qué tardó tanto el hombre en hacerla aún se desconoce. Lo cierto es que luego de exponer el caso ante la Policía y aportar los datos, lograron ubicar la camioneta a través de un geolocalizador.

El taller donde encontraron la Hilux

El vehículo estaba con chapas patentes que correspondían a otra camioneta de similares características. También encontraron una tarjeta de identificación de la camioneta que exhibió el responsable del taller.

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Pelegrinelli, a cargo de la Unidad Fiscal N°5, que abrió causa penal contra el mecánico por el delito de “encubrimiento e infracción Ley provincial 13081”, que se refiere a la venta de autopartes.

No se dispuso la detención, pero sí se ordenó la clausura del taller porque no contaba con habilitación municipal ni libro de registro de vehículos. Además, investigan la procedencia de otros vehículos que estaban en el lugar.

Las patentes y la identificación del vehículo que fueron incautadas

Antecedente en Rosario

Esta misma semana, un hombre de 48 años fue víctima de un ataque de viudas negras en la ciudad de Rosario. Todo ocurrió el pasado domingo por la mañana, cuando la víctima fue encontrada inconsciente en una habitación de un hotel alojamiento de la zona noroeste, al que había ingresado con dos mujeres.

Según se investiga, se desmayó luego de haber tomado fernet con las sospechosas, que quedaron filmadas mientras se llevaban su Hilux negra, con la que chocaron el portón del establecimiento para irse.

La Hilux fue hallada en el complejo Fonavi de Ísola al 600 bis, en el barrio Parque del Mercado. Estaba sin el seguro colocado y con daños producto de haber embestido la reja de ingreso y salida del Motel 77, ubicado en Mendoza al 7700.

“Entró un llamado al 911 pidiendo la presencia policial. Fue el Comando Radioeléctrico al lugar, que entrevistó a la encargada, que manifestó que había un hombre inconsciente en una habitación y que una Hilux había derribado el portón con dos mujeres”, dijo en conferencia de prensa Matías Moreyra, jefe del Comando Radioeléctrico.

Moreyra añadió que la víctima fue atendida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, que constató que estaba “inconsciente por sumisión química”. En el interior de la pieza se halló una botella de fernet, una gaseosa y una tarjeta Sube. “Estuvieron alrededor de dos horas acá”, sostuvo.

“Se llevaron su camioneta y todas sus pertenencias. De hecho, no pudimos identificarlo porque no tenía su documentación y estaba inconsciente. Hace mucho que no pasaba esto, por lo menos desde que yo tengo conocimiento. A través de las cámaras del hotel se puede lograr identificar a las mujeres”, concluyó el subcomisario.