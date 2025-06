Una mujer de Rosario denunció que robaron la identidad de su hijo de dos años para cruzar a un niño a Bolivia

Una mujer de Rosario denunció que robaron la identidad de su hijo de dos años para entrar a un niño a Bolivia

Analía, una vecina del barrio Empalme Graneros, en Rosario, denunció que robaron la identidad de su hijo para sacar a un niño del país hacia Bolivia. La mujer se enteró de esta situación al no poder cobrar el dinero que percibe por la Asignación Universal por Hijo (AUH), correspondiente al mes de junio, debido a que desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le confirmaron que, en los papeles, su pequeño de 2 años dejó Argentina en diciembre de 2024 y nunca volvió a ingresar. “¿Quién tiene acceso a los datos de nuestros hijos? Es terrible”, expresó preocupada.

Según relató la madre en una entrevista con el canal local El Tres, la situación se desencadenó cuando acudió a la sucursal de ANSES ubicada en avenida Provincias Unidas. Allí, le informaron que el plan que percibía estaba suspendido porque el sistema registraba que el 10 de diciembre de 2024, T. —por la inicial de su nombre— había cruzado la frontera hacia Bolivia.

Analía expresó su desconcierto y preocupación, preguntándose: “¿Qué niño salió del país con los datos de mi hijo?”. Además, mencionó que una de las personas que la atendió en la oficina de ANSES llegó a poner en duda su versión de los hechos, lo que incrementó su malestar.

La madre se dio cuenta de la situación luego de que le dieran de baja la Asignación Universal por Hijo

La madre explicó que, a pesar de que en los registros de la entidad figuraba la supuesta salida del país, durante los primeros seis meses posteriores al hecho continuó recibiendo la asignación familiar con normalidad.

La suspensión del beneficio se produjo recién siete meses después de la fecha en la que T. habría cruzado la frontera. Este desfase temporal en la baja del beneficio generó aún más incertidumbre sobre el funcionamiento de los controles y la actualización de los datos en los sistemas oficiales.

Analía decidió acudir a Migraciones para obtener mayor claridad sobre la situación. Ahí le confirmaron que, efectivamente, en los registros constaba que su hijo había salido del país. Los datos asentados incluían el nombre, apellido, número de documento y edad de T.

Esto incrementó la preocupación sobre la posibilidad de que otra persona hubiera utilizado los datos personales de su hijo para salir del país. “Alguien cruzó con los datos de mi hijo”, afirmó la mujer.

La madre manifestó su inquietud sobre la seguridad de la información personal de los menores. “¿Quién tiene acceso a los datos de nuestros hijos? Es terrible. Nunca escuché algo así. Mi hijo en todo momento estuvo conmigo, en Argentina. Es grave”, declaró Analía.

El caso de T. no es el primero que se registra de este tipo. En diciembre de 2024, en Neuquén, una mujer denunció que robaron la identidad de su hijo para sacar a un niño del país por Formosa.

Al igual que Analía, la mujer se enteró de esta situación al no poder cobrar el dinero que percibe por la Asignación Universal por Hijo (AUH) debido a que desde la ANSES le confirmaron que, en los papeles, su pequeño había dejado Argentina en enero de ese año y nunca habría vuelto a ingresar.

Neuquén: una madre denuncia que utilizaron la identidad de su hijo para sacar a un niño del país por Formosa.

“Tengo miedo de que me lo vengan a robar, porque yo supuestamente no lo tengo acá”, expresó la madre en su momento.

“Voy a Migraciones, y me dan un papel donde dice que efectivamente no está en Argentina, y salió por Formosa a Paraguay. Y que no volvió a ingresar”, explicó Yanina en una entrevista para Canal 7 de Neuquén.

Incrédula, la mujer insistió ante las autoridades del organismo para que revieran el caso, pero lamentablemente no obtuvo una solución. “Primeramente, me habían dicho que podía ser un error humano, pero después me dijeron que no hay error porque un error humano puede ser en un dígito, en un punto, en una coma… Pero acá no, acá los datos son los de él -de su hijo-”, contó.

Un día después, Yanina se dirigió a la Unidad Fiscal Federal de Neuquén, a cargo del doctor Rafael Vehils Ruiz, y radicó la denuncia correspondiente. “Me la tomaron como averiguación de supresión de identidad”, precisó

Tras presentar la denuncia, Yanina fue derivada a la Defensoría de la Víctima, donde rápidamente tomaron el caso y los abogados comenzaron a trabajar de inmediato.