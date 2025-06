La enfermera acusada por las muertes de bebés en Córdoba ratificó su inocencia: “No hay una asesina serial”

La enfermera acusada Brenda Agüero

A pocos días de conocerse la sentencia, Brenda Agüero, la enfermera acusada de haber sido la autora de los homicidios de los bebés recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, volvió a reiterar su inocencia durante el cierre del juicio. “Pase lo que pase, estoy sumamente tranquila”, aseguró.

Luego de haber tomado la palabra ante el jurado popular y los jueces de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, integrada por Patricia Sosa, José Daniel Cesano y Laura Huberman, la principal sospechosa remarcó: “Sé que no hice nada de lo que se me está acusando, eso me da muchísima tranquilidad. Yo sé que no hice nada”.

Al mismo tiempo, mencionó que no necesita convencer a nadie, pese a que le podría tocar pasar “mucho tiempo en la cárcel de Bouwer”. Así, apuntó que “no hay una asesina serial como lo han hecho ver antes de que empezara este juicio”.

De acuerdo con la información recopilada por El Doce.tv, uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Agüero cuestionó la forma en que las madres de los bebés fallecidos presentaron sus declaraciones. “Me dolió un montón ver a las mamás sentadas con un papelito. Vos decís ‘se te murió un hijo’, no sé por qué la necesidad de guionarlas”, criticó.

La principal acusada ratificó su inocencia y aseguró que tiene la mente tranquila (Gentileza: El Doce.tv)

“Perdón, pero me resultó muy chocante eso. Es algo que no me pasó nunca y espero nunca tener que vivirla, pero todo el guion... no, no”, continuó al remarcar que “con todos los alegatos y testigos, ha quedado claro que no fueron asesinatos ni intentos de homicidio”.

En su intervención, Agüero denunció haber sufrido un trato desigual respecto a los otros imputados en la causa. “Hubo muchísima desigualdad con el resto de los imputados, ellos no llevan el tiempo que llevo yo detenida, no tienen la carátula que tengo yo”, subrayó.

También brindó un mensaje directo al jurado al manifestar: “No es tarea fácil para ustedes tener que decidir”, a la vez que sostuvo: “Pase lo que pase, estoy sumamente tranquila, independientemente de la decisión que tomen”. Y destacó: “Yo amo a los niños, trabajé mucho para entrar a trabajar”, al hacer hincapié en su vocación como enfermera.

Por su parte, la Fiscalía solicitó que Agüero fuera condenada a prisión perpetua, mientras que el resto de los 12 imputados podrían afrontar penas de entre uno y cuatro años por encubrimiento y distintas irregularidades administrativas. En caso de ser condenados, también enfrentarían inhabilitaciones para ejercer sus cargos.

La enfermera cuestionó a los familiares de las víctimas y los acusó de presuntamente haber sido "guionados" (Mario Sar)

Sobre el ex ministro de Salud de Córdoba Diego Cardozo, podría recaer una sentencia de tres años de prisión condicional y tres de inhabilitación. Pese a que el ex funcionario aseguró no haber estado implicado en el caso.

“Si me hubiera enterado antes, hubiera tomado las mismas medidas”, señaló tras subrayar que se enteró de lo ocurrido en el Hospital Materno Neonatal al momento en el que se abrió la causa judicial. Por este motivo, sus abogados pidieron su absolución de los cargos de omisión de deberes y encubrimiento agravado calificado.

En la lista de los acusados también se incluyó a la ex directora del Neonatal, Liliana Asís, que podría ser condenada a cuatro años de prisión y tres de inhabilitación, y el ex secretario de Salud de Córdoba, Pablo Carvajal, quien sería sentenciado a una pena de tres años de prisión y de inhabilitación.

Mientras que el ex jefe del Área de Legales del Ministerio de Salud cordobés, Alejandro Gauto, afrontaría una pena de tres años de prisión condicional y tres de inhabilitación especial, la ex jefa de Neonatología, Marta Gómez Flores, se enfrentaría a cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.

De la misma manera, para el ex subdirector de Gestión Administrativa, Julio Escudero Salama, pidieron cuatro años de prisión y tres de inhabilitación, y tres años de prisión condicional para Adriana Luisa Moralez, quien se desempeñaba como coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente y Mortalidad Materna Infantil al momento de los hechos.

María Alejandra Luján, acusada de haber firmado las actas de defunción, y Alicia Beatriz Ariza, la ex jefa de Enfermería, podrían enfrentar una pena de un año de inhabilitación y el pago de una multa. Por último, la ex vicedirectora del hospital, Claudia Elizabeth Ringhelheim, podría ser condenada a un año de prisión, inhabilitación y el pago de una multa.