Encontraron videos de la jueza Makintach que confirmarían su vínculo con un documental del juicio por la muerte de Maradona

Los allanamientos realizados a este jueves en el marco de la causa que investiga el vínculo de la jueza Makintach con una productora audiovisual arrojó resultados positivos. Según supo Infobae, en los operativos se encontró una serie de imágenes y videos de alta calidad que probarían la relación de la magistrada con un supuesto documental del juicio por la muerte de Maradona, el cual se estaría realizando en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro sin el consentimiento de las partes.

El material probatorio fue encontrado durante un registro en simultáneo que se hizo anoche en seis domicilios, cuatro de ellos particulares y los otros dos correspondientes a las compañías audiovisuales sospechadas de estar detrás del mencionado film.

Entre las personas allanadas en sus casas está el dueño de una de esas productoras, el camarógrafo que fue visto grabando a escondidas en la primera audiencia del debate y la pareja que tuvo que identificarse frente a todo el tribunal la semana pasada, cuando el abogado de Luque los señaló como dos presuntos infiltrados que estaban haciendo un film con autorización de Makintach.

En ese momento ambos dijeron no tener nada que ver con una productora. Sin embargo, en la investigación a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, se confirmó que los dos tenían el aval de la jueza para entrar a la sala y que uno de ellos -el hombre- sería el dueño de la otra compañía audiovisual allanada.

Computadoras incautadas en uno de los allanamientos

La causa además cuenta con otra prueba clave que complica a la magistrada, quien en diálogo con Infobae días atrás había asegurado no tener nada que ver con un documental. El material clave tiene que ver con los registros de las cámaras del tribunal, las cuales captaron a Makintach el fin de semana previo al arranque del juicio, siendo seguida de cerca por un camarógrafo.

Una fuente con acceso a la causa definió a Infobae que esas imágenes son “como del principio de un documental, una introducción”. No obstante, el profesional que le hizo esa marca personal a la jueza no es el mismo que se ve grabando a escondidas el primer día del juicio y que fue allanado anoche. Por eso, todo continúa en investigación.

El material recolectado en los allanamientos de este jueves todavía están siendo analizados en detalle. No obstante, el hallazgo de videos de la jueza ya complica su situación. Y a esto se le suma el testimonio clave de una funcionaria policial, que el primer día identificó a personas que grababan clandestinamente, pero cuando los quiso echar dijo que le avisaron que tenían la autorización de Makintach.

En ese momento, a la efectivo le pareció extraño y decidió consultarlo con su colega que está más cerca a los magistrados. Esta otra policía se lo confirmó: “son gente de ella”, le dijo en relación a Makintach. A raíz de esto, M.D.B. decidió dejar de preguntar y hacer vista gorda a lo que veía. No tenía más remedio, los jueces son las autoridades máximas dentro de un tribunal de juicio.

Los procedimientos fueron ordenados en el marco de la causa que investiga a la jueza Makintach

En el testimonio, al que accedió Infobae, la agente comienza relatando sus funciones: “Estoy en el juicio de Maradona desde que arrancó hasta que termine, en todas las jornadas. La función que realizo es, en principio, cuando inició el juicio, estar en la puerta de ingreso de la sala. Después, cuando me enviaron más personal policial que está a cargo mío, los jueces me pidieron que me quedara al lado de ellos, al lateral de ellos, por si surge algo extraño, me anuncian y yo me acerco”.

Luego, contestó con respecto a lo que pasó en la primera audiencia. Es la jornada en la que ingresaron cuatro misteriosas personas a grabar cuando estaba vedado: “Una sola vez hubo un inconveniente -creo que el primer día que comenzó el juicio- que fue un día que una de las personas vi que tenía una cámara muy grande y estaba grabando el juicio. Entonces, me acerqué a dicha persona, toda vez que es de público conocimiento y dicho por el presidente Maximiliano Savarino, que no se podía filmar ni tampoco sacar fotos mientras están los testigos declarando”.

En determinado momento, los fiscales le consultaron a la efectivo por quién estaban autorizadas esas personas. La oficial fue contundente: “El primer día del debate, me dijeron ellos que venían con Julieta Makintach. Esto se lo pregunté la primera vez que los vi. Me lo dijo la custodia de Makintach que me confirmó eso. La custodia me dijo ‘Sí, son gente de ella’”.

Allanamiento en una productora audiovisual

También la policía dijo: “El primer día, J.M.D.E. (uno de los sospechados de grabar) estaba con una cámara gigante. Le dije que no podía grabar. Él bajó la cámara. Inmediatamente, la custodia (de la jueza) de nombre M. me exhibe con su celular un mensaje de la Dra. Makintach que decía más o menos: “Decile a la custodia del TOC 3 que deje a mi gente”. A lo que dije bueno, listo y los dejé. Creo que ellos grabaron una semana más”.

La causa ya logró varios avances en pocos días. Las pruebas que confirmarían el vínculo de la jueza con una productora son desalentadoras para el juicio por Maradona, que se reanudará el martes tras ser suspendido por una semana. Sin embargo, ante este panorama, corre serio riesgo su continuidad.