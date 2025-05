Juicio por la muerte de Maradona: presentaron un nuevo pedido para recusar a la jueza del escándalo

La jueza Julieta Makintach (a la derecha del juez) quedó en la mira. Foto: Maximiliano Luna

A horas de que se reanude el juicio por la muerte de Diego Maradona, en la que probablemente será su audiencia más tensa y determinante, el abogado de uno de los imputados presentó un nuevo pedido para recusar a la jueza Julieta Mackintach. La magistrada del Tribunal Oral y Criminal Nº3 de San Isidro quedó en la mira de la Justicia por, presuntamente, tener vínculos con una productora para hacer un documental del caso sin consentimiento.

La presentación fue realizada por Julio Rivas, el defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, quien ya había solicitado el apartamiento de la jueza en la audiencia pasada al notar, lo que considera, reiterados comportamientos que denotaban su “falta de parcialidad” en el acto procesal. En ese momento, los jueces del TOC Nº3 se lo rechazaron. Él apeló.

Este lunes, el letrado insistió con el pedido de recusación. En su presentación, a la que accedió Infobae, tanto él como su colega Mara Digiuni aseguraron que, a lo largo de las jornadas, han observado en Mackintach “actitudes y preguntas que sugieren un sesgo en la evaluación de la prueba, comprometiendo el derecho a un juicio justo y equitativo”

Apuntaron, principalmente, a los interrogatorios de la magistrada, los cuales deben ejercerse -según la Ley- dentro de los límites del objeto procesal y sin adoptar una postura que sugiera un prejuzgamiento o un sesgo hacia una de las partes.

El neurocirujano Leopoldo Luque, a la izquierda, llega junto a su abogado Julio Riva (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Para los defensores de Luque, Mackintach “no cumple” esta obligación cuando le hace sus preguntas a los testigos. Y, según la presentación, esto para ellos quedó evidenciado en el interrogatorio a la imputada Agustina Cosachov, que pidió declarar por primera vez el pasado 8 de mayo.

“En la audiencia del 8 de mayo, donde declaró la Dra. Agustina Cosachov, la magistrada realizó interrogatorios que exceden completamente las facultades que le otorga el Código de Procedimiento”, se lee en el documento.

Las intervenciones cuestionadas por los abogados

Son dos las intervenciones cuestionadas a Mackintach frente a la psiquiatra, quien se sintió acorralada y terminó su testimonio llorando tras las preguntas del tribunal.

“¿El último día que visita al paciente es el 18, no? Y lo ve hinchado, ¿pudo, y esto quizá tiene que ver con su experiencia, ver si esto tuvo que ver con la medicación o si la medicación hubiera podido combatir esta hinchazón? No sé… ¿A qué podía ser atribuible a su criterio? Porque usted es médica, entonces, ve a un paciente, lo ve hinchado y qué hace frente a este síntoma que va por fuera de lo que espera de un paciente", le preguntó la jueza a Cosachov.

La psiquiatra Agustina Cosachov junto a su abogado

Luego, continuó: “Usted era quien le suministraba toda la medicación que el paciente tomaba, ¿por ahí una interconsulta con Luque o con alguien más para ver si había alguna manera de tratar esta hinchazón? No sé, pregunto…“.

Sin embargo, esta no fue la única pregunta llamativa de la jueza, según el criterio de los abogados, por cuyo interrogatorio el defensor de Cosachov, Vadim Michanchuk, dijo que su defendida se fue preocupada.

El siguiente ocurrió apenas después: “Frente a este dato puntual, a mí me interesa ver cuál fue su actitud. ¿Y estuvo atrás de la respuesta del clínico? ¿Continuó con el seguimiento? Hasta donde sabemos, el clínico no pudo ingresar, siendo que Luque era el médico de confianza y que sí podía ingresar y acceder al paciente, ¿no hubo manera de que el equipo médico tratante, usted, Luque y Díaz, ver que se podía hacer con esta hinchazón? El rol de Luque no era, justamente, articular esto entre ustedes y la prepaga”, insistió Mackintach ese día.

Estas intervenciones, entre algunas otras mencionadas en la presentación, significa, para los defensores, que “la magistrada ha adoptado una postura que no se limita a la imparcialidad esperada, sino que revela una inclinación hacia una de las partes, lo que afecta la credibilidad del proceso”.

“La falta de un análisis profundo de los elementos que fundamentan la recusación denota una omisión grave que debe ser subsanada en esta instancia”, sintetiza el nuevo pedido de recusación.

Esta solicitud, sumada a que la magistrada ya es investigada por la Justicia por su presunto nexo con una productora audiovisual para hacer un documental del caso -dato que también es importante para juzgar su parcialidad- hacen que la audiencia del martes sea crucial para definir el futuro del debate oral.

De un segundo al otro, el juicio por la muerte de Maradona corre riesgo de continuidad.