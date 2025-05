Rosario: escalofriantes detalles del crimen de un barbero que fue atacado de 35 puñaladas por un joven que había salido con su novia

Alejo Riveros

Un joven de 28 años fue imputado este miércoles por la tarde por haber sido el presunto autor material del asesinato de Alejo Riveros (26), un barbero que el pasado 25 de abril fue hallado muerto dentro de su local, situado en el barrio Larrea, en la zona noroeste de Rosario. Según la acusación dada a conocer por la fiscal María de los Ángeles Granato, Pablo Nicolás Longo atacó por la espalda a la víctima con un martillo y después le asestó 35 puñaladas en el cuello.

El homicidio ocurrió el viernes 25 de abril por la noche, cuando Riveros estaba por cerrar su local situado en México al 1200 bis, pero el cuerpo fue encontrado al día siguiente, en horas de la mañana, por su padre. Desde un primer momento, los familiares de la víctima afirmaron que no habían robado nada del negocio y enfatizaron que Alejo únicamente atendía “con turnos y a gente conocida”, caso contrario no abría la puerta.

Ante la jueza Eleonora Verón, la fiscal señaló que Longo esperó a que Riveros se diera vuelta para pegarle con un martillo en la parte trasera de la cabeza. Una vez que cayó al piso, lo atacó con un arma blanca. Después, de acuerdo a la reconstrucción del caso, se subió a un Fiesta Max y se fue.

Los familiares explicaron que en la audiencia la fiscal dijo que Longo había salido con una joven que actualmente era la pareja de Riveros. Y que desde que el sospechoso rompió su relación comenzó a entablar comunicación con Alejo.

“Cuando Alejo me comentó que por esta chica había aparecido en escena este pibe le dijimos que era enfermizo. Que se alejara del chico y de la piba. Él se le aparecía en la barbería y Alejo nunca le había dado la dirección. Solo un enfermo puede hacer esto”, dijo a Canal 3 su hermana desde las puertas del Centro de Justicia Penal.

Graciela, la mamá de la víctima, indicó: “Fue (un ataque) a traición, esperó a que se diera vuelta. Alejo tenía el mate en la mano. Le iba a preparar mate a él. Me siento devastada, mi hijo no está. Se la pasaba trabajando para pagar las horas de vuelo porque quería ser piloto”.

“Sabíamos que (Longo) era el ex novio de una novia de Alejo. Nada más. No lo conocíamos. Sí por una foto, pero nada más. Estamos con mucho dolor, mucha bronca, sentimientos que no se pueden describir. Cómo pudo haber hecho esto, ¡35 puñaladas!”, agregó Fabián, padre de Riveros, quien encontró el cadáver en la barbería.