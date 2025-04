Juicio por la muerte de Maradona: declaran hoy los médicos que se opusieron a la internación domiciliaria

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020

El juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, donde se espera la declaración de dos de los médicos de la Clínica Olivos que habían recomendado que el ex futbolista permaneciera internado en un centro de salud, y no en su domicilio particular en el barrio privado San Andrés.

Los profesionales citados son Diego Dimitroff, director del sanatorio, y Fernando Villarejo, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, donde Maradona fue intervenido quirúrgicamente en 2020 a raíz de un hematoma subdural. Ambos especialistas habían solicitado que, tras la cirugía, el paciente continuara su recuperación en un centro de rehabilitación especializado, algo que finalmente no ocurrió.

Las declaraciones de Dimitroff y Villarejo serán “técnicas”, por lo que estarán enfocadas principalmente en las recomendaciones médicas que indicaban la necesidad de mantener al paciente bajo estricta supervisión clínica. Esta posición fue documentada en un acta firmada el 11 de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, en la que se dejó constancia de que, aunque se autorizaba la salida del paciente, no se le otorgaba el alta médica.

Los médicos recomendaron que Maradona reciba tratamiento en una clínica especializada (Fotos: REUTERS)

Un documento al que tuvo acceso la agencia EFE explicita que la propuesta de la clínica era “continuar el tratamiento psiquiátrico, clínico, de rehabilitación y toxicológico bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación”. Esta sugerencia fue desestimada en favor de una internación domiciliaria impulsada por el equipo médico tratante —el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov— y aceptada por las hijas de Maradona, Gianinna y Jana Maradona.

Durante la última audiencia de la semana pasada, Rodolfo Benvenuti, el cirujano que supervisó la operación de cabeza a la que el astro del fútbol fue sometido unos 22 días antes de su muerte y quien intervino con aval de la familia para que Luque no ejecutara la cirugía, a pesar de que después se llevó el crédito, cuestionó cómo finalmente se ejecutó la externación y subrayó: “En un paciente como Maradona tendría que haber estado el máximo de las necesidades, siempre buscar el máximo y estar un paso adelante de cualquier situación".

El traslado del ex futbolista a la casa de la localidad bonaerense de Benavídez, en el barrio cerrado San Andrés, fue uno de los ejes principales que derivaron en el proceso judicial actual. Allí, Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

El traslado de Diego Maradona desde la Clínica Olivos (Foto: REUTERS)

En el juicio están imputados siete profesionales de la salud: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz (psicólogo), Pedro Pablo Di Spagna (médico clínico), Nancy Forlini (coordinadora médica de Swiss Medical), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros) y Ricardo Omar Almirón (enfermero). Todos ellos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

Además, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada por jurados populares en una etapa posterior del proceso. La investigación busca establecer si hubo negligencia médica en el cuidado del exjugador.

Durante la etapa de investigación, Dimitroff había declarado que desde la clínica recomendaron el traslado a un centro de rehabilitación debido a la complejidad del tratamiento que Maradona requería. Asimismo, explicó que la modalidad de internación domiciliaria fue una decisión impulsada por Luque, y aceptada por la familia.

En la audiencia de este martes también está prevista la declaración del neurólogo de la Clínica Olivos, Jorge Macías, quien podría aportar más detalles sobre el estado clínico de Maradona al momento de su derivación a la residencia de Tigre.

Durante este tramo del proceso, el tribunal compuesto por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberá analizar en profundidad los elementos probatorios, incluyendo el contenido del acta hospitalaria y las responsabilidades de los profesionales involucrados en las decisiones médicas.

La resolución del juicio buscará determinar si existió una conducta deliberadamente negligente por parte del equipo médico que asistió a Maradona en sus últimos días o si el desenlace fue inevitable pese a las decisiones tomadas.