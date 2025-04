Brutal ataque a una mujer en Córdoba: su novio le tiró agua hirviendo y está internada con quemaduras en todo el cuerpo

Una mujer de 30 años fue atacada por el novio, que le tiró agua hirviendo (Gobierno de Córdoba)

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atacada con agua hirviendo por su novio, quien le produjo importantes quemaduras en todo el cuerpo. La víctima tuvo que ser internada en el Instituto del Quemado y todavía no hay actualizaciones sobre la situación legal del agresor.

El violento hecho ocurrió el viernes por la noche en un domicilio ubicado en la calle Doctor Emilio Coni al 1900, en el barrio Villa Páez, en la ciudad de Córdoba. Los agentes del 107 fueron alertados y, de inmediato, se acercaron al lugar junto a personal policial.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Doctor Emilio Coni al 1900

Una vez allí, la Policía se encontró con la víctima, quien presentaba significativas quemaduras en diversas partes del cuerpo. La mujer de 30 años relató que su pareja, de la misma edad, le había tirado un recipiente con agua hirviendo mientras discutían.

Como presentaba múltiples lesiones, los efectivos policiales la trasladaron al Instituto del Quemado para que fuera asistida de urgencia, donde le diagnosticaron quemaduras en ambos brazos, la zona de las costillas, el pecho y el abdomen hasta la región de la cintura.

Hasta el momento, no se dieron detalles sobre la situación legal de agresor, pero se suma a la lista de casos registrados de violencia de género en la provincia de Córdoba en las últimas semanas.

Le dieron el alta a la mujer cordobesa que fue rociada con ácido por su ex

Luego de haber pasado más de un mes y medio internada, la mujer que luchaba por su vida en Córdoba tras haber sido rociada con ácido por su ex pareja fue dada de alta. Pamela Cano regresó a su casa con su familia, mientras que el agresor permanece detenido.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 24 de febrero en Villa El Libertador, después de que la víctima le comunicara a Galván que quería finalizar la relación. En respuesta a la decisión de la mujer, el acusado prendió fuego la casa que compartía con su ex pareja.

No obstante, los ataques no frenaron con el siniestro, ya que varios días después abordó a su ex pareja y la roció de ácido. De acuerdo con la información publicada por El Doce, el hombre la empapó con la sustancia y le provocó varias quemaduras en el cuerpo.

Previo a esto, la víctima se encontraba en la casa de su hermana y Galván la convenció para que se fueran juntos de la vivienda. Minutos más tarde, cerca de las 03:30 horas, uno de los vecinos le advirtió a los familiares sobre los incidentes.

A raíz de esto, la gente del barrio se encargó de trasladar a la mujer hacia el Hospital Príncipe de Asturias, en donde le diagnosticaron quemaduras en el rostro, el tórax y el abdomen. Como consecuencia de las lesiones, la mujer fue hospitalizada en el Instituto del Quemado, en donde permaneció ingresada más de un mes y medio con motivo de la gravedad de las heridas.

Se confirmó que la mujer había sido víctima de violencia de género por varios años, una de las razones por las que había decidido separarse. Sin embargo, la mujer no contaba con una restricción perimetral o un botón antipánico al momento de los hechos.

Por medio de la investigación, las autoridades apuntaron que el hombre había llevado el ácido escondido en una botella de vidrio, la cual fue secuestrada y peritada. Incluso, se tuvo que solicitar la intervención de los Bomberos Voluntarios locales, quienes establecieron que la sustancia se trataba de un reactivo químico con un alto nivel de acidez.

A su vez, el acusado fue detenido varias semanas más tarde, cuando se ocultaba en la casa de su padre, en Alto Alberdi.

Pamela ahora se enfoca en su presente y el futuro que le espera junto a sus hijos. “Estoy feliz de estar de vuelta en casa con mis hijos, es una alegría bárbara”, aseguró tras remarcar que para ellos sus hijos son “su cura”.