“Está todo quemado, no me dejó nada”: le dieron el alta a la mujer que fue rociada con ácido por su ex

La mujer fue dada de alta el jueves, luego de haberse recuperado de varias quemaduras provocadas por ácido (Gobierno de Córdoba)

Luego de haber pasado más de un mes y medio internada, la mujer que luchaba por su vida en Córdoba tras haber sido rociada con ácido por su ex pareja fue dada de alta. Mientras que el agresor permanece detenido, Pamela Cano regresó a casa con su familia y reveló el infierno que vivió durante los 15 años de relación que sostuvo con el acusado.

“Yo presentía que algo muy malo me iba a suceder”, recapituló la víctima al recordar cómo fueron los momentos previos a ser atacada por el padre de sus hijos, Leonardo Miguel Galván. Días antes del incidente, Pamela le había comunicado que ya no quería continuar con la relación producto de la violencia que había sufrido por varios años, lo cual le costó ser encerrada con sus hijos en la casa que compartían en la localidad de Villa del Prado.

Aunque la agresión que le llevó a estar internada en el Instituto del Quemado ocurrió el domingo 23 de febrero, la mujer reconoció que todo se desencadenó el jueves 20 de febrero. Después de que tomara la decisión de separarse, la víctima aseguró que el hombre los encerró en la vivienda y no los dejó salir hasta el sábado. Tras ese episodio, tomó la determinación de ir a la ciudad capital, en donde vivía parte de su familia.

“¿Por qué tenía tanta saña así conmigo?“, cuestionó la mujer durante una entrevista que brindó al noticiero de El Doce, en donde recorrió los restos de la vivienda familiar. Y es que, después de que Cano se marchara con sus hijos, el agresor la incendió a modo de represalia. “No pensó en sus hijos, por lo menos en ellos. Está todo quemado, no me dejó nada”, lamentó.

La botella en la que el hombre había llevado el ácido para atacar a la víctima (Gentileza: El Doce)

Después de haber prendido fuego la casa, fue a buscarla a la casa de su hermana, cuando la mujer se encontraba allí. Esa noche, el ahora imputado por tentativa de femicidio le había pedido perdón y le aseguró que se encontraba arrepentido.

“Fuimos a comprar para tomar a la ruta 36 y nos sentamos a hablar. Yo presentía que algo muy malo me iba a suceder”, recordó la víctima al señalar que ese presentimiento la llevo a pedirle el celular, con la intención de comunicarse con su madre.

“Cuando se lo voy a entregar, me agarró la riñonera y me tiró el ácido”, reconstruyó al señalar que llegó a cubrirse el rostro con uno de sus brazos y echarse a correr. “No sé cuánto corrí, sé que llegué a la casa de unos vecinos y pedía que me tiraran agua, no sé quiénes eran, pero les estoy agradecida”, admitió.

Por medio de la investigación, las autoridades apuntaron que el hombre había llevado el ácido escondido en una botella de vidrio, la cual fue secuestrada y peritada. Incluso, se tuvo que solicitar la intervención de los Bomberos Voluntarios locales, quienes establecieron que la sustancia se trataba de un reactivo químico con un alto nivel de acidez.

El acusado se encontraba escondido en la casa de su padre (X: @MaruuAcosta)

Luego de eso, vino la internación, en donde la trataron por las quemaduras que le provocó en parte de la cara, brazos, pechos, y mitad de la pierna. A su vez, en el transcurso de estos meses, el acusado fue detenido varias semanas más tarde, cuando se ocultaba en la casa de su padre, en Alto Alberdi.

Pamela ahora se enfoca en su presente y el futuro que le espera junto a sus hijos. “Estoy feliz de estar de vuelta en casa con mis hijos, es una alegría bárbara”, aseguró tras remarcar que para ellos sus hijos son “su cura”.

No obstante, reconoció que este reinició no sería del todo sencillo, debido a que perdieron una gran cantidad de bienes en el incendio provocado. “Yo ando descalza, toda la ayuda que se pueda me viene bien”, manifestó al señalar que quienes deseen colaborar con ropa, elementos de limpieza, camas y colchones podrían comunicarse con ella al 351-5189840.