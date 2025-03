“¿Qué mirás mal?”: el caso del adolescente de 15 años asesinado a puñaladas tras una absurda discusión

La víctima, Agustín Di Prinzio

Un cruce de miradas y algún comentario al pasar. Eso fue lo que encendió una absurda discusión entre jóvenes que escaló hasta terminar de la peor manera: con un adolescente de 15 años asesinado a puñaladas.

El crimen de Agustín Di Prinzio ocurrió el 30 de enero pasado, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Por el caso hay tres detenidos: dos hermanos de 17 y 20 años, y un joven de 18 que fue capturado esta semana.

La causa, además, tiene dos prófugos que siguen siendo buscados por las autoridades: uno de ellos tiene la misma edad que la víctima.

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se ve cómo Agustín y su hermano de 17 años fueron agredidos por un grupo de jóvenes en la zona de Anastasio Girardot y Juan Manzanares. El caso recayó en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 del Departamento Judicial de La Matanza y se investiga como homicidio agravado.

En declaraciones públicas, familiares de Agustín contaron que los agresores, el día anterior al crimen, le habían propuesto al mayor de los hermanos Di Prinzio jugar un partido de fútbol por dinero, pero él no quiso.

El último acusado detenido el lunes pasado

Esa supuesta negativa habría provocado un encono del grupo de homicidas hacia él y por ello lo habrían atacado cuando volvieron a cruzarse. Sin embargo, esta versión no fue constatada en el expediente, al menos hasta ahora.

Lo que sí se encuentra acreditado, de acuerdo a fuentes de la investigación, es que durante la madrugada del 30 de enero, el hermano de la víctima caminaba por inmediaciones de la plaza Virrey del Pino cuando fue abordado por un grupo de jóvenes provenientes de un barrio cercano.

Lo persiguieron hasta su casa, a pocos metros del lugar. Agustín, que se encontraba allí, salió en su defensa. Eran tres contra cinco: según reconstruyeron los investigadores, al menos tres de los agresores llevaban cuchillos, uno de los cuales fue secuestrado por la Policía.

En medio del enfrentamiento, el chico de 15 años quedó solo y fue apuñalado en el pecho y en una pierna. En la escena también estaba Damián, el padre de los Di Prinzio, quien quiso intervenir en la situación.

“Salí a correr a estos pibes (los agresores de sus hijos) pero en ese momento se me acerca Agustín, agarrándose en el pecho, y me dice: ‘¡Pá, me la re dieron!’“.

"La vida de Agustín era jugar a la pelota y volver a casa", dijo Damián, el padre de Agustín

Agustín falleció camino al hospital Simplemente Evita. “Murió en mis brazos, no pudimos hacer nada“, lamentó el papá.

Según pudo saber Infobae, no hay elementos en el expediente que indiquen una enemistad previa entre los grupos. Tampoco se pudo comprobar que se conocieran más allá de ser vecinos de barrios aledaños.

Para los detectives del caso, hubo una discusión previa, aparentemente iniciada por un cruce de miradas. “¿Qué mirás mal?”, fue el tipo de intercambio que, según las fuentes consultadas, desató el conflicto. Luego de esa breve discusión, se produjo el feroz ataque.

Los acusados

A las 48 horas del crimen, dos de los agresores, un chico de 17 años y Rodrigo Ismael Robles (20) se entregaron en la Comisaría de Virrey del Pino. El tercer detenido, Pablo Facundo Aráoz (18), fue capturado esta semana tras un allanamiento en domicilio de la misma localidad: se escondía en la casa de su pareja. Allí, las autoridades secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular.

Durante el allanamiento a Aráoz se secuestraron prendas de vestir similares a las registradas por las cámaras de seguridad

El expediente tiene cinco imputados. Todos fueron acusados del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Entre ellos hay un adolescente de 15 años que tiene pedido de captura. Aunque por su edad no puede ser juzgado ni condenado, sí puede ser aprehendido y sometido a una medida de seguridad prorrogable hasta por un año, tal como es la situación de uno de los asesinos de Kim Gómez en La Plata.

Otro de los prófugos, al que los testimonios en el expediente identificaron como Kevin, tiene 18 años y también es buscado.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, un testigo que estuvo presente durante el hecho fue clave para la investigación. Se trata de un adolescente que identificó a los cinco agresores, pero que no participó del ataque.

Los tres detenidos son oriundos de un barrio ubicado a aproximadamente un kilómetro de la escena. Ninguno tiene antecedentes.

Todos los elementos incautados en el allanamiento a Aráoz

Incidentes

A lo largo de los dos meses posteriores al crimen, la familia de Agustín organizó varias manifestaciones para pedir justicia. El episodio más grave sucedió el viernes 14 de marzo, cuando el padre del adolescente se presentó en la Escuela de Educación Media Nº15, tras recibir información errónea de que uno de los presuntos agresores —el de 15 años— se encontraba allí.

Al lugar llegó acompañado por allegados. Al advertir la presencia policial, el grupo reaccionó con violencia. Arrojaron una sustancia inflamable sobre el capot de un patrullero y lo incendiaron. El fuego fue sofocado con mantas por los uniformados.

Para dispersar a los agresores, la Policía disparó postas de goma. Finalmente, se determinó que el joven buscado no asistía a esa institución. Por este hecho se inició una causa paralela, que quedó en manos de otra fiscalía.

Familiares de la víctima incendiaron un patrullero frente a una escuela

En declaraciones a Telefé, el padre de Agustín lo recordó así: “Mi hijo vivía para jugar a la pelota. Le podés preguntar a cualquier vecino. No molestaba a nadie. La vida de Agustín era jugar a la pelota y volver a casa. Solo venía a la plaza para usar el WiFi”.

La Sociedad de Fomento Virrey del Pino, donde el adolescente participaba en actividades deportivas, publicó un comunicado tras el crimen: “Su partida deja un gran vacío en nuestra comunidad de la SDF y en el campo de juego, donde siempre será recordado por su pasión, su espíritu de equipo y su compromiso. Nuestros recuerdos estarán en cada gol, cada entrenamiento y cada sonrisa que compartió con sus compañeros”.

La Sociedad de Fomento de Virrey del Pino despidió a Agustín en sus redes sociales

Mientras los prófugos siguen siendo buscados, la investigación está prácticamente esclarecida y, a pesar de que el plazo de instrucción se extiende a 10 meses, la causa avanza a pasos acelerados hacia el juicio.