La Justicia investiga al barra y sindicalista Iván Tobar como el autor ideológico del ataque al hospital de La Plata

Video: la pelea en Atalaya días antes del atentado en Gonnet

En las últimas horas, la Justicia de La Plata comenzó una rápida investigación para esclarecer el brutal ataque al hospital San Roque de Gonnet, que terminó con cuatro barras de Gimnasia heridos, con los violentos de Estudiantes en el centro de las sospechas. El fiscal Gonzalo Petit Bosnic puso en la mira a quien sería el autor ideológico del ataque: Iván Tobar, referente de la barra de Estudiantes y del brazo local de la UOCRA.

Por lo pronto, Petit Bosnic cuenta con varias pruebas, en una investigación encargada a la Policía Bonaerense. Varios violentos que habrían protagonizado el hecho fueron filmados a bordo de una camioneta tras, supuestamente, partir de un galpón vinculado a Tobar. Días antes, Tobar fue filmado en su camioneta en una pelea en el popular restaurant Atalaya, sobre la ruta 2, lo que habría motivado el atentado. La pelea fue filmada por sus contrincantes. “Cagón, patotero, ¡transa!”, le gritan en las imágenes. El video, obtenido por Infobae, ilustra esta nota. El motivo de esta pelea, por lo pronto, se desconoce. Sin embargo, según las autoridades, sería el motivo

Por lo pronto, no hay detenidos en el expediente.

Iván Tobar, señalado como el posible autor ideológico del ataque al hospital San Roque

Tobar mantiene un conflicto de larga data con Cristian Camillieri, “El Volador”, referente de los violentos de la tribuna de Gimnasia, ligado también a Brian Medina, hijo de “El Pata” Medina y otro hombre fuerte de la UOCRA.

En marzo de 2024, en el cruce de la diagonal 74 y la calle 45, tres barras del grupo de Tobar encontraron en la calle al “Volador” y lo invitaron a pelear. Al principio fue un mano a mano entre “Emanuel”, hombre de Tobar, con Camillieri.

En septiembre de 2023, de acuerdo al periodista Gustavo Grabia, Cristian Jesús Medina, también referente de la UOCRA platense y un nieto de “El Pata Medina” fue apuñalado a la salida de la cancha de Gimnasia. “El Volador” Camillieri denunció que hombres de Tobar habrían estado detrás del ataque, en una puja sanguinaria por la caja del sindicato.

Luego, “El Volador” le envió un supuesto ultimatum: “Usá el gremio para dar trabajo y no para hacer cosas malas. Y no me vengas a ensuciar mi tribuna porque yo no tengo internas. Vos decís que sos mafia y hay que respetar la familia y después mandás a tirotear la casa de los pibes. Vamos a hacer las cosas bien. Los problemas del gremio los arreglás en el gremio y como yo te dije una vez, vamos a resolver lo nuestro de una vez, mis mejores 50 contra tus mejores 50 y listo. Y me dijiste que no”.

Una alta fuente en los organismos de seguridad, que conoce bien la interna, asegura: “Se odian acá, en la Ruta 2, en Miami, y en la China. Pero no es solo por la camiseta. Tobar quiere comerle la hinchada, quiere meterle gente de él, se vienen haciendo maldades, chiquitas. Tobar tiene mucho poder, más plata, tiene más manejo que el otro, que es simplemente un cabeza de termo””.

La fuente continúa, con un episodio al menos bizarro. “Para darte un ejemplo, la otra vez contrató una avioneta y volanteó toda La Plata con papeles insultando a Camillieri”.

Foto del expediente: los barras de Estudiantes dejan el supuesto galpón de Tobar

Noticia en desarrollo