Le prendieron fuego el auto a un juez en Río Gallegos y detuvieron a un sospechoso

El detenido fue trasladado a la comisaría primera de Río Gallegos

En medio de la madrugada, el juez Antonio Andrade, titular del Juzgado de Familia N°2 de Río Gallegos, Santa Cruz, fue víctima de un violento ataque intimidatorio: le prendieron fuego el auto y dejaron una nota con amenazas. El presunto autor, que ya está detenido, es un hombre involucrado en una causa que el magistrado tiene a cargo.

El ataque, que ocurrió en la calle Mascarello al 100, dejó al vehículo completamente destruido. A las 03:10 del viernes, vecinos de la zona alertaron a la Comisaría Primera sobre un incendio en la vía pública. Era el coche del juez, que estaba estacionado en la vereda.

Los primeros en llegar al lugar fueron los efectivos policiales, quienes encontraron un Renault Megane completamente en llamas en la parte del baúl. El coche, propiedad de Andrade, presentaba además daños severos, con los vidrios rotos y escombros esparcidos a su alrededor, según indicaron fuentes policiales.

Personal de la División Cuartel Primera de Bomberos logró sofocar el fuego, pero el automóvil quedó inutilizable, con destrozos evidentes en su estructura.

La Policía, al analizar los indicios en el lugar, concluyó rápidamente que el incendio había sido provocado de manera intencional. A pocos metros del vehículo se encontraron objetos contundentes, lo que reforzó la hipótesis de un ataque deliberado. Los investigadores sospecharon que el móvil del ataque estaba relacionado con la labor judicial de Andrade, dada la naturaleza de los daños y los indicios relevados.

Las averiguaciones se encaminaron aún más cuando, durante la recolección de pruebas, se halló una carta dirigida al Juzgado de Familia N°2, firmada por el presunto autor del ataque. En el mensaje, el agresor hacía referencia a una resolución judicial vinculada a un caso de violencia intrafamiliar, específicamente relacionado con una medida cautelar emitida contra un hombre oriundo del barrio Bicentenario de Río Gallegos.

El sospechoso fue esposado en la puerta de su casa, cuando llegaba a bordo de su moto

El contenido de la nota incluía amenazas e intimidaciones, lo que llevó a las autoridades a enfocarse en la hipótesis de que el ataque podría estar relacionado directamente con este expediente en curso en el juzgado del magistrado Andrade.

Además, junto a la nota apareció el oficio en el que se notificó al presunto agresor por su conflicto intrafamiliar.

Con esta información, la División de Investigaciones (DDI) asumió la dirección de la pesquisa y realizó diversas diligencias para identificar al autor del ataque. Tres horas más tarde, las autoridades lograron ubicar y detener a un sospechoso en su vivienda. El individuo, que había llegado en moto al lugar del incendio, fue interceptado por los efectivos policiales y trasladado preventivamente a la comisaría.

La jueza de instrucción de turno, Soledad Díaz Román, ordenó la aprehensión del sospechoso y el secuestro de la motocicleta y el casco con los que se trasladaba. Además, la magistrada dispuso que el detenido fuera sometido a una evaluación médica para determinar su estado físico y psicológico en el momento de la detención.

Pasó la noche detenido y al día siguiente recuperó la libertad.

La investigación continúa su curso con el objetivo de determinar si más personas participaron del ataque intimidatorio.

Denunciaron a un hombre por presunta estafa a su madre en Santa Cruz

La denuncia fue impulsada por la víctima, junto con la ayuda de otro de sus hijos

Una docente jubilada de 87 años, llamada María Isabel “Pocha” Flores, denunció a su propio hijo, José Walter Avellaneda Flores, por presunta estafa. Según constó en la denuncia, el hombre la habría engañado para que firmara los papeles de propiedad y, así, poder venderle su casa, ubicada en Caleta Olivia, en Santa Cruz. Además, lo acusó de haberse quedado con parte de su jubilación.

El caso fue descubierto por las víctimas en diciembre de 2024, luego de que Daniel Avellaneda, otro hijo de la mujer y reconocido chef internacional, volviera de Europa para pasar las fiestas junto a su madre. Durante los días que estuvo en la ciudad, el hombre descubrió que su hermano habría manipulado y engañado a la jubilada para quedarse con la propiedad.

“Mi hermano estafó a mi mamá, no me avisó de nada de lo que estaba haciendo, yo no firmé nunca nada”, denunció Daniel al asegurar que nunca había sido informado por parte de José Walter sobre las maniobras que habría realizado. No obstante, el caso se dio a conocer en los últimos días y generó conmoción en la comunidad, debido a que el acusado es un referente del radicalismo local que, en otras oportunidades, se había presentado como candidato a concejal.