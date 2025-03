Habló la mamá de Giovana Sosa, la joven asesinada por su novio en un hotel alojamiento: “Ella siempre sufrió violencia de parte de él”

La mujer relató que su hija ya había sufrido violencia de parte del acusado y contó que hasta estuvo internada por lesiones

La madre de Giovana Sosa, la joven asesinada por su novio en un hotel alojamiento de El Talar, habló este viernes con la prensa y contó que su hija siempre sufrió violencia de parte del acusado, Tiziano Fiz, detenido en las últimas horas. En este contexto, dio impactantes detalles de otros episodios similares que sufrió antes del femicidio. Entre ellos, reveló que los echaron de todas las casas en las que vivieron juntos por las quejas de los vecinos, que denunciaban constantes gritos.

“Ella siempre sufría violencia de parte de él, pero a nosotros nos mentía, nos decía que se caía, que se golpeaba, y nosotros empezamos a darnos cuenta de a poco que no era así. Él la dejaba encerrada en el departamento. En el último tiempo ya no vivían juntos porque cuando ella cayó internada por los golpes yo la había traído a mi casa”, contó Yaquelín, en diálogo con América TV.

La mujer remarcó que varias veces intentó ayudar a Giovana, pero que ella no se dejaba. “Antes de eso ella se había supuestamente caído en la calle y resulta que después, cuando yo hablo con ella, me dijo que él le había pegado con el casco de la moto. De hecho, hasta había perdido un oído”, señaló sobre otro episodio de violencia de género.

Así llegaba la víctima junto al presunto asesino al hotel

Giovana Sosa y Tiziano Fiz, el imputado, llevaban juntos un año y medio, según contó la madre de la víctima. “Ellos vivieron en tres casas distintas porque los echaban del lugar, porque se escuchaban muchos gritos de ella y de los gritos de él. Nadie la ayudaba. Nosotros hablábamos con ella y ella nos decía que no era verdad eso, que no le pegaba, que ella se golpeaba”, relató.

Y agregó: “Como ella tenía epilepsia, como que se caía y se golpeaba. La internaron a lo último, en el último alquiler, cuando la trajimos a la vuelta de mi casa a un departamento. Ella sufrió un ataque de epilepsia y él la acostó en la cama, la dejó encerrada con llave y se fue. Ella me llamó como a las 5 am, que estaba desorientada, que no sabía que tenía, pero que no tenía llaves para salir”.

El crimen

La joven fue hallada asesinada en un hotel alojamiento de El Talar de Pacheco, en el partido bonaerense de Tigre. El cuerpo de Giovana Sosa fue encontrado por empleados de limpieza del hotel, en la habitación 28, que había sido ocupada por una pareja, cerca de las 2.40 de este martes.

El auto del crimen escapó corriendo

Los trabajadores llamaron al 911 y explicaron a los agentes de la comisaría 5ta que respondieron a la emergencia, que el cadáver de la mujer estaba tendido sobre la cama, desnudo. Además, tenía sangre en el rostro.

Un médico que llegó a la escena constató la muerte y notó que la víctima, hasta ese momento sin identificar, tenía un corte en la nuca, detallaron las fuentes.

Los testigos detallaron, al mismo tiempo, que la pareja había llegado en un auto de una aplicación de viajes. Los detectives contactaron al chofer. El hombre relató que recibió un viaje de una joven llamada “Giovana”, quien subió a su auto a la 1.47, en Malvinas Argentinas.

La pasajera le pidió, camino a El Talar, detenerse para que subiera un joven. Luego, los dejó a ambos en el hotel alojamiento, según revelaron las fuentes.

El detenido por el crimen en el hotel alojamiento de El Talar

Agentes de la subDDI de Tigre solicitaron las cámaras del lugar, a pedido de la fiscal de género de El Talar, y lograron ver en los videos que acompañan esta nota, al presunto asesino llegar junto a Sosa al sitio. Las imágenes también lo muestran escapar tras el crimen, cerca de las 5.30 de la madrugada.

Se trata Nicolás Tiziano Fiz, de 20 años edad, quien fue apresado en un allanamiento de urgencia. Los investigadores llegaron a su identidad tras el análisis de redes sociales. No tienen dudas que fue el autor del femicidio, debido a que nadie más ingresó a la habitación y las cámaras muestran su rostro al llegar al lugar.

Las cámaras captaron al asesino huir de la escena del crimen

En el caso interviene la fiscal Mariela Miozzo, de la UFI de Género de Tigre, quien lo indagó en las últimas horas.

Ante su defensor oficial, que vio estupefacto su monólogo, Fiz aseguró que “estaba jugando” con el arma en la habitación y que el tiro “se le escapó”, confirmaron fuentes del expediente a Infobae.

Su defensor le desaconsejó que se incriminara. Sin embargo, el acusado del femicidio de Giovana continuó su relato. Tras su declaración, regresó a su celda de la Comisaría 5° de Tigre, a la espera del pedido de prisión preventiva en su contra