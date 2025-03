Violento robo en Rosario: la empleada se resistió con una banqueta y el ladrón le tiró agua caliente

Así ingresó el ladrón al minimarket. (Fuente: El Tres)

Un ladrón intentó robar en un almacén en Rosario, pero la empleada se defendió con una banqueta. Frente a su resistencia, el hombre, enojado, le tiró un termo de agua caliente. Finalmente, tomó algo de dinero de la caja del local y huyó.

El hecho ocurrió el martes en horas de la tarde en un minimarket, ubicado en la calle Uriburu al 1800. Minutos después de que la empleada haya preparado el agua para tomar mate, un hombre ingresó al local, armado.

Visiblemente alterado, el ladrón comenzó a exigirle a la joven que le entregue el celular, mientras la apuntaba con el arma, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3.

Sin embargo, la joven se resistió con lo primero que encontró: una banqueta. Caminó unos pocos metros para atrás, tomó la silla y comenzó a intentar ahuyentar al delincuente, quien no cesaba en sus amenazas.

La zona en donde ocurrió el hecho

En ese momento, el ladrón vio el termo con agua caliente —que se encontraba sobre el mostrador—, lo tomó y se lo arrojó a la empleada. Apurado, tomó algo de dinero de la caja registradora y huyó. Afortunadamente, la joven no sufrió quemaduras o heridas de consideración. Era su primera semana en el trabajo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, imágenes a las que tuvo acceso Telenoche Rosario.

“Apenas entró me empezó a decir: ‘Dame el celular’. Yo le dije que no se lo iba a dar. Me arrincona, apuntándome y yo le tiraba con la banqueta. El me decía ‘callate’, ‘callate’’. Y yo le decía que no me iba a callar”, comenzó relatando la joven en un diálogo con El Tres. “Cuando se va, me tira con el termo de agua caliente, que yo lo había dejado abierto”, continuó.

“En el momento reaccioné así, no lo pensé. Yo trabajo, me cuesta comprarme las cosas”, sumó con relación a cómo se defendió.

Un día antes de este hecho, un joven fue baleado en un supermercado ubicado en la zona sur de Rosario, cuando intentó resistirse a un robo. En horas de la noche del lunes, la víctima salía del comercio con sus compras y fue interceptado por un Peugeot 206 gris, del que descendió un hombre y le exigió que le entregara sus pertenencias.

Ante su resistencia, el ladrón abrió fuego contra él y una de esas balas impactó en la pierna izquierda de la víctima. De inmediato, el delincuente regresó al vehículo y se dio a la fuga.

Por su parte, la víctima caminó una cuadra hasta la intersección de Uriburu y Barcala, donde fue asistido y trasladado al hospital Roque Sáenz Peña.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de Acusación, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, sean públicas o privadas, en un intento de poder identificar al agresor.

Otro violento robo en Santa Fe

El lunes por la tarde un violento robo se registró en Villa Gobernador Gálvez, ciudad ubicada en lo que se conoce como el Gran Rosario. La víctima fue una mujer de 83 años que fue abordada por los delincuentes cuando se dirigía al lavadero de su casa, en el patio trasero de su propiedad. Todo sucedió en las inmediaciones del Club Sportivo Municipal.

Según datos de Cadena 3, los asaltantes exigieron dinero a la víctima tras maniatarla y cubrirle los ojos con una bufanda en el interior de su domicilio. Momentos antes, la habían sorprendido y empujado dentro de la vivienda.

Los ladrones huyeron tras el robo sin causar heridas a la víctima, llevándose USD 1.800, $300.000 y varias joyas, según se informó. Hasta el momento, no hay detenidos, pero la Policía continúa con la investigación para identificar a los responsables.