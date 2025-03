Buscan a dos sospechosos por el crimen de “El Negro Sombra”, el secuestrador más temido

Sergio Orlando Leiva, alias "El Negro Sombra", en su última foto penitenciaria

La Policía Bonaerense busca intensamente a dos hombres por el homicidio a Sergio Orlando Leiva, alias “El Negro Sombra”, el secuestrador más temido de la historia argentina, condenado a 34 años de prisión y acusado de raptar al padre del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez

Leiva fue asesinado a tiros este lunes por la noche a en el partido bonaerense de Tigre, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

A raíz de una veloz investigación de la SubDDI de Tigre, en la que se recolectó testimonios de personas que presenciaron el crimen y el análisis de cámaras de seguridad y material fílmico, lograron identificar a dos sospechosos. Se trata de “Beldes” y “Huevito”, ambos mayores de edad.

Los agentes realizaron allanamientos de forma inmediata en la Villa San Pablo, a metros de una capilla, pero ninguno de los hombres fueron hallados en sus domicilios. Ya habían escapado.

En el caso interviene la UFI Descentralizada de El Talar, indicaron las fuentes.

Según los testimonios de vecinos, hasta ahora, apuntan a una pelea por droga con dos desconocidos.

“El Negro Sombra” murió con una tobillera del Servicio Penitenciario Federal atada a una de sus piernas. Su pena iba para largo: lo habían condenado a 34 años de cárcel y se agotaba a las 12 del mediodía del 24 de abril del año 2031. Sin embargo, logró dejar el penal de Senillosa, provincia de Neuquén, cuando recibió la libertad condicional por decisión del Tribunal Oral Criminal Federal Nº1 de San Martín en abril de 2019.

Desde entonces, había fijado domicilio en Tigre, su zona histórica, en la casa de su familia. La tobillera electrónica no lo restringía en absoluto, ya que no tenía ningún radio de movimiento delimitado. La buena conducta del secuestrador en sus años de encierro garantizó que el SPF no pueda presentar un dictamen contra su liberación, que no sería de ningún modo vinculante y que la Justicia podría tomar o no.

Parte de la historia criminal

El TOF Nº1 de San Martín, que decidió darle la libertad condicional, fue el mismo que lo condenó y recomputó su pena en abril de 2016 a 34 años de cárcel.

Lo habían condenado en ocho causas distintas en tres jurisdicciones. El redondeo de pena, de acuerdo a legislación vigente, lo beneficiaba en cierta forma: la suma de todas sus sentencias daba 101 años en total, el número incluyó también dos homicidios en los que se vio involucrado. Una de sus víctimas de secuestro también fue violada.

El “Negro Sombra” fue un delincuente temible, que no se detenía ante nada en una época en donde el secuestro extorsivo era la moda criminal.

El caso más emblemático de su historial ocurrió en febrero de 2004, en un caso a cargo del fiscal Jorge Sica. Ernesto Rodríguez había sido retenido durante 43 días. Había pedido un rescate de unos 900 mil dólares. No pagaron nada.

Lo liberaron tras un tiroteo en una quinta en San Andrés de Giles, dos agentes del Grupo Halcón terminaron heridos, uno de gravedad. Un preso había aportado el dato de dónde estaba el padre del empresario.

Horacio Abel López, “El Lala”, un histórico cómplice de Leiva, cayó en aquella redada que terminó con dos delincuentes muertos. Tenían arsenal: un fusil FAL, pistolones, pistolas. Y la Bonaerense les encontró un Alfa Romeo.

Por el secuestro del padre del “Corcho” a Leiva le dieron 15 años.