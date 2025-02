De repartidor a estafador: el caso de “Poki” de Berazategui, detenido por un engaño de $70 millones

Sebastián "Poki" Caballero, detenido ayer por la Policía Bonaerense

Sebastián Luciano Caballero, alias “Poki”, se había registrado años atrás en los rubros de mensajería de la hoy ARCA para trabajar como repartidor. Ayer, la Dirección de Investigaciones Cibercrimen del área de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense lo arrestó tras una vigilancia encubierta en Berazategui, acusado de ser un trader en el presunto esquema Ponzi que llevó adelante su hermano Isaías, arrestado en diciembre de 2024 por la misma dependencia. El engaño, que tuvo al menos 45 víctimas, terminó con una protesta en el country Barrancas de Iraola de la zona. El daño total habría alcanzado los $70 millones, según estiman fuentes del caso a Infobae.

Isaías Caballero prometía duplicar el dinero invertido atrayendo a las víctimas con expectativas de ganancias rápidas, un esquema similar al de Hope Funds o Generación Zoe, pirámide Ponzi de manual: uno gana, el otro pierde. Así, hasta que el dinero se corta. En su cuenta de Instagram, el acusado ofrecía un plazo mucho más corto que cualquiera de sus competidores en el mundo mágico de ganar plata sin trabajar: “Duplicamos tu inversión en 7 días máximo”, indicaba en su biografía.

Mientras Isaías era el frente de venta, Sebastián, aseguran investigadores a este medio, supuestamente operaba en las sombras, a cargo del manejo del dinero.

Todo esquema Ponzi aparenta una estructura a su alrededor. Hope Funds y Generación Zoe tenían, por lo menos, sociedades conformadas, anuncios de inversiones en entretenimiento, en equipos de polo y minas de oro en San Juan para darle un fantasma de solidez a sus negocios. Isaías y su hermano “Poki”, Con domicilio registrado en un barrio de Ezpeleta, sin un trabajo en blanco en su historia, Sebastián -de 26 años, tres mayor que Isaías-, no tenía ni siquiera una deuda de tarjeta de crédito a su nombre. Isaías, registrado en los rubros impositivos de ventas de máquinas, lo mismo: solo una deuda de larga data a una empresa de microcréditos, de las que se ven en estaciones de tren.

Así y todo, Isaías llegó a vivir en el country Barrancas de Iraola, donde convirtió en víctimas a sus vecinos.

El monólogo en Instagram de Isaías Caballero, luego de la explosión del caso

El caso se conoció a mediados de noviembre cuando los denunciantes se manifestaron frente al country Barrancas de Iraola, en el que residía Caballero, para exigir la devolución de su dinero. Tras algunos incidentes, la Policía Bonaerense intervino y detuvo al joven.

El episodio quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa al grupo de manifestantes, seguido de la salida de “Isa” del lugar, escoltado por agentes en medio de empujones e insultos. Fue trasladado a la comisaría local, pero liberado poco después debido a que ninguno de los presentes formalizó una denuncia.

Luego, publicó el curioso video que ilustra esta nota. Allí, hizo una aclaración: “Perdí todo. No tengo libreta, no tengo celular, perdí un montón de cosas, yo solamente salí con un bolso. No tengo herramientas para moverme, para seguir trabajando normalmente. Voy a encontrar la forma, van a tener que esperar un toque. Todo esto es muy reciente, la verdad que tengo la cabeza un poco revuelta por todo, pero voy a seguir poniendo el pecho como siempre lo hice y borrar la imagen de estafador. Muchos saben que no es cierto. Acuérdense de con cuánto empezaron y cómo terminaron, nada más”.

También, comenzó la causa en su contra, a cargo de la UFI N°1 de Ariel Rivas.

Video: la protesta frente al country

Según la investigación de la Bonaerense, el equipo Ponzi de los hermano Caballero fue integrado por otras dos personas. Primero, Bianca B., una joven de 20 años, ex empleada del Correo Argentino, que cumplía el rol de cajera, recibiendo las transferencias mediante billeteras digitales de las víctimas. El segundo fue Thomas L., otro joven de Berazategui, supuestamente ayudó a Isaías a mantenerse oculto. El más joven de los caballero cayó por, aseguran sus captores, salir a comprar droga.

“Poki”, en cambio, resistió prófugo casi todo el verano, alejándose de sus lugares habituales. Lo siguieron y capturaron en la zona comercial de Berazategui, sobre la calle 14.

Su indagatoria se espera en las próximas horas.