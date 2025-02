Más de 300 efectivos buscan a Lian bajo la lluvia y ya comenzaron las pericias a los celulares incautados

Video: la búsqueda de Lian Flores Soraide hoy martes por la mañana

El tiempo ciertamente apremia. Hoy martes a las 15 se cumplirán las primeras 72 horas de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el niño de tres años visto por última vez el sábado pasado en la zona rural de Ballesteros Sud, Córdoba, a 200 kilómetros de la capital provincial. Hoy por la mañana, los rastrillajes continuaban bajo la lluvia en la zona, un área rural cuyas condiciones dificultan la búsqueda, dada la estatura del niño -90 centímetros-, la altura de los cultivos de soja y maíz y la cantidad de pozos y zanjas en el campo.

Del rastrillaje participan 340 efectivos de diversas fuerzas de seguridad como la Policía de Córdoba, sus bomberos y su brigada canina, así como la Policía Federal con el área de Investigaciones de Córdoba y las DUOF de Bell Ville y Villa María, así como personal del Ejército Argentino. La PFA, por su parte, aportó y operó un drone con cámaras infrarrojas que fue empleado ayer por la noche.

Hasta el cierre de esta nota, Lian no fue hallado.

El expediente para esclarecer la desaparición del niño está a cargo de dos fiscales, Isabel Reyna y Nicolás Gambini, este último sumado ayer a la investigación. Se hicieron allanamientos, que terminaron con el secuestro de tres camionetas, entre ellas una camioneta Volkswagen Amarok blanca, así como diez teléfonos celulares incautados, según reveló el fiscal general provincial Juan Manuel Delgado.

Infobae pudo saber de fuentes del caso que la apertura y análisis de los celulares comenzó ayer lunes en un laboratorio de la Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal cordobés. Lo que digan estos teléfonos y la prisa con la que se obtenga un resultado podrá ser clave.

Por lo pronto, no hay detenidos, en una causa manejada bajo un estricto secreto de sumario. Las identidades de los dueños de esas camionetas y teléfonos son mantenidas en reserva y no trascendieron aún, o los motivos de los allanamientos que llevaron a los secuestros.

Un vecino del lugar fue el primero en mencionar la presencia de la Amarok con vidrios polarizados que, supuestamente, pasó despacio por el predio donde residía Lian con su familia, cortadores de ladrillos. “Seguro lo debe haber agarrado a él”, acusó el lugareño, aunque este dato no ha sido confirmado como un indicio por las autoridades.

El padre de Lian, Elías Flores, habló ayer con Telenoche Córdoba y aseguró que no recibió amenazas.

Los efectivos bajo la lluvia en Ballesteros Sud

“Cara a cara, nadie me dijo nada, nadie me dijo ‘te voy a hacer esto’ o ‘tenés esto’, nada que me hayan amenazado. Pienso que había una chata que había entrado al lugar ese y yo lo conozco bien a mi hijo, no puede irse más de 200 o 100 metros más lejos porque había semejante calor”, declaró. Luego, se limitó a aclarar: “No sé si será una venganza”. Por lo pronto, no habló de posibles enemigos.

Por lo pronto, la Alerta Sofía para hallar a Lian continúa activa a nivel nacional, con la participación del Sistema Federal de Búsqueda y la PROTEX, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata. Las declaraciones de los hermanos de Lian, todos ellos niños poco mayores que él, también estaban entre los planes de los fiscales.

Elías, el padre de Lian