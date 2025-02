Procesaron con prisión preventiva al “trapito” que golpeó con una madera a un médico en Flores

Trapitos atacaron a un médico en Flores

El “trapito” que golpeó con una madera a un médico en Flores por no tener 5 mil pesos para pagar el estacionamiento fue procesado este viernes por la Justicia porteña con prisión preventiva, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

La decisión fue tomada por la jueza María Mercedes Maiorano, a cargo del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas 3, quien hizo lugar al pedido de la Fiscalía interventora, de la fiscal Mariela de Minicis, que había pedido que el acusado permaneciera preso.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que el acusado permanecerá detenido en la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad hasta que se le otorgue un cupo en un penal del Servicio Penitenciario Federal.

El trapito de Flores fue procesado con prisión preventiva

El episodio ocurrió cerca de las 12 del mediodía del sábado 1 de febrero, cuando un médico que acababa de estacionar en una calle del barrio de Flores fue víctima de una brutal golpiza por parte de un “trapito” que le pidió dinero antes de bajar del vehículo. El hombre relató que el motivo del ataque se debió a que el agresor le pidió una suma de dinero y él no contaba con efectivo para darle.

“Enseguida se puso agresivo, me decía ‘dame $5 mil porque te rompo todo o te mato’”, contó el médico a la prensa, tras haber recibido un golpe en la cabeza y luego en el resto del cuerpo con una madera larga de gran espesor y con clavos en la punta.

En las imágenes que quedaron grabadas en una cámara de seguridad de la zona, se pudo ver como el cuidacoches increpaba al hombre a través de la ventanilla. Con gestos de reclamo, el individuo, de torso desnudo y shorts, se alejó unos pocos pasos del auto y regresó con un listón de madera que yacía tirado al lado de una columna. El reproche comenzó luego de darle indicaciones al conductor cuando estaba estacionando.

“Ni bien estacioné, esta persona se acercó y apareció con un tremendo pedazo de madera. Me pidió plata, pero lamentablemente no tenía en el momento porque si no le hubiese dado algo para que se vaya”, contó la víctima sobre esa mañana en Helguera y Bacacay.

Luego del ataque, el hombre debió ser asistido (Foto:@SebasTempone)

Al no poder llegar a un acuerdo y observar que el atacante tomaba el arma, el médico descendió del auto y comenzó la agresión. “Le dije ‘calmate’ y apenas vi que tenía esa madera, intenté desarmarlo, pero recibí un golpe en la cabeza y me quedó toda la boca lastimada”, detalló el profesional. El ataque escaló rápidamente cuando otras personas, presuntamente allegadas al agresor, intervinieron en la golpiza. “Me defendí como pude”, añadió.

La esposa del médico, que se encontraba a unos metros del lugar, presenció la escena y corrió a auxiliarlo. “Mi esposa estaba a 100 metros y ella vio la pelea y vino corriendo. Llamó al 911 y algunos comerciantes también llamaron. Unos minutos después llegó la Policía”, recordó el hombre. Sin embargo, cuando los agentes arribaron, el agresor ya se había dado a la fuga.

“Guardé la madera por si me querían volver a pegar. Me quedaron golpes en los brazos, la cara, tenían algo más porque tengo cortes”, lamentó la víctima quien debió recibir atención médica.

La madera con la que fue atacado el médico (Foto:@SebasTempone)

Según denunció, esta no sería la primera vez que los vecinos de la zona reciben amenazas y extorsiones. “Te cansas de estas cosas, pero si hubiera podido evitarlo lo hubiese evitado. Yo fui a llevar a mi señora a hacer compras, es una locura esto que tengamos que vivir de esta manera, estar implicado en una situación en la que tenés que estar agarrándote a trompadas para salvar tu vida”, concluyó.