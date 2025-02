El entrenador acusado de abusar de una medallista olímpica cuando era menor se negó a declarar

Tulia tras ser detenido por la Policía Bonaerense

La Policía Bonaerense detuvo este lunes a Leandro Tulia, entrenador de yachting, acusado de haber abusado sexualmente de Eugenia Bosco, que se alzó con la medalla de plata en vela en la categoría Nacra 17 en los Juegos Olímpicos de París del año pasado, confirmaron fuentes del caso a este medio.

Tulia fue capturado por la Sub DDI de Vicente López en las inmediaciones del Yacht Club de Olivos, su lugar de trabajo, sobre la Avenida del Libertador.

La causa en su contra, a cargo de la UFI de Género de Vicente López, de la fiscal Lida Osores Soler, incluye a otras tres víctimas, todas ellas vinculadas al deporte. Este martes, según confirmaron fuentes del expediente a este medio, Tulia se negó a declarar y continuará detenido.

Bosco, oriunda de San Pedro, relató los ataques que sufrió en una entrevista al diario La Nación a comienzos del mes pasado. “Lo silencié mucho tiempo”, aseguró medallista luego de realizar la denuncia penal que inició el caso. Al momento de los hechos, tenía entre 11 y 12 años de edad.

Agosto de 2024: Bosco y Mateo Majdalani, su compañero, muerden sus medallas (REUTERS/Andrew Boyers)

Según su propio relato, Bosco acusó penalmente a Tulia tras su victoria en París, donde fue portadora de la bandera argentina en la ceremonia de clausura.

Un informe del expediente revela que una víctima que también denunció al entrenador en noviembre pasado relató ante la Justicia que solía practicar vela en el Yacht Club de Olivos, donde Tulia era su instructor. Los viajes para competir en certámenes “podían durar de 15 a 20 días”. Los padres de los menores no estaban allí.

Así, según la imputación, Tulia habría tocado a las menores con la excusa de “masajearlas” para que no estuvieran “tan tensionadas”, hechos de abuso agravado que ocurrieron, supuestamente, entre los años 2012 y 2013.

Los relatos de tocamientos no consentidos, en una clara relación vertical de poder, se repiten en los testimonios de las mujeres.

El acusado, de acuerdo al relato de Bosco a La Nación, manipulaba a las víctimas para darles a cambio privilegios, como el uso de teléfono celular y computadoras, y el acceso a los mejores barcos para entrenar.

Eugenia Bosco en una campaña contra el cáncer (Matías Salgado)

El drama de Bosco por Bosco

La medallista aseveró: “Pasé por mil etapas de vergüenza, de no aceptarlo, de pensar que yo era la culpable. Después de un tiempo lo puse en la mesa y dije: ‘Yo era chica, no tenía el control de esta situación’”.

Bosco relató que recibía comentarios sexuales permanentes y aseguró que fue víctima de abuso sexual en el dormitorio de Tulia el verano en el que ella tenía 12 años.

La atleta explicó que el trauma que había reprimido emergió al ver el documental “Atleta A”, que aborda los casos de abuso en la gimnasia estadounidense. “No podía creer lo que veía y lloraba. Se me desbloqueó el recuerdo y pensaba: ‘Esto me pasó a mí’”, esbozó.

“Mis padres confiaban en esta persona y en el club. Ellos creían que sus hijos estaban seguros, pero no estaban ahí todos los días para verlo”, enfatizó la regatista.

Así ganaba la medalla de plata en París Bosco (REUTERS/Lisi Niesner)

Bosco habló sobre la motivación de denunciar y relatar lo padecido: “Me gustaría que llegue lejos, obviamente no por lo mediático, sino porque creo que es un mensaje lindo para la sociedad. Para niños, padres, entrenadores, para gente que trabaja en círculos así, con niños, sobre todo o con mujeres, o lo que sea. Hay un montón de situaciones que se dan en las que no importa la edad. Pero hay que tratar de ser empático con la otra persona y pensar en lo que le estás diciendo, que tal vez un piropo o un comentario a la otra persona le está generando algo. Obviamente, me encantaría que esto haga un efecto y genere un cambio. Sobre todo eso, que llegue mi mensaje”.

Luego de conocerse la denuncia de la deportista, se sumaron tres denuncias más contra Tulia de regatistas que en esa época tenían la misma edad que Bosco.

Así, tras el desarrollo del expediente, la fiscal Osores Soler ordenó el arresto de Tulia.