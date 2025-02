La muerte de Liam Payne: audiencia clave para los cinco imputados

Una fotografía del ex cantante de One Direction, Liam Payne, rodeada de flores y velas (AP/ Archivo)

Los cinco procesados por la muerte del ex cantante de One Direction Liam Payne enfrentarán este martes desde las 9 a la Sala VI de la Cámara Nacional Criminal y Correccional para tratar las apelaciones a los procesamientos y las prisiones preventivas, en el caso de Brian Páez y Ezequiel Pereyra.

Hay que recordar que el 29 de diciembre pasado, la titular del Juzgado Criminal y Correccional N°34, la jueza Laura Graciela Bruniard, procesó a los cinco acusados por la muerte de Liam Payne, quien el pasado 16 de octubre cayó desde el balcón de su habitación del tercer piso del Hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

En ese entonces, la jueza Bruniard procesó al empresario Rogelio Nores, alias “Roger”, representado por el abogado Rafael Cúneo Libarona, por el delito de homicidio culposo, pero sin pedido de detención, aunque le trabó un embargo por 50 millones de pesos y se le prohibió salir del país.

A Gilda Martín, la gerenta del hotel que estaba presente el día de la muerte de Payne y la última acusada por el fiscal del caso Andrés Madrea; la magistrada le imputó homicidio culposo y la embargó por la misma cifra que a Nores. Lo mismo le endilgó al encargado del lugar Esteban Grassi.

Liam Payne en el lobby del hotel el día de su muerte

Sin embargo, al ex camarero Páez y al empleado del hotel Pereyra les dictó la prisión preventiva y los citó para que se presenten en 24 horas hábiles en sede judicial. El ex mozo fue detenido el 3 de enero pasado; y el otro acusado se entregó a la Justicia tres días después.

Los dos están acusados de haberle vendido drogas al ex One Direction, aunque Páez lo niega: dice que se la regaló y que tiene cómo probarlo, según pudo saber este medio. La situación del ex camarero es compleja: a fines de enero, la Justicia determinó siga preso.

La decisión fue tomada por la Sala B de Feria de la Cámara Criminal y Correccional porteña, integrada por los jueces Ricardo Pinto y Hernán López, que también son parte de la Sala IV, que analiza las apelaciones del caso.

Liam Payne y el empresario Rogelio Nores, procesado por su homicidio culposo

“Cabe señalar que el tiempo que lleva en detención (desde el 3 de enero) no se exhibe desproporcionado en relación con el estado de las actuaciones en el que ya se ha dictado auto de mérito, ni frente al monto y modo de cumplimiento de la eventual sanción que pueda recaer en este sumario”, aseguraba el fallo.

Así llega a la audiencia de este martes, en la que su abogado, Fernando Madeo Facente, planteará los argumentos para mejorar su situación procesal.

El planteo de Nores

El planteo de Cúneo Libarona para defender a Nores se basa en una cuestión de responsabilidad objetiva. En su procesamiento, la jueza Bruniard señaló al empresario como un “garante” de Liam en el país, en sintonía con lo planteado con el fiscal Andrés Madrea, a través de pericias telefónicas y el testimonio de Geoff Payne, padre de Liam.

Geoff Payne, padre de Liam Payne, frente al altar que hicieron las fans en la puerta del hotel

Nores, en cambio, negó ser su manager en su presentación de la Justicia y contraatacó con una demanda de difamación contra Payne padre. Entonces, todo, según el abogado, se trata de responsabilidad personal: “Existe una confusión muy grande entre la posición de garante de una persona y el deber jurídico que tenemos cada uno de nosotros como principio de autorresponsabilidad de cuidarnos”.

El caso

Payne se hospedó en el Hotel CasaSur la medianoche del 13 de octubre pasado y tres días después murió tras caer desde el balcón de su habitación del tercer piso. Los resultados de la autopsia concluyeron que falleció debido a politraumatismos y hemorragias internas y externas. Los exámenes toxicológicos sobre muestras de orina, sangre y humor vítreo fueron clave: se halló alcohol, cocaína y un antidepresivo.

“Los resultados de los estudios toxicológicos revelaron que, en los momentos previos a su muerte, y en el lapso de, al menos, sus últimas 72 horas; Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado”, reza la información oficial.

Liam Payne, la víctima

Los peritos descartaron cualquier tipo de autolesión o intervención de terceros, abriendo la posibilidad de que Payne cayera ya desmayado: “La víctima no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que, de momento, se puede inferir que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”.

Y dijeron: “El fenómeno de la falta de defensa o reflejo de conservación en la caída, junto a otros datos relevantes por su consumo, permiten concluir que Liam Payne no estaba plenamente consciente o atravesaba un estado de disminución notoria o abolición de la consciencia al momento de la caída”.

Para los investigadores, esa situación también descartaría la posibilidad de un acto consciente o voluntario por parte de la víctima, ya que, en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo.

Asistencia a los problemas de adicción

En Argentina, la Línea 141 es un servicio de atención, información y acompañamiento para personas con problemas de consumo que funciona las 24 horas, todos los días. En la Ciudad de Buenos Aires, también está habilitada la Línea 108, en su opción 3, disponible para la atención y orientación en adicciones.

En Madrid, por su parte, el Servicio de Prevención de Adicciones (PAD) brinda orientación y atención a adolescentes y jóvenes y a sus familias ante los riesgos y problemas derivados del consumo de alcohol y de otras sustancias en los teléfonos 914 800 080 y 699 480 480; por WhatsApp al 699 480 480 y en el portal https://serviciopad.es/ también hay más canales de comunicación.

En Bogotá, Colombia, la Línea Psicoactiva (3012761197 / 01 8000 112439) cuenta con profesionales de la salud que orientan y previenen frente al riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Mientras que en Perú, el Ministerio de Salud aporta atención gratuita todo el año en la Central 113 Salud.

En México, por su parte, está la Línea de la Vida para solicitar asesoría especializada sobre prevención y atención en el consumo de sustancias adictivas. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas: 01800 911 2000.