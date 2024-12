Un hombre apuñaló a su ex pareja en Morón: “La hostigaba por celos”

El brutal episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Lincoln al 700, en Castelar, partido de Morón

Una mujer de 44 años fue apuñalada por su ex pareja mientras dormía en su casa de Castelar, en el partido de Morón. A pesar de las múltiples heridas que sufrió durante el ataque, la víctima se encuentra fuera de peligro. El agresor fue detenido mientras viajaba en colectivo y quedó imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El violento episodio ocurrió durante la mañana de este domingo, en una vivienda ubicada sobre la calle Lincoln al 700, en la mencionada localidad del conurbano bonaerense.

Según pudo saber este medio, el imputado hostigaba a su ex novia desde hacía tiempo por celos. Esa situación se mantuvo hasta que el hombre, de 49 años, apareció de forma sorpresiva en el domicilio de la mujer, quien se encontraba sola al momento del brutal ataque. Estaba durmiendo cuando el atacante llegó al lugar.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el agresor “se le abalanzó con un cuchillo” y “la apuñaló varias veces”, provocándole diversos cortes en el pecho, las piernas y los brazos.

La víctima gritaba mientras forcejeaba con su ex novio, pero la agresión no cesaba. El violento episodio no terminó hasta que la mujer le dijo al atacante que llegarían sus hijas.

La víctima fue trasladada al Instituto Médico Agüero con cortes en el pecho, los brazos y las piernas

Una vez que su ex se retiró del domicilio, la víctima logró comunicarse al 911 y pedir ayuda. Posteriormente, debió ser trasladada al Instituto Médico Agüero, ubicado en la calle Avellaneda y a unos 6 kilómetros del lugar del hecho, para ser asistida.

A pesar de las diversas heridas que sufrió durante la agresión, la mujer se encuentra fuera de peligro. Fuentes vinculadas al caso afirmaron que su estado de salud es bueno, ya que las lesiones no fueron muy profundas.

El caso es investigado por la fiscal María Laura Cristini, titular de la UFI N°12 de Morón. En el marco de la causa, el agresor fue detenido mientras se alejaba de la vivienda a bordo de un colectivo. Allí, los efectivos de la Policía Bonaerense lograron capturarlo.

Este martes, fue sometido a una declaración indagatoria y quedó imputado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Intentó matar a su mujer a hachazos y la siguió hasta la guardia médica

Otro estremecedor episodio de violencia de género tuvo lugar en la localidad de Los Hornos, en el partido de La Plata, durante el último sábado. Todo comenzó cuando una mujer llegó a la guardia por sus propios medios, cubierta de sangre, con un corte en la cabeza que -según afirmó- le hizo su pareja en medio de una discusión. Pocos segundos después, detrás de la víctima, llegó el agresor con un hacha en la mano, el arma con la que presuntamente intentó matarla.

Quiso matar a su mujer a hachazos en la cabeza en La Plata

El lugar donde se habría producido el ataque fue una casa ubicada en la calle 157. Allí, la mujer de 41 años habría sido atacada por su pareja, un hombre un año menor identificado como Mariano Damián Peña. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el conflicto se desencadenó en medio de una discusión que escaló rápidamente.

Después del presunto ataque, la víctima logró escapar y dirigirse hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos, a pesar de que presentaba una herida profunda en el cráneo.

Mientras la atendían, la mujer les explicó a los médicos lo que había ocurrido. Al arribar al lugar, el personal policial de la Comisaría 3º observó que un efectivo que cumple funciones en el centro hospitalario retenía al agresor, quien ingresó a la guardia con el hacha. De inmediato, fue detenido por la Policía Bonaerense.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo con una herida arterial de gravedad. Debido a la complejidad de la lesión, la mujer fue derivada al Hospital Alejandro Korn, de la localidad de Melchor Romero, y poco después quedó fuera de peligro.