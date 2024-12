Sigue el misterio por la muerte de la pareja de Fernando Cáceres: la justicia apuesta a la pericia de los celulares

Raquel Candia, la mujer fallecida

La muerte de Raquel Candia, pareja del ex futbolista Fernando Cáceres, continúa siendo un enigma para la Justicia. La mujer fue hallada muerta este lunes en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, tras caer del balcón de su departamento en un séptimo piso.

El fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la investigación por averiguación de causales de muerte, dispuso la pericia de los teléfonos celulares de Candia y Cáceres, con el objetivo de encontrar pruebas que puedan esclarecer lo sucedido.

La tarea fue encomendada a expertos de la Policía Federal Argentina (PFA), aunque se espera que los resultados de los peritajes se demoren, ya que los turnos para los análisis están previstos para marzo del próximo año, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Además, el fiscal ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, aunque hasta el momento esta medida no ha aportado información relevante.

Este martes Arribas recibió el informe de la autopsia, que confirmó que Candia falleció por las heridas sufridas en la caída. Según los forenses de la Morgue Departamental de La Matanza, la mujer cayó e impactó en el suelo de pie. No se encontraron signos de golpes previos al impacto, ni lesiones que sugirieran una defensa, lo que deja abierta la posibilidad de un accidente, aunque también se investiga si pudo haberse tratado de un suicidio o un homicidio.

El ex futbolista Fernando Cáceres

Por lo pronto, Cáceres no fue detenido. Tampoco se espera su declaración en los próximos días, ya que la fiscalía prefiere aguardar los resultados de los peritajes antes de tomar una decisión sobre su situación, según pudo saber este medio.

El ex futbolista, quien se encontraba en su departamento al momento de los hechos, relató a la Policía Bonaerense que había discutido con Candia, luego se quedó dormido y, al despertar, encontró a su pareja caída.

Un dato que podría favorecer a Cáceres es su estado de salud. “Está inmovilizado de la mitad del cuerpo. No se puede desplazar por sus propios medios. Se pone de pie con un trípode, se apoya de su lado derecho. El lado izquierdo lo tiene inmovilizado. Si hace algo con el lado derecho sin apoyarse, se cae”, asegura una fuente del expediente a Infobae.

Así las cosas, las dudas surgen inmediatamente: “¿Cómo podría tener la fuerza y la coordinación para empujar a su mujer del balcón?”. Cáceres está inmovilizado de la mitad del cuerpo debido a las secuelas de un hecho de inseguridad en 2009, cuando fue baleado en Ciudadela por cuatro delincuentes. El proyectil le perforó la base del cráneo, lo que requirió varias cirugías y una larga internación.

Camioneta de la Policía Bonaerense en la escena del hecho

Hasta el momento, no hay indicios de que un tercero haya ingresado al departamento. Este martes, Arribas recibió a los familiares de Candia, quienes desde un primer momento manifestaron su creencia de que no se trató de un suicidio.

“Nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con la ex pareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado. La relación empezó hace mucho con esta persona”, dijo una prima de Raquel en diálogo con la prensa frente a la casa de su pariente fallecida.

“Es todo mentira porque es imposible”, dijo por su parte el hermano del ex deportista, Ramón Cáceres. “Él no se puede levantar, es imposible que mi hermano la empuje a ella porque no tiene estabilidad para quedarse parado”, aseguró en una entrevista con Radio Rivadavia.

El familiar, por otro lado, contó que la pareja había comenzado a convivir desde el viernes pasado, ya que previo a esto Cáceres residía en la casa de su madre.

“Hace seis meses que estaba viviendo en la casa de mi mamá, él siempre quiso independizarse y como tenía a esta chica que lo ayudaba, entonces se quiso ir con ella”, reveló. En esa línea, incluso, reconoció que la víctima había sido un gran apoyo para su hermano porque “lo ayudaba, lo levantaba, lo acostaba, lo llevaba a la mesa a comer, le hacía el desayuno y lo bañaba”.

La mudanza había finalizado el domingo, es decir, un día antes de que ocurriera la tragedia.