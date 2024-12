María Cash: la Justicia investiga una oscura trama de protección en torno al camionero

La detención del camionero Héctor Romero por el supuesto crimen de María Cash

El expediente que busca esclarecer la misteriosa desaparición y el supuesto homicidio de María Cash no se frenó con la detención del camionero Héctor Romero, la persona que tuvo el último contacto con la diseñadora. Ahora, los detectives buscan ahondar sobre la responsabilidad de personas que podrían haber beneficiado al acusado al desviar, con sus testimonios, la investigación, ya sea con datos falsos, imprecisos u omisiones.

Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que se analizan las declaraciones de Miguel Segura, empleador de Romero; de Gustavo Lemos, compañero de trabajo, y de David Romero, su hermano. Estudian si incurrieron en falso testimonio e incluso, en el encubrimiento de un presunto crimen. La gran pregunta es si, en caso de comprobarse la hipótesis del Cuerpo de Investigadores del Ministerio Público, liderado por Eduardo Villalba, ellos sabían lo que habría ocurrido o lo sospechaban y, aun así, buscaron incidir en la causa a favor del camionero.

Los tres quedaron en una situación aún más delicada a raíz de las conversaciones que tuvieron tras la difusión de nuevas citaciones. No lo sabían, pero sus teléfonos habían sido intervenidos.

En primer lugar, el dueño de “Miguelito”, el supermercado para el que trabajaba Romero, fue quien dio aviso a David sobre la novedad, el 7 de julio pasado. “Che, compadre, avisale al Romero que lo han sacado en el diario por el tema María Cash. Está la foto, todo. Van a citar de nuevo a todos los testigos”, dice el empresario. Y el hermano del camionero responde: “Alguien lo va a ver y le va a pasar el santo (Ndr: señal, contraseña, mensaje)”. Tras esa conversación, David se comunicó con su hermano y le aconseja conseguir un abogado.

Por primera vez en 13 años, la desaparición de María Cash sigue una línea de investigación concreta (Archivo DEF)

Y las charlas siguieron. Lemos, el encargado del supermercado en Joaquín V. González, donde Romero descargaba la mercadería que trasladaba desde General Güemes, llamó este 5 de noviembre al camionero, tras recibir la notificación judicial para declarar. Según él mismo admitió en la comunicación, estaba asustado. “Vos tenés que decir que no sabes. Vos no tenés que decir nada”, le pidió el ahora imputado.

¿Qué había dicho Lemos 13 años atrás? Que ese día Romero llegó a las 19:15 al comercio, de acuerdo a las planillas y que “finalizada la descarga a las 21, como es costumbre, Romero se fue a cenar y, luego de eso, partió de regreso a General Güemes”. Sin embargo, el análisis telefónico de las antenas “no sustenta esa demora cenando en JVG, ya que la línea impactó a las 21.07 saliendo de González”, anotaron los detectives sobre esa presunta contradicción.

Ese mismo 5 de noviembre, la secretaria de Segura llamó a Romero. “Don Miguel quiere hablar con usted”, le indicó la mujer. En esa charla, el empresario le comunica que lo citaron a declarar y que “andaban dos tipos de la brigada”. Ese día, el camionero estuvo en la casa de Segura, un dato de relevancia para los investigadores.

Dos días más tarde, David llamó a Federico Segura, hijo de Miguel. “La tiene complicada”, admite el hermano del camionero. “No sé cómo zafará. Ahora lo único que queda es apechugar, porque ya no queda otro. El quilombo está hecho hace 13 años”, asegura y remata: “A él (Ndr: en referencia al camionero) seguro que lo van a citar último. Ya veremos qué sale. Ya no hay marcha atrás”.

“El Negro (Ndr: identificado por los investigadores como Daniel Alejandro Segura, también hijo de Miguel y actual diputado provincial) me ha dicho que no nos comuniquemos por teléfono. El Negro me iba a averiguar sobre cuál es la verdad”, le indica el mismo día en otra llamada Miguel Segura a David Romero.

“Después explicale vos el quilombo que tengo yo por culpa de un chofer pelotudo que ha hecho una cagada. La verdad que se ha mandado un moco de la mierda y hoy me tienen a mí como bola sin manija”, le dice Miguel Segura a una persona con la que habló el 11 de noviembre.

“Llama la atención la protección del círculo íntimo hacia Romero y sobre todo, la de Miguel Segura, su patrón, que es mayor, incluso a la de su hermano David Romero, que no tendría ningún motivo para protegerlo, a no ser porque hubiese alguna participación”, escribió Villalba en el dictamen en el que pidió la detención del camionero.

El camionero Héctor Romero llegó "derrumbado" a la indagatoria, según revelaron fuentes del caso

Según revelaron las fuentes, Héctor Romero llegó este miércoles “derrumbado” a la audiencia indagatoria y, luego, “se fue recomponiendo”. Fue cuando intentó explicar las contradicciones que tuvo a lo largo de los años al declarar como testigo y cayó en mayores incongruencias que motorizaron su prisión preventiva. Sin embargo, todavía resta conseguir una prueba más fuerte que pueda sostener la acusación sin fisuras.

Por falso testimonio ya fue imputado, días atrás, Carlos Enzo Cuellar, el abogado que había dicho ver a María en la Difunta Correa, sobre la ruta 34, a las 17, el mismo día de la desaparición, es decir, el 8 de julio de 2011. Lo mismo dijo su hijo. Sin embargo, su línea de celular impactó ese día, a esa hora, en otro sitio. El informe de impacto de antenas fue posible conservar gracias a una cautelar presentada por el fiscal, explicaron.

En esta nueva ronda de citaciones, Cuellar se abstuvo de declarar. “Hay un aspecto que hay que tener en cuenta: el error de percepción. Puede haber visto a otra persona y él creyó que era María. En ese momento, la difusión de la imagen era muy grande y hubo quienes decían verla porque les parecía y también hubo malicia. Personas que buscaban la recompensa, extorsionar o hacer bromas”, aseguró una fuente del caso.

Las 7 pruebas contra el camionero en el expediente

Falta de colaboración. El 14 de julio un testigo dijo que vio a María haciendo dedo en la rotonda de Torzalito y que subió a un camión Mercedes Benz con la leyenda Catita. Así se lo ubicó a Romero, quien no se presentó en el expediente de forma voluntaria, pese a haber sido la última persona que vio con vida a María. Declaraciones contradictorias. Romero tuvo una primera entrevista con la Policía el 14 de julio. Luego, declaró tres veces como testigo: el 15 y el 28 de julio de 2011 y el 29 de julio de 2019. Además, el 29 de julio de 2011 habló en una entrevista para La Nación. Imposibilidad de realizar la maniobra descrita por Romero en la Difunta Correa, para dejar a María. Los peritajes mostraron que no pudo frenar de repente, tal como declaró. Impacto de antenas que mostraron una ruptura del patrón de comportamiento ese viernes 8 de julio de 2011 Descripción de María Cash y nuevas contradicciones. La describió de arriba hacia abajo, cuando lo normal habría sido hacerlo de abajo hacia arriba. No recuerda cómo estaba vestida en la parte superior. Es raro porque si ella estaba en la banquina y él arriba del camión, lo primero que debería verla es la parte superior. Hizo hincapié en sus botas y en su pantalón. Negó haberle visto la cara porque estaba despeinada y con el pelo suelto, cuando otros testimonios dicen que estaba con el pelo recogido. Líneas telefónicas. Declaró emplear una sola, laboral, cuando la investigación demostró que tenía una segunda, particular Intervenciones telefónicas. Dijo que nunca habló con su familia del caso. Lo contradice una conversación registrada el último 8 de julio con su hermano David, revelada por Infobae. Otra conversación, en la que le pide a una persona que declare a su favor, también lo complicó.