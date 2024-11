Violento accidente en Recoleta: manejaba borracho, cruzó en rojo, chocó contra otro auto y terminó volcado

Así fue el choque en Recoleta

El barrio porteño de Recoleta fue escenario de un violento accidente, en el que un conductor de un auto completamente ebrio cruzó con el semáforo en rojo a toda velocidad y chocó contra otro vehículo. El test de alcoholemia reveló que el causante de la colisión tenía casi cuatro veces más del máximo de alcohol en sangre permitido por la Ley.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el choque ocurrió esta madrugada en la esquina de la avenida Las Heras y la calle Sánchez de Bustamante, en el límite con el barrio de Palermo. El incidente ocurrió cuando un Volkswagen Polo, de color blanco, colisionó contra un Renault Clio que transitaba a alta velocidad y había cruzado con el semáforo en rojo.

Se observa cómo el Polo, luego del impacto, hizo que el Clio volcara completamente. En las imágenes se ve que el primero de los autos transitaba por Las Heras sin imaginar que impactaría con otro auto, que venía por Sánchez de Bustamante a gran velocidad y sin respetar el semáforo en rojo. Mucho menos que se descubriera después que estaba ebrio.

Las fuentes señalaron que el conductor del Renault Clio fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,95 gramos por litro de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite legal de 0,50 gramos por litro para conductores particulares. La Unidad de Flagrancia Norte, bajo la dirección del auxiliar fiscal Gerardo Labiano, ordenó el secuestro del vehículo y la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad cercanas para esclarecer el episodio.

El Clio terminó completamente volcado

Al lugar concurrió personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad. Cuando llegaron, los agentes observaron que pese a la violencia del impacto, ambos conductores se encontraban fuera del vehículo y después de que fueron controlados por un médico de una ambulancia del SAME, se resolvió que no sean trasladados al hospital. Increíblemente resultaron ilesos.

De igual manera, Bomberos de la Ciudad de la Estación 4 de Recoleta se hicieron presente en el lugar para tomar medidas preventivas.

Otro choque violento en la Ciudad

Ayer, un micro escolar, que trasladaba unos 25 adolescentes, chocó de frente contra una unidad de la Línea 53, a la altura de la calle Magallanes al 1200, en el cruce de Hernandarias y Regimiento de Patricios, en el barrio de La Boca.

La peor parte de la colisión se la llevó el transporte escolar, que golpeó de lleno a la Línea 53, que recorre el trayecto entre La Boca y José C. Paz. Todo ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Matheu, en una zona de alta circulación por la cercanía a un colegio. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, hubo al menos 14 heridos a raíz del impacto.

El micro escolar trasladaba a un contingente de alumnos de la Escuela N°5 de San Miguel, que se dirigían a una excursión a la zona turística de Caminito.

En las imágenes de la secuencia, se observa el frente vidriado del micro escolar totalmente destruido, la parte superior afectada, y el paragolpes caído. Mientras que la Línea 53 recibió una abolladura de poca profundidad en uno de los laterales, donde se observa un ventanal roto.

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), con su titular Alberto Crescenti, se hizo presente en el lugar para asistir a los heridos. En el operativo participaron varias ambulancias y al menos 14 móviles de la Policía de la Ciudad, con intervención de la Comisaría Vecinal 4C.

Las personas se derivaron a los hospitales Argerich, Penna y Ramos Mejía. Ninguno de ellos revestía una condición de gravedad. La colisión fue de tal magnitud que requirió un amplio despliegue de recursos médicos y de seguridad.