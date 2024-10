Un militar retirado se enfrentó a tiros con otro hombre en Merlo e investigan si fue por una usurpación de terrenos

Dos hombres resultaron heridos en un enfrentamiento en la localidad de Libertad.

Uno de los involucrados es un militar retirado de 67 años.

La causa está a cargo del fiscal Matías Rappazzo.

Lo esencial: Un enfrentamiento armado en un terreno del partido de Merlo, dejó heridos a dos hombres este miércoles por la mañana. Sospechan que el conflicto pudo originarse por un intento de usurpación del lugar, cuando un grupo de personas intentó ingresar al predio presuntamente para limpiarlo. La Policía secuestró una pistola y dos machetes.

El violento episodio ocurrió en un terreno ubicado en Bella Vista al 3400, en la localidad de Libertad

Dos hombres resultaron heridos en medio de un enfrentamiento a los tiros este miércoles por la mañana en un terreno del partido bonaerense de Merlo. Uno de los involucrados en el hecho es un militar retirado de 67 años. Según informaron fuentes del caso a Infobae, podría tratarse de una posible usurpación.

El confuso episodio ocurrió alrededor de las 7 en Bella Vista al 3400, entre las calles Sívori y Zelada, en la localidad de Libertad de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Todo habría comenzado cuando un grupo de gente asistió al lugar este miércoles, presuntamente, para limpiar el terreno. Al llegar, se encontraron con varias personas, entre ellas estaba C.M.M., de 41 años, quien supuestamente cuidaba el lugar.

“Todos tienen papeles muy precarios de propiedad”, precisaron las fuentes consultadas por este medio.

Allí, se habría desencadenado la disputa entre ambas bandas que culminó con dos heridos. El militar retirado, identificado como C.A.B., de 67 años, sufrió una lesión en una de sus piernas. En tanto, la segunda víctima fue C.M.M., quien recibió un disparo en el brazo. Se trata del hombre que se encontraba en el terreno antes de que las demás personas llegaran.

Los dos heridos fueron trasladados al Hospital Eva Perón de Merlo fuera de peligro (Foto: Municipalidad de Merlo)

En medio del enfrentamiento a los tiros, los vecinos de la zona comenzaron a escuchar las detonaciones en el barrio y dieron aviso rápidamente al 911. De inmediato, la Policía Bonaerense arribó a la escena del hecho.

A pesar de que las víctimas se encontraban fuera de peligro, ambos fueron trasladados hacia el Hospital Eva Perón, que está situado a poco menos de 10 kilómetros del lugar donde se produjo el enfrentamiento.

La causa es investigada por el fiscal Matías Rappazzo, titular de la UFI N°7 de Morón. La principal teoría es que se habría tratado de una usurpación. A su vez, durante el operativo, fueron incautadas una pistola calibre 9 milímetros, varias municiones, dos machetes y una credencial que corresponde a C.M.M.

Le gatillaron dos veces en la cabeza a un ambulanciero

Recientemente, también en el partido bonaerense de Merlo, tres delincuentes asaltaron a un ambulanciero y le gatillaron dos veces en la cabeza para intimidarlo y llevarse el vehículo de emergencias en el que se trasladaba. Tras el robo, se produjo una persecución que terminó con dos sospechosos detenidos y uno prófugo, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

El violento episodio tuvo lugar sobre la calle Sullivan al 1200, en la zona oeste del conurbano. Allí, la víctima -empleado de la empresa Respiflow S.A.- había llegado para retirar tubos de oxígeno en la casa de un paciente particular.

“Le apoyaron el arma en la sien y gatillaron en dos oportunidades, aunque no se produjo ningún disparo. No está claro si falló el revólver o si no tenía carga”, precisó una fuente de la investigación al medio Primer Plano Online.