“Sacó un arma mientras manejaba por General Paz”, dijo una testigo en la segunda jornada del juicio a L-Gante

Así salía L-Gante del Tribunal de Mercedes que lo juzga. Saludó a todos (Captura Telefe)

El juicio en el que Elián Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, enfrenta cargos por amenazas y privación ilegítima de la libertad tuvo su segunda jornada este miércoles. La audiencia estuvo marcada por las declaraciones de dos testigos que aportaron nuevos elementos al caso principal contra el músico, entre ellos Rosa Catalina P., una de las denunciantes iniciales, pero que luego se retractó de sus dichos; y Macarena, una joven que acompañaba al cantante la noche de los hechos y que dio un dato clave.

Hay que recordar que la causa principal contra L-Gante comenzó tras una denuncia de los empleados municipales: Rosa Catalina P. y Gastón T.. Ellos lo acusaron de haberlos subido a su auto a la fuerza, amenazados a punta de pistola después de que varios de los amigos del cantante, que se hacen llamar “La Mafilia”, fueran demorados tras haber participado de una discusión con otro grupo a la salida de un boliche de la zona oeste del conurbano.

Rosa Catalina P. cambió radicalmente su versión inicial. Según pudo reconstruir Infobae, ante el juez unipersonal Ignacio Racca, del Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes que juzga a L-Gante, la mujer explicó que, en su momento, había presentado los cargos contra el músico por influencia de su jefe, Gastón T..

“Fui a denunciar en ese momento porque T. me lo dijo, él era mi jefe”, afirmó frente al magistrado, negando ahora haber sido forzada por el músico. “Nunca me sentí privada de mi libertad. No vi ningún arma. Fue una discusión como hay mil en el barrio”, agregó, subrayando que el enfrentamiento fue más bien una riña, minimizando así la gravedad de los hechos.

L-Gante enfrenta cargos por amenazas y privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos

Rosa Catalina P., además, dio su versión de cómo se desarrollaron los acontecimientos previos y apuntó a su jefe: “Gastón y Elián se agredían mutuamente. Era una discusión recíproca. Había empezado en el boliche porque estaban todos más que alegres. Gastón fue el que llevó la pelea que arrancó en el boliche a la puerta de la casa de Elián”.

A pesar de que el cantante no estuvo involucrado directamente en la discusión inicial entre sus amigos y otro grupo a la salida del boliche la noche de los hechos, sí intervino al enterarse de la situación para intentar “aclarar” lo ocurrido con quienes se hacen llamar “La Mafilia”, según documentos de la causa.

De acuerdo a la acusación, L-Gante obligó a Gastón T. a subir a su coche a punta de pistola. Luego hizo subir a Rosa Catalina P.. A partir de ese momento, el cantante los habría retenido durante unos 20 minutos aproximadamente, mientras les decía: “Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes”.

El músico tras haber sido detenido y trasladado a la DDI de Quilmes (RS Fotos/Grosby Group)

La versión que dio en el juicio Rosa Catalina P. contrasta con su testimonio inicial. En esa ocasión, había señalado: “(L-Gante) estaba re sacado, tenía olor a alcohol. Me hizo subir a la camioneta para que le explicara lo que había pasado”.

También mencionó que, aunque no vio una pistola, no descartaba que el cantante la tuviera. “No puedo asegurar si había o no un arma porque me puse muy nerviosa y yo sufro de presión, y en medio de lo que estaba pasando no miraba con atención”.

“A Elián lo conozco hace mucho, es amigo de mi hijo antes de ser famoso. Nunca me trató mal. Fue muy raro todo, pero sí sé que estaba muy sacado y tenía olor a alcohol. Habremos estado unos 20 o 30 minutos en el auto, Elián le gritaba todo el tiempo enojado a Gastón T., quería que liberen a los pibes, pero no sé bien qué le decía. Yo estaba muy nerviosa y tenía miedo porque estaba sacado, no sabía lo que podía pasar, además manejaba fuerte de a ratos”, había dicho por entonces, hace más de un año.

Efectivos de la DDI de Moreno-General Rodríguez en el allanamiento al cantante, en junio del año pasado

Pero el testimonio clave de la jornada fue el de Macarena, una de las jóvenes que acompañaba a L-Gante la noche del incidente. Según pudo saber este medio, durante su declaración, la chica afirmó que el cantante estaba armado y que, incluso, habría disparado al aire mientras conducía por la avenida General Paz.

“Elián sacó un arma en la General Paz mientras manejaba”, aseguró la joven ante el juez y agregó un detalle gráfico: “Pasó el arma por la ventana del acompañante y disparó al aire”. Este testimonio es fundamental, ya que uno de los puntos más discutidos en el juicio es si el cantante portaba una pistola aquella noche.

Vale recordar que, en el mismo debate, L-Gante también enfrenta otra causa anterior a la principal. En este caso, lo acusan de amenazas agravadas, lesiones leves y daño en concurso real con amenazas.

A la salida de los tribunales, el músico habló brevemente con Telefe y, además de recordar que no puede hacer declaraciones sobre lo que sucede en el debate, dijo: “Estoy tranquilo”.