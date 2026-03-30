El freno a las devoluciones de IVA agudiza la tensión con empresas

Crece la tensión entre las empresas exportadoras por la demora en la devolución del IVA (Foto: Reuters)

El nivel de actividad tiene consecuencias en la recaudación: hace siete meses que los ingresos del Estado nacional caen en valores ajustados por la inflación, más allá de lo esperable por la baja de impuestos, retenciones y aranceles. Esta situación obligó al fisco nacional a llevar a cabo distintas maniobras para morigerar los efectos; entre ellas, demorar, en febrero, la devolución y reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los exportadores.

Los principales estudios contables más importantes del país alertaron que esa práctica se repitió en marzo -al menos hasta el jueves último-, lo que suma tensión con las empresas que presentarán un reclamo la próxima semana ante el Ministerio de Economía.

La situación quedó de manifiesto en el informe de recaudación de febrero, que publicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En el segundo mes del año, la recaudación del IVA alcanzó los $5.405.501 millones, lo que representó un aumento del 13,7% frente al mismo mes del año anterior. El IVA impositivo sumó $3.961.513 millones, con una variación interanual positiva del 28,4%. A pesar de estos incrementos nominales, la planilla oficial refleja que no se registraron devoluciones ni reintegros del impuesto durante el mes.

En el desglose de los datos, la cuenta de devoluciones de IVA marcó un valor nulo, mientras que en febrero de 2025 el monto llegó a $50.000 millones. El concepto de reintegros también quedó en cero, contra $50.000 millones un año antes. La ausencia de movimientos en estos rubros se dio en paralelo a una caída de la recaudación aduanera por IVA, que retrocedió 16,1% interanual, al pasar de 1.720.311 millones de pesos en febrero de 2025 a 1.443.987 millones de pesos en 2026.

El IVA impositivo aumentó en febrero 28,4% respecto del año anterior, sin embargo, en el mes no se registraron devoluciones ni reintegros del impuesto

Una fuente con acceso directo a la operatoria de ARCA dijo a Infobae: “En febrero no se cobró nada y hasta la semana pasada en ARCA no tenían nada aprobado para pagar por marzo. Este mes tampoco salieron devoluciones ni reintegros de IVA a los exportadores”. El testimonio, recogido bajo condición de anonimato, confirma la persistencia de la parálisis y la preocupación dentro del sector privado.

Consultada por Infobae, fuentes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no ofrecieron respuestas sobre por qué no llevaron a cabo las devoluciones y reintegros del IVA en febrero ni cuándo se normalizará la situación al cierre de esta nota.

Según pudo saber este medio, el 1 de abril -día de difusión del Informe de Recaudación de ARCA en marzo- las cámaras empresarias planean presentar un reclamo conjunto ante el fisco nacional y Economía para exponer la deuda total con los exportadores y exigir una alternativa. Entre las opciones, se analiza la reincorporación de un bono, como se hizo el año pasado.

Los tributaristas alertan que la no devolución del IVA implica un costo financiero para los exportadores

Sebastián Domínguez, CEO de SDC de Asesores Tributarios, sostuvo que siempre se consideró que los recuperos del IVA vinculados a exportaciones y operaciones asimilables debían devolverse rápidamente, porque que queden los saldos detenidos implica un costo financiero. Que sí se termina trasladando a las exportaciones y operaciones asimilables hace que Argentina sea menos competitiva con otros países.

El consultor agregó que las normas fijan plazos breves para los reintegros, pero en la práctica estos no se cumplen. “Siempre se ha retrasado por cuestiones vinculadas a la recaudación, y como ahora, en términos reales, los ingresos están bajando en los últimos siete meses, en febrero directamente no han efectuado devoluciones o hicieron unas muy pequeñas que no encuadran”, remarco.

Añadió Domínguez: “Esta demora es perjudicial para los exportadores que quizás incluso tienen problemas financieros y toman una línea de crédito con un banco porque no se les devuelve el impuesto facturado”.

Esta demora es perjudicial para los exportadores que quizás incluso tienen problemas financieros y toman una línea de crédito con un banco porque no se les devuelve el impuesto facturado (Domínguez)

Demorar la devolución y el reintegro del IVA tiene como efecto atenuar la relación con las provincias, dado que es un impuesto coparticipable y, durante el primer bimestre, por transferencias automáticas, los gobernadores perdieron cerca de $1 billón en comparación con el año anterior, según cálculos del diputado y exdirector de Aduanas Guillermo Michel. “Resulta llamativo que el Gobierno busque mejorar el vínculo con los gobernadores a costa de perjudicar a un sector que el ministro de Economía, Luis Caputo, declara públicamente que quiere beneficiar y que está operando en niveles récord", dijo el legislador.

El plan B para los exportadores

La falta de devolución del IVA a los exportadores generó inquietud en los sectores productivos, que ven cómo se profundiza una traba financiera en un contexto de caída generalizada de la actividad.

Martín Caranta, socio del Departamento de Impuestos del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, explicó a este medio las opciones que evalúan las empresas en este escenario: “Habrá que ver si, más que pedir la devolución, cabe aplicar la autorización para transferir esos saldos a favor a terceros; que para las empresas es más que conveniente, aunque tenga un pequeño descuento que no cobrarlo. Y también ver cómo aprovechar esos saldos de reintegros de IVA por exportaciones para cancelar obligaciones como retenciones o seguridad social”.

“Habrá que ver si, más que pedir la devolución, cabe aplicar la autorización para transferir esos saldos a favor a terceros", dijo a Infobae Martín Caranta, estudio Lisicki, Litvin & Abelovich

Caranta puntualizó que el proceso administrativo de reintegro tiene dos etapas:

El contribuyente realiza la solicitud y ARCA dicta el acto administrativo en donde lo autoriza; La Tesorería evalúa la disponibilidad financiera y, en función de los fondos, transfiere el monto al exportador.

Pero cuando la empresa opta por transferir el saldo a un tercero, el trámite concluye con el acto administrativo sin necesidad de intervención de la Tesorería.

Los especialistas consultados subrayaron la importancia de que el fisco nacional cumpla con los plazos legales para la devolución de impuestos

Desde el plano técnico, los especialistas resaltaron la importancia de que el fisco nacional respete los plazos legales para la devolución de impuestos.

Las demoras, según precisaron las fuentes consultadas, perjudican la confianza y afectan la planificación financiera de las empresas. Los obstáculos administrativos y la insuficiencia de recursos en la Tesorería surgen, de acuerdo a los testimonios, como los factores determinantes de la situación actual.

Con la falta de respuestas oficiales y el congelamiento persistente en los reintegros de IVA, en marzo aumentó la tensión entre ARCA y los exportadores. La próxima semana, los exportadores presentarán su reclamo y exigirán una solución inmediata.