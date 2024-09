Incautaron armas blancas, pirotecnia y ataúdes de cartón en el operativo de seguridad del Superclásico

Parte del operativo policial en el superclásico entre Boca y River

La Policía de la Ciudad incautó una serie de objetos prohibidos durante el operativo de seguridad realizado en las inmediaciones del estadio Alberto J. Armando, en la previa del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Entre los elementos confiscados había armas blancas, pirotecnia, bebidas alcohólicas y ataúdes de cartón con el escudo del club de Núñez.

En el marco de los controles, se elaboraron más de 420 actas por diversas contravenciones y admisiones, según informaron las autoridades. En total, se incautaron 288 bebidas alcohólicas, 64 objetos de pirotecnia, 40 prendas de indumentaria y 23 artículos varios. Además, se realizaron 142 controles de alcoholemia a hinchas del Xeneize, de los cuales 10 arrojaron resultados positivos. A estos aficionados se les labraron contravenciones y se les negó el acceso al estadio.

Durante el mediodía, la policía interceptó dos micros que transportaban hinchas de Boca en la intersección de la avenida Ingeniero Huergo entre Brasil y Gualeguay. En uno de los vehículos se hallaron tres carteles con forma de ataúdes de diferentes tamaños, dos blancos y uno marrón, dos carteles en forma de fantasmas, cuatro botellas de fernet, cinco latas de cerveza, una botella de vino, quince bengalas de humo, 26 unidades de pirotecnia y un cuchillo.

La policía secuestró armas blancas, pirotecnia y bebidas alcohólicas, entre otras cosas

En el segundo micro, se incautaron dos carteles en forma de ataúd alusivos a River Plate, 114 latas de cerveza, cuatro botellas de fernet, tres vinos, dos botellas de Mumm y un Gancia. También se encontraron 17 bengalas de humo, 10 morteros y un cuchillo tipo carnicero, además de vestimenta con forma de fantasma.

Las autoridades labraron actas contravencionales por infracción a varios artículos del Código Contravencional, incluyendo la tenencia de arma no convencional, almacenamiento de bebidas alcohólicas, pirotecnia y provocación a la parcialidad contraria, bajo la instrucción de la Fiscalía General a cargo del Dr. Barreto.

El Superclásico contó con 1.300 efectivos distribuidos en tres anillos

En otro operativo relacionado, personal de la División Antidrogas detuvo a tres hombres en la calle Pedro de Mendoza al 1300. Los detenidos, un ciudadano peruano de 39 años y dos argentinos de 29 y 30 años, circulaban en una Ford Eco Sport con 8 envoltorios de cocaína y más de un millón de pesos en efectivo.

El Superclásico contó con 1.300 efectivos distribuidos en tres anillos de protección. El tránsito en las calles de los alrededores de La Bombonera se cortó a las 8, cuatro horas antes de que se abrieran las puertas del estadio. Participaron del operativo cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, fiscalizadores de Espacio Público e inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), además de los oficiales de la fuerza porteña.

Los agentes incautaron ataúdes de cartón

Una de las contravenciones que se labraron durante la jornada la recibió Sergio Romero, a raíz del feroz cara a cara que tuvo con varios plateístas del club de la Rivera una vez culminado el partido.

En diálogo con la prensa, el experimentado arquero se refirió a la situación: “Antes que nada voy a arrancar por lo importante, obviamente que el partido fue importante, pero ofrecerle mis disculpas al hincha de Boca por la situación final. Cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue la cabeza. Ninguno de nosotros sale a jugar un partido y perderlo. Eso está demás decirlo, queríamos ganarlo como ellos. No pude pensar en el segundo que el muchacho me puteó y entonces se me fue la cabeza”.

La pelea de Chiquito Romero con los fanáticos de Boca

“Me puteo, me puteó con tantas ganas que justo me encontró. Lamentablemente me estaba yendo. Tranquilo pero caliente. Me encontró, se me fue la cabeza. No quería que sucediera. Le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca. Estuve mal con la reacción”, agregó Chiquito.

Y por último aclaró: “Ya firme la contravención, le ofrecí mis disculpas al muchacho que me la trajo al policía. Sabemos que no se puede incitar a la violencia, generar tumulto, firme recién y ofrecí mis disculpas”.