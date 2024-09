Los videos de cuatro asaltos a colectiveros en menos de dos horas: detuvieron a un sospechoso

Asaltó a cuatro colectiveros y lo detuvieron

Cuatro choferes de las líneas de colectivos 111 y 127 fueron víctimas de asaltos a mano armada la noche del 6 de septiembre pasado mientras realizaban sus respectivos recorridos por el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los hechos ocurrieron en un lapso de menos de dos horas y fueron perpetrados por un mismo delincuente, quien quedó registrado por las cámaras de seguridad de las unidades. A partir de las imágenes, las autoridades detuvieron a un sospechoso.

El detenido, identificado como M.D.A., de 28 años y en situación de calle, está acusado de ser el ladrón que aparece en las filmaciones. El primero de los robos ocurrió a las 21.21 de esa noche. El asaltante viajaba en uno de los asientos ubicados en la parte delantera del colectivo, hasta que en determinado momento se levantó y le indicó al chofer que bajaría en la siguiente parada.

Cuando el vehículo reducía la velocidad, sacó un arma de fuego de uno de los bolsillos de su campera y amenazó al conductor. Le quitó el teléfono celular y, no conforme con eso, le pidió dinero y hasta un reloj, objetos que la víctima no tenía. Durante la situación, una pasajera se alejó rápidamente de la escena y resguardó sus cosas al percatarse del peligro.

El segundo robo fue a las 22.15, cuando M.D.A. abordó un colectivo conducido por una mujer. No pagó pasaje, solo mostró un carnet y se sentó en el mismo asiento delantero. A menos de tres cuadras, se puso de pie. “¿Bajás?”, le preguntó la conductora antes de empezar a frenar. Luego, el sujeto le mostró el arma y le exigió sus pertenencias. Ella, sin embargo, se negó y alzó la voz: “¡Bajá!”, le dijo. El asaltante finalmente desistió y se retiró, apuntándole a un pasajero que se le asomaba.

Los videos de los otros asaltos a choferes de las líneas 111 y 127

Media hora después, con la misma metodología, intentó robar a otro chofer, quien le indicó que descendiera por las otras puertas. El delincuente amagó con hacerlo, pero retrocedió y regresó. Intentó intimidar a la víctima, aunque no lo logró. Al final, el colectivero le cerró la puerta en la cara y el asaltante tuvo que bajarse con el vehículo en movimiento.

El último asalto ocurrió minutos antes de las 23. En este caso, se llevó la billetera y el celular del conductor, y la mochila de una pasajera.

M.D.A. fue detenido luego de tareas de investigación realizadas por el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 8ª de San Martín. Lo arrestaron en un domicilio del barrio de Villa Concepción, en ese distrito bonaerense.

Las cámaras de seguridad proporcionadas por la empresa de transporte afectada, Los Constituyentes S.A., fueron claves para identificarlo. El tatuaje en su cuello y la gorra que vestía coincidían con la descripción del sospechoso aportada por las víctimas y que se veía en los videos.

Al momento de su arresto, no tenía documento de identidad y alegó no recordar su número de DNI. En el allanamiento no se encontró ningún arma de fuego.

M.D.A. tras ser detenido

La aprehensión fue ordenada por el fiscal Favio Cardigonde, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de San Martín, quien calificó el caso como “robo agravado por el uso de arma de fuego no hallada”. El detenido será indagado en las próximas horas. Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para determinar si está involucrado en otros delitos similares en la zona.