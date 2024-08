Una nena de 11 años fue a la guardia por un dolor abdominal y descubrieron que estaba embarazada: detuvieron al padrastro

La sede del SAMCo donde descubrieron el embarazo

La localidad de El Recreo, cercana a la ciudad de Santa Fe, fue escenario de un caso aberrante: una nena de 11 años fue llevada por su padrastro hasta un centro médico local por un dolor abdominal y un cuadro de fiebre. Allí, los médicos descubrieron que estaba embarazada de al menos seis semanas. El hombre quedó detenido.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el hecho fue descubierto el martes después de que la víctima llegó hasta una sede del Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo) de la localidad acompañada por la pareja de su madre, quien en ese momento dijo que era el padre biológico. Tras revisar los síntomas de la menor y de practicarle los estudios correspondientes, descubrieron el embarazo.

Inmediatamente se inició el protocolo para este tipo de casos y llamaron a la madre de la menor. De acuerdo con medios locales, la profesional que atendió a la menor notificó a las autoridades, incluyendo a la Subsecretaría de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia y a la Comisaría de la Mujer. En ese momento, el padrastro -identificado como M., de 41 años- se retiró del centro médico.

Sin embargo, el hombre se presentó un día después en la sede del Comando Radioeléctrico y dijo que se había enterado de que lo estaban buscando. Allí, los agentes le notificaron que los requerían por un presunto caso de abuso sexual y fue puesto a disposición de la Comisaría 16º.

La investigación quedó en manos de la fiscal Alejandra del Río Ayala. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, las audiencia imputativa y de medidas cautelares se realizaría este sábado. La funcionaria judicial, según adelantaron a Infobae, va a pedir la prisión preventiva.

El Recreo, Santa Fe: brutal femicidio

Lorena Bonino, de 47 años, fue brutalmente atacada y asesinada frente a sus hijas a mediados de este mes en la localidad. El autor del crimen fue su pareja, identificado como C. I. C., de 46 años, intentó suicidarse tras cometer el delito. El femicida quedó internado bajo custodia policial en el hospital Cullen, en Santa Fe.

El juez de Investigación Penal Preparatoria, Gustavo Urdiales, imputó a C. I. C. por femicidio calificado por el vínculo, anunciaron fuentes judiciales y en una audiencia desarrollada en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, se otorgó al acusado prisión preventiva, decisión que no fue objetada por su defensa según informó el portal Rosario3.

El ataque ocurrió en la vivienda familiar de la calle John Kennedy al 1000 el pasado domingo 11 de agosto por la mañana y según la fiscal del caso, Luciana Escobar Cello, el imputado, tras una fuerte discusión, utilizó una cuchilla para apuñalar repetidamente a Bonino en el torso y luego la golpeó en la cabeza con un martillo en al menos tres ocasiones. Los hechos sucedieron en presencia de las hijas de la pareja, quienes fueron testigos directos del crimen.

Luego del ataque, las adolescentes informaron a su abuela paterna sobre lo ocurrido. Al enterarse, el abuelo notificó a la Central de Emergencias 911, quien envió a la policía al domicilio.

Allí, los agentes encontraron a Bonino sin vida y al acusado con heridas autoinfligidas producidas con una amoladora. El agresor fue trasladado al hospital para recibir tratamiento médico bajo vigilancia.