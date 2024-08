Asesinó a su pareja e intentó quitarse la vida: ahora fue imputado por femicidio y se encuentra internado

La Justicia imputó a un hombre internado luego de intentar quitarse la vida en el femicidio de su pareja en la localidad santafesina de Recreo (Télam)

En la localidad santafecina de Recreo, Lorena Bonino, de 47 años, fue brutalmente atacada y asesinada frente a sus hijas y el autor del crimen fue su pareja, identificado como C. I. C., de 46 años, intentó suicidarse tras cometer el delito. Actualmente, permanece bajo custodia policial en el hospital Cullen, en Santa Fe, según informaron las autoridades.

El juez de Investigación Penal Preparatoria, Gustavo Urdiales, imputó a C. I. C. por femicidio calificado por el vínculo, anunciaron fuentes judiciales y en una audiencia desarrollada en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, se otorgó al acusado prisión preventiva, decisión que no fue objetada por su defensa según informó el portal Rosario3.

El ataque ocurrió en la vivienda familiar de la calle John Kennedy al 1000 el pasado domingo por la mañana y según la fiscal del caso, Luciana Escobar Cello, el imputado, tras una fuerte discusión, utilizó una cuchilla para apuñalar repetidamente a Bonino en el torso y luego la golpeó en la cabeza con un martillo en al menos tres ocasiones. Los hechos sucedieron en presencia de las hijas de la pareja, quienes fueron testigos directas del crimen.

Luego del ataque, las adolescentes informaron a su abuela paterna sobre lo ocurrido. Al enterarse, el abuelo notificó a la Central de Emergencias 911, quien envió a la policía al domicilio.

Allí, los agentes encontraron a Bonino sin vida y al acusado con heridas autoinfligidas producidas con una amoladora. El agresor fue trasladado al hospital para recibir tratamiento médico bajo vigilancia.

Lorena Bonino era una persona activa en la comunidad, conocida por participar en un grupo de mujeres que practicaban gimnasia regularmente en la avenida principal de la ciudad. Vecinos y amigos expresaron su conmoción y describieron a la familia como respetada en la comunidad. Un vecino comentó que veía a Bonino todos los días, siempre comprometida con su rutina de ejercicios.

Por otro lado, y de acuerdo a lo señalado por el diario El Litoral, se reveló que el agresor es hermano de un oficial de policía de alto rango, lo cual agrega una dimensión adicional y complejidad al caso.

La Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual inició una investigación para esclarecer completamente las circunstancias que llevaron al trágico desenlace.

Las dos hijas de la pareja estaban en la vivienda en el momento del hecho (Télam)

Y en otro caso de femicidio ocurrido días atrás en la ciudad de Mar del Plata, la Policía Bonaerense detuvo a Juan Carlos Galarregui, el hombre de 56 años acusado de asesinar a Rocío Belén Fernández y luego ocultar el cuerpo en un freezer.

Según confirmaron fuentes policiales, el sospechoso fue arrestado cuando estaba por tomarse un micro en la terminal de la localidad de Santa Clara del Mar con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

La captura del presunto femicida fue concretada por efectivos de la DDI marplatense, en colaboración con agentes de la Comisaría 2º de la localidad balnearia de Mar Chiquita. El acusado fue trasladado a Mar del Plata para que el fiscal del caso, Fernando Berlingeri, lo indague por el delito de femicidio.

El hallazgo del cadáver de Rocío, que estaba desaparecida desde el fin de semana pasado, se produjo en la calle Grecia al 1000, propiedad de Galarregui. Estaba en el interior de una heladera en una casa del barrio 9 de Julio. La autopsia determinó que fue asesinada a golpes.

Pasaron casi cuatro días sin noticias del paradero hasta que Pablo, hermano de la joven de 27 años, le informó al fiscal que un amigo de Rocío le comentó que recibió un mensaje de ella en el que le indicó que “si algo le pasaba”, se encontraba en el domicilio de la calle Grecia al 1000. La Comisaría 5º, por su parte, también tenía el mismo dato. Con esta información, se ordenó un allanamiento de urgencia y fue entonces cuando los detectives encontraron el cadáver oculto en la heladera.