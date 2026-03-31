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La India pone en marcha el mayor censo del mundo para registrar a más de 1.400 millones de habitantes

Una plataforma estará disponible en distintos idiomas y reemplazará formularios tradicionales, facilitando que la ciudadanía registre su información antes de la visita de trabajadores físicos

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Varios hombres hacen cola para que se verifiquen sus nombres en el borrador del Censo Nacional en el distrito Moriagaon de Assam (India) en julio de 2018. EFE/ Str
Varios hombres hacen cola para que se verifiquen sus nombres en el borrador del Censo Nacional en el distrito Moriagaon de Assam (India) en julio de 2018. EFE/ Str

La India movilizará a partir de mañana miércoles a más de tres millones de funcionarios para iniciar el primer censo digital de su historia, una operación logística sin precedentes que busca registrar a 1.400 millones de personas tras quince años sin actualizar sus estadísticas oficiales.

El proceso arrancará con la apertura del portal de “autoenumeración”, una plataforma en 16 idiomas que permitirá a los ciudadanos de territorios como Delhi, Goa o Karnataka completar sus datos de forma autónoma antes de la visita presencial de los encuestadores, sustituyendo los antiguos formularios en papel por un sistema centralizado en tiempo real.

Este ejercicio, que cuenta con una partida presupuestaria de unos 1.400 millones de dólares, llega tras un lustro de retrasos derivados de la pandemia y de ajustes administrativos.

El registrador general, Mritunjay Kumar Narayan, destacó esta semana en Nueva Delhi que el despliegue tecnológico es fundamental para agilizar un recuento que históricamente se realizaba de forma manual, lo que dificultaba la consolidación de datos en un país de rápida urbanización, migración interna y millones de asentamientos informales que carecen de registro previo.

El proceso culminará en febrero de 2027. (AP Foto/Manish Swarup, archivo)
El proceso culminará en febrero de 2027. (AP Foto/Manish Swarup, archivo)

Hacia un “registro de castas” en 2027

La primera fase de este censo, denominada listado de viviendas e inventario de infraestructuras, se extenderá de forma escalonada por todo el territorio hasta el próximo septiembre.

Durante estos meses, los empadronadores recopilarán información detallada sobre las condiciones de los hogares, incluyendo el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento.

Este diagnóstico es fundamental para el diseño de las políticas públicas y la asignación de recursos estatales, ya que el último recuento oficial data de 2011, cuando la población era de 1.210 millones.

Para garantizar la precisión del recuento, el Gobierno ha ejecutado un plan de formación masivo para 3,1 millones de funcionarios, supervisados por una red de 45.000 instructores de campo.

Pasajeros caminan por un andén después de descender de un tren suburbano en una estación de ferrocarril en Mumbai, India, el 21 de enero de 2023. REUTERS/Niharika Kulkarni
Pasajeros caminan por un andén después de descender de un tren suburbano en una estación de ferrocarril en Mumbai, India, el 21 de enero de 2023. REUTERS/Niharika Kulkarni

El proceso culminará en febrero de 2027 con la enumeración de la población, cuyo eje central será el esperado registro de castas, un dato sensible que no se recogía de forma exhaustiva desde la independencia de la India en 1947.

Esta información es crucial para actualizar las cuotas de empleo público y las ayudas sociales destinadas a los grupos históricamente más desfavorecidos.

Hasta que finalice el recuento, el Gobierno ha prohibido cualquier cambio en los límites de distritos o nombres de ciudades para evitar distorsiones en la recopilación de datos.

Estos datos confirmarán las proyecciones matemáticas que indican que la India es el país más poblado del mundo.

(con información de EFE)

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