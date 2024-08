Qué reveló la autopsia de la mujer asesinada por su pareja en La Plata

El presunto responsable del crimen aún se mantiene prófugo de la Justicia

Luego de que se activara una alerta de búsqueda para dar con el paradero de Fabio Angelino Ortiz, el hombre acusado de haber asesinado de una puñalada a su pareja, Liliana Alegres, el miércoles por la noche en La Plata, se conocieron los resultados de la autopsia que le practicaron a los restos de la mujer de 44 años.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de La Plata, quien ordenó la realización de una necropsia para dilucidar cómo se produjo la muerte de la vecina de la localidad platense de San Carlos. Tal como habían señalado los testigos del hecho, la puñalada que había recibido en el costado izquierdo resultó ser mortal.

El informe realizado por los forenses apuntó que la lesión se trataba de “una herida cortante en dorso hemitórax izquierdo”, a la vez que señalaron que ésta “perforó parrilla costal, pulmón y aorta, generando una hemorragia masiva que la llevó al óbito”. Asimismo, remarcaron que el corte había provocado un shock traumático irreversible para el organismo de Alegres.

Hasta el momento, la Policía bonaerense continúa con el operativo para dar con el paradero de Ortiz, la pareja de la víctima que fue señalado como el presunto autor del femicidio. En el procedimiento participaron los patrulleros del Comando de Patrullas, de la subcomisaría La Unión y otras unidades de varias zonas del partido.

La mujer era madre de siete hijos, pero ninguno era fruto de su relación con Ortiz (Facebook)

Según la información publicada por el medio platense 0221, sobre el fugitivo recae un video en el que se lo habría captado mientras perseguía y agredía a la mujer en plena vía pública y los testimonios del entorno de Liliana que lo describieron como una persona potencialmente peligrosa.

“Estaba tomado y después se enloqueció. Nosotros con la hermana le decíamos que se alejara, pero ella no quiso”, relató una vecina y amiga de la víctima que admitió haber escuchado los gritos de la víctima cuando se encontraba en el baño. “Empezaron los gritos y empecé a pedir ayuda a los vecinos. Ni me acerqué a ella”, amplió sobre el momento en el que se habría producido el femicidio.

A pesar de que no se conocieron detalles sobre la relación sentimental entre Alegres y Ortiz, la testigo reveló que la víctima solía decir que “se iba a morir por él, porque es el amor de su vida, ella lo amaba”. Asimismo, la hermana del presunto agresor contó: “Mucho no hablaba con mi hermano. Ella vivía con él a la vuelta. Estamos todos destrozados por lo que pasó. No entendemos la reacción”.

Respecto de las grabaciones que fueron tomadas por una cámara de seguridad ubicada en la avenida 143, se pudo conocer los detalles de los momentos previos al femicidio, cuando se observa a la mujer correr por la calle mientras intentaba escapar del presunto agresor. Pese a que en ese momento transitaban autos, esto no frenó al hombre de agredirla.

El momento en el que el acusado habría comenzado a agredir a la víctima

De esta manera, se ve como la pareja forcejeaba hasta el sospechoso que la toma por el cuello y la tira en una de las esquinas. A raíz de esto, los involucrados quedaron tapados por un poste de luz, aunque por los movimientos se infiere que el hombre se coloco encima de ella por unos segundos para, finalmente, levantarse y dirigirse hacia la esquina paralela. Alegres procede a seguir sus pasos y la filmación se corta.

Momentos más tarde, el acusado le habría puesto un punto final a la vida de su pareja tras mantener una discusión en el patio de la pensión en la que vivían. De acuerdo a los detalles a los que accedió Infobae, la discusión entre ambos comenzó porque Ortiz había sacado el celular a la víctima, a quien le habría encontrado mensajes de otro hombre.

A partir de los relatos que aportaron los testigos, las fuentes policiales reconstruyeron que Alegres habría intentado escapar de la propiedad, pero su atacante habría sido más rápido que ella. En ese instante, Ortiz tomó un cuchillo, la mató y se dio a la fuga, mientras que la muerte fue constatada por los efectivos, quienes señalaron que el cadáver de la mujer había quedado tirado en el patio con una visible puñalada en el costado izquierdo de la espalda.