Las cámaras Gesell de los amigos de Loan: el “hombre de la capucha” y la pista de la escopeta que complica a “Fierrito” y el marido de Laudelina

Loan y los chicos que participaron de su último almuerzo

Ayer lunes, a lo largo de diez horas, cuatro de los cinco niños que acompañaron a Loan Danilo en su último almuerzo y en el paseo por el naranjal que culminaría en su desaparición declararon otra vez ante la Justicia. Lo hicieron en el Juzgado Federal de Goya, a cargo de Cristina Pozzer Penzo, bajo el dispositivo de cámara Gesell, bajo la mirada de los abogados querellantes del caso y de los siete detenidos.

Infobae accedió a parte de sus testimonios. Lo que expresaron, y cómo lo expresaron, es al menos revelador.

En las últimas horas, trascendió que una niña aseguró que “un hombre con capucha” se llevó a Loan. Efectivamente, así lo declaró. Dijo que un hombre encapuchado “con un tatuaje” raptó al chico. Sin embargo, los investigadores del caso descreyeron de inmediato de esta pista, a simple vista conveniente para los imputados: la propia niña reconoció que no estaba allí cuando el supuesto secuestrador tomaba a Loan, sino a varios metros de distancia, con otras menores.

La niña, por otra parte, no hablaba de Loan, no directamente. Los menores, en general, se referían al “caso Loan”, no hablaban de su vínculo con el chico desaparecido desde el 13 de junio. “A simple vista, fueron relatos muy condicionados por los medios de comunicación”, asegura una fuente clave del expediente.

Hubo, también, otro dato interesante. Lo dijo uno de los varones que dieron su testimonio ayer. Afirmó que Daniel “Fierrito” Ramírez y Antonio Benítez, marido de Laudelina Peña, dos de los principales acusados del caso, presos hasta hoy en penales federales, le anunciaron al grupo en un momento que se irían “a cazar carpinchos”. Incluso, que Ramírez, marido de Mónica Millapi, tenía en sus manos “una escopeta”.

La investigación de los fiscales del caso determinó que, efectivamente, Ramírez se dedicaba a la caza. Así se mostraba, por ejemplo, en posteos de redes sociales. Sin embargo, no se halló ningún arma en el allanamiento a su domicilio.

