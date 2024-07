Video: pánico en Villa Lugano tras un tiroteo por una supuesta venganza narco

Tiroteo en villa lugano

El Barrio Papa Francisco, en la zona de Villa Lugano, fue escenario de un feroz tiroteo por un presunto ajuste de cuenta narco, en el que un hombre resultó herido. La secuencia, filmada por un testigo, muestra cómo los vecinos -entre los que había mujeres y niños- quedaron en medio de la balacera. Se vivieron momentos de pánico y tensión.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el violento episodio ocurrió ayer miércoles en horas de la tarde y fue descubierto después de que agentes de la Comisaría Vecinal 8A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se encontraban recorriendo la zona, escucharon detonaciones de arma de fuego y observaron a tres hombres mientras atacaban a balazos la sede del Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 18.

Los sospechosos, al notar la presencia de los uniformados, efectuaron disparos también contra el patrullero y escaparon por los pasillos del Barrio 20, donde finalmente se los perdió de vista. Minutos después, personal del CESAC avisó a la Policía acerca de un hombre que había resultado herido con arma de fuego en el abdomen y que se encontraba inconsciente.

Al revisarlo, los agentes de la Policía porteña no encontraron armas entre sus pertenencias, aunque si la suma de $293.500, 50 euros, un celular y una agenda con anotaciones varias. Los policías que participaron del operativo -siempre según la información oficial- no dispararon un solo tiro. Por su parte, el herido fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Grierson.

En el lugar del hecho se encontraron aproximadamente 20 vainas servidas y un impacto de bala en el patrullero que intervino en la secuencia. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los vecinos indicaron que los agresores habían mantenido una discusión con la víctima.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 a cargo de Marcelo Solimine, intervino en la investigación y solicitó la presencia de Unidad Criminalística Móvil en el lugar, el secuestro del dinero encontrado y actualización del estado de salud del herido que fue intervenido. Además, intervino la Brigada de la Comuna 8.

Se abrieron actuaciones por los delitos de lesiones y disparos de arma de fuego. El detenido es un hombre de 29 años, de nacionalidad paraguaya y con domicilio registrado en la localidad bonaerense de Moreno.

En su prontuario, cuenta con antecedentes por narcotráfico.

Los conflictos narco en la zona se repiten en la historia reciente. Raúl Martínez Maylli, alias “Dumbo”, hoy preso tras fugarse a Perú, había montado su negocio junto a su banda en Villa Lugano en los últimos años, tras dejar la Villa 1-11-14.

Disturbio en Lugano: un policía golpeado con una olla y tres detenidos

En los últimos días: Personal de la División Barrio 15 -zona de Villa Lugano-, de la Dirección Protección de Barrio de la Policía de la Ciudad, que realizaba un operativo de saturación, fue atacado por un grupo de al menos 100 personas, quienes al notar su presencia, comenzaron a mostrarse hostiles y arrojaron todo tipo de elementos. Este hecho, del que hasta ahora se desconoce qué lo motivó, no tiene relación con la balacera de ayer.

El policía herido y los tres detenidos

Fuentes policiales indicaron a Infobae que los efectivos dispersaron a los vecinos y se produjo la detención de dos jóvenes, de 24 y 21 años y un adolescente de 14 años.

Como resultado de las agresiones vecinales, un agente policial fue derivado al Hospital Grierson por un corte en el cuero cabelludo, tras ser golpeado con una olla de hierro de unos tres kilos, arrojada desde uno de los departamentos. A su vez dos patrulleros resultaron dañados.

“Durante un operativo policial en Barrio 15, un grupo de inadaptados intentaron impedir que la Policía cumpla con su tarea. Lamentablemente tuvimos un policía herido con 5 puntos en la cabeza. Entre los 3 detenidos se encuentran sus agresores con múltiples antecedentes penales. Que quede claro: el control del territorio es del Estado y no se toca a un policía. Es con orden”, escribió en la red social X, Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño.